MotoGP-kampioen Quartararo kiest niet voor startnummer 1 in 2022

Fabio Quartararo schreef twee weken geleden op het circuit van Misano historie door als allereerste Fransman de wereldtitel in de wacht te slepen in de MotoGP. De 22-jarige coureur bezorgde Yamaha daarmee de eerste wereldtitel sinds 2015, toen Jorge Lorenzo zijn laatste van drie titels scoorde.

Voorafgaand aan de Grand Prix van de Algarve kreeg Quartararo meteen de vraag voorgeschoteld of hij volgend jaar als titelverdediger ook gaat rijden met startnummer 1, maar de Fransman laat weten dat hij vasthoudt aan zijn eigen vertrouwde startnummer en er dus ook volgend jaar weer nummer 20 op zijn Yamaha zal prijken. “We zullen startnummer 1 niet gaan zien, omdat ik begonnen ben met startnummer 20 en ik voel me geen nummer 1”, sprak de kersvers wereldkampioen donderdag. “Ik zal dus de rest van mijn loopbaan blijven rijden met nummer 20, dat is namelijk het nummer waarmee ik al wilde rijden sinds ik vier jaar oud was. Het is een speciaal getal voor mij.”

Quartararo is lang niet de eerste wereldkampioen die ervoor kiest om zijn eigen startnummer trouw te blijven. Ook uittredend wereldkampioen Joan Mir rijdt dit jaar niet met startnummer 1. De laatste rijder die in de hoogste klasse met succes de wereldtitel verdedigde met startnummer 1 was Mick Doohan in 1998. Daarna slaagden Doohan zelf in 1999, Alex Criville in 2000, Kenny Roberts Jr in 2001, Nicky Hayden in 2007, Casey Stoner in 2008 en in 2012 en Jorge Lorenzo in 2011 er stuk voor stuk niet in om rijdend met startnummer 1 opnieuw de wereldtitel te pakken.

Geen moeite om focus vast te houden

Hoewel hij met nog twee races te gaan al zeker is van de wereldtitel, zegt Quartararo er totaal geen moeite mee te hebben om na het vieren van zijn titelfeestje dit weekend weer de focus te vinden: “Alleen die eerste dag was het moeilijk, om na Misano weer te gaan trainen. Maar verder was het best makkelijk om de focus weer te vinden, omdat dit is waar ik van houd. Om te rijden, te racen en te vechten met deze jongens", vertelt de Yamaha-coureur. "Het is dan ook niet zo moeilijk [om de knop weer om te zetten] omdat dit is wat ik wil doen. Ik keek er vooral naar uit om dit weekend weer terug op de motor te klimmen.”