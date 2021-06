MotoGP schrapt Japanse GP, COTA keert terug op kalender

Vorig jaar moest de MotoGP het bezoek aan Twin Ring Motegi al annuleren vanwege de gevolgen van de coronaviruspandemie. Destijds werden alle overzeese races geschrapt en werd het volledige kampioenschap in Europa afgewerkt. Op de oorspronkelijke versie van de kalender voor 2021 was wel weer een plek ingeruimd voor de reeks wedstrijden in Azië en Australië. Dat gold ook voor Japan, maar die ontmoeting wordt nu dus geschrapt. Vanwege aanhoudende reisbeperkingen in het land heeft de MotoGP besloten om de race, die op 3 oktober zou plaatsvinden, van de kalender te halen. MotoGP-promotor Dorna Sports is er ondanks het wegvallen van de Japanse Grand Prix in geslaagd om het aantal van negentien Grands Prix te handhaven.

Op dezelfde datum, 3 oktober dus, wordt nu de Amerikaanse Grand Prix georganiseerd op het Circuit of the Americas. Deze race was aanvankelijk gepland voor het voorjaar, maar werd evenals de Argentijnse GP uitgesteld naar later in het jaar. Door het wegvallen van de ontmoeting op Motegi is er dus een plek vrijgekomen voor het COTA. Eigenlijk was Dorna van plan om een double-header te organiseren op het Texaanse circuit, zoals dat eerder al gebeurde in Qatar en in augustus in Oostenrijk gaat plaatsvinden. De Formule 1 heeft het oog ook laten vallen op een dubbele ontmoeting op het COTA in oktober, wat een streep door de plannen van de MotoGP zet. De afgelasting van de Japanse GP en de komst van de GP van de Verenigde Staten zijn niet de enige veranderingen op de MotoGP-kalender. Om die wissel op 3 oktober mogelijk te maken, is de Thaise Grand Prix voorlopig met een week verplaatst naar 15 tot en met 17 oktober. Daardoor vormt de race een triple-header met Australië en Maleisië.

De komende weken worden echter meer veranderingen aan de kalender verwacht. De Australische Grand Prix op Phillip Island lijkt in gevaar vanwege de strikte coronamaatregelen in het land. Ook de Argentijnse GP is absoluut geen zekerheidje vanwege COVID-19 en het pitcomplex dat eerder dit jaar afbrandde op Termas de Rio Hondo. Mocht ook Thailand geen race kunnen organiseren, dan lijkt een double-header op Sepang een echte mogelijkheid voor oktober. Zo bestaat het MotoGP-seizoen nu nog uit negentien races. Wil de klasse dat aantal halen dit jaar, dan lijkt het echter zo goed als zeker dat het circus terugkeert op een van de circuits waarop al geracet is. De voornaamste kandidaat in dat geval is Portimao, dat in april de Portugese Grand Prix organiseerde als vervanger van de VS en Argentinië.