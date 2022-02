MotoGP-kampioen Quartararo: "Aprilia ziet er indrukwekkend uit"

In het achtste seizoen na de terugkeer in de MotoGP lijkt Aprilia daadwerkelijk mee te kunnen doen om de prijzen. Het team staat vanaf dit jaar als zelfstandige fabrikant op de grid nadat het tot voor kort samenwerkte met Gresini Racing. In 2021 liet het team een goede indruk achter met een podiumfinish op Silverstone en over het algemeen een sterker en betrouwbaar pakket. Daar is deze winter nog eens een stap bovenop gedaan met de ontwikkeling van de RS-GP. Het team kwam tijdens de shakedown in Sepang met vertrouwen aan de start en dat bleek terecht. Aanwinst Maverick Viñales reed voor de officiële test al drie dagen met de RS-GP terwijl kopman Aleix Espargaro het bij één dag extra hield.

Met de tweede tijd algemeen was Espargaro behoorlijk sterk en zat hij aardig onder het oude ronderecord. Viñales werd op zijn beurt vijfde. Dat heeft ook bij Yamaha-coureur Quartararo de ogen geopend. “Natuurlijk weten we dat ze supersnel zijn, ze hebben ook nog eens twee goede coureurs”, vindt Quartararo. “Wat mij betreft heb je wel een voordeel als je hier meer dagen kunt rijden, uiteindelijk doe je een snelle ronde. Dat ze onder de 1.59 zitten is heel goed, dat ze ook nog een 1.58.3 rijden is indrukwekkend. Ze hebben meer testdagen gehad, maar je ziet dat deze motor gewoon goed werkt. Ook als je naar de topsnelheid kijkt, dat is echt goed. Ik heb een paar rondjes achter Aleix gezeten en het bochtenwerk zag er indrukwekkend uit. Dus wat dat betreft ben ik zeker onder de indruk, maar daarnaast hebben ook Suzuki en Honda een grote stap gezet.”

Viñales gaf toe dat de aanpassing op de Aprilia RS-GP hem zwaarder valt dan vooraf gedacht. Dat heeft vooral te maken met het motorconcept, dat anders was dan waar hij bij Yamaha en Suzuki aan gewend was.

De teampresentatie van Aprilia vond donderdag plaats. Het team maakte daar ook bekend dat het dit seizoen flink wat wildcards gaat inzetten voor Lorenzo Savadori, de testrijder van het merk.