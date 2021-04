MotoGP-kampioen Mir moet crew-chief missen in Portimao

In het persbericht liet Suzuki weten: “Een van de sleutelfiguren in Team Suzuki Ecstar is dit weekend afwezig in Portugal. Tijdens de test voor aanvang van de reis naar Portugal heeft Carchedi positief getest op het coronavirus. Hij is niet naar Portugal afgereisd en zit nu thuis in isolatie om verdere verspreiding te voorkomen. De rest van het team heeft negatief getest en is klaar voor het raceweekend in Portimao.”

Suzuki heeft Tom O’Kane bereid gevonden om de honneurs dit weekend waar te nemen voor Carchedi. De Ier is de crew-chief van testrijder Sylvain Guintoli. Hij werkt al jaren voor Suzuki en is sinds de terugkeer van het merk in de MotoGP een vaste waarde. Eerder werkte hij samen met voormalig Suzuki-rijder Aleix Espargaro.

Joan Mir is al de derde coureur die het dit seizoen enige tijd zonder zijn crew-chief moet stellen. Tijdens de eerste race in Qatar was Esteban Garcia na een vals-positieve test een deel van het weekend afwezig in de pitbox van Maverick Viñales. Datzelfde overkwam Alex Marquez. De Spanjaard moest LCR Honda’s Christophe Bourguignon een gedeelte van het openingsweekend missen.

De Grand Prix van Portugal begint vrijdag met de eerste vrije training. Aanvangstijd is 10.45 uur Nederlandse tijd.