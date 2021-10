MotoGP-kalender telt in 2022 maar liefst 21 races

Promotor Dorna Sports zet in 2022 voor het eerst in twee jaar in op een volledige en volwaardige kalender, inclusief races in Azië en Australië. Door de coronapandemie konden die wedstrijden vorig seizoen natuurlijk niet doorgaan, maar ook dit seizoen kwam nog te vroeg om het Europese circus over te vliegen naar de verre oorden. Alleen aan het begin van het seizoen in Qatar en afgelopen weekend met een GP in de Verenigde Staten trad de MotoGP buiten de Europese grenzen. Nadat het kampioenschap dit seizoen grotendeels ingezet was op herstel en de terugkeer van publiek, hoopt de Spaanse organisatie dat er in 2022 weer een volwaardig programma aangeboden kan worden. Het is in feite de langste kalender ooit met 21 races van begin maart tot begin november.

Zoals inmiddels traditie is begint het seizoen op 6 maart in Qatar waarna drie overzeese wedstrijden op het programma staan: de eerste op het nieuwe Mandalika-circuit in Indonesië gevolgd door Termas de Río Hondo in Argentinië en het Circuit of the Americas in de Verenigde Staten. Dat circuit zal overigens grotendeels opnieuw geasfalteerd moeten worden voordat de MotoGP daar terugkeert. Na afloop van dat drietal overzeese wedstrijden begint de Europese tour in Portimao. Het circuit van de Portugese GP schoot vorig seizoen als reserve te hulp en organiseert dit seizoen ook nog een tweede race.

Vervolgens vindt de traditionele reeks plaats met Jerez, Le Mans, Mugello, Barcelona, de Sachsenring en Assen. De 91ste editie van de Dutch TT wordt op zondag 26 juni verreden. De Finse Grand Prix op de KymiRing staat ook al enkele jaren op de kalender, maar een echte wedstrijd is er nog nooit gereden. Dat moet in 2022 veranderen, 10 juli staat de eerste Finse GP gepland. Vervolgens staat er een zomerstop van vier weken gepland, waarna de laatste Europese races verreden worden op Silverstone, de Red Bull Ring, Misano en Aragon.

Eind september trekt de MotoGP naar Motegi voor de Japanse GP gevolgd door de wedstrijden in Thailand, Australië en Maleisië. In het eerste weekend van november wordt het seizoen afgesloten op Valencia. Daarmee telt de kalender 21 races met daarbij vier double-headers en een triple-header.

Kalender wereldkampioenschap MotoGP 2022

Datum Grand Prix Circuit 6 maart Grand Prix van Qatar Losail Circuit 20 maart Grand Prix van Indonesië Mandalika Street Circuit 3 april Grand Prix van Argentinië Termas de Río Hondo 10 april Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 24 april Grand Prix van Portugal Algarve International Circuit 1 mei Grand Prix van Spanje Circuito de Jerez 15 mei Grand Prix van Frankrijk Bugatti Circuit Le Mans 29 mei Grand Prix van Italië Mugello 5 juni Grand Prix van Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 19 juni Grand Prix van Duitsland Sachsenring 26 juni 91ste Dutch TT van Assen TT Circuit Assen 10 juli Grand Prix van Finland KymiRing 7 augustus Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 21 augustus Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 4 september Grand Prix van San Marino Misano World Circuit 18 september Grand Prix van Aragon MotorLand Aragon 25 september Grand Prix van Japan Motegi 2 oktober Grand Prix van Thailand Buriram 16 oktober Grand Prix van Australië Phillip Island 23 oktober Grand Prix van Maleisië Sepang International Circuit 6 november Grand Prix van Valencia Circuit Ricardo Tormo