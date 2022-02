MotoGP 2022: Waar en wanneer begint het nieuwe seizoen?

Wanneer en waar is de volgende MotoGP-race?

Datum: Zondag 6 maart

Race: Grand Prix van Qatar

Circuit: Losail International Circuit

De eerste Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2022 staat gepland op zondag 6 maart. Net als afgelopen jaar wordt de openingswedstrijd gehouden in Qatar. In tegenstelling tot de vorige seizoenen is er voorafgaand aan de eerste race niet getest op het Losail International Circuit, dat onder de rook van Doha ligt. Dat maakt dat de coureurs en teams minder goed voorbereid zijn op de wedstrijd. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn: de afgelopen seizoenen werd er volop gereden in Qatar.

De openingsrace van het MotoGP-seizoen 2022 is het startpunt van een nieuw tijdperk van Honda. Het team heeft zich de afgelopen jaren vergaloppeerd met de ontwikkeling van de RC213V en stond er helemaal beroerd voor toen toprijder Marc Marquez geblesseerd raakte. Voor dit seizoen heeft Honda een radicaal vernieuwde machine gebouwd en is men klaar voor een nieuwe periode. Bij de andere teams zijn er weinig ingrijpende zaken veranderd, maar er staan in de Grand Prix van Qatar wel vijf debutanten aan het vertrek.

Alles wat je moet weten over het nieuwe MotoGP-seizoen: Alles over het MotoGP-seizoen 2022: Rijders, motoren, circuits en meer

De Grand Prix van Qatar staat al sinds 2004 op de kalender van de MotoGP. De eerste wedstrijd werd destijds gewonnen door Sete Gibernau. Sinds 2008 wordt de MotoGP-race op dertig kilometer van Doha verreden onder kunstlicht.

Data MotoGP-tests in 2022

De MotoGP-teams hebben voor de start van het seizoen vijf dagen kunnen testen: twee in Sepang en nog eens drie op het nieuwe Mandalika Circuit in Indonesië. Daarnaast zijn de mogelijkheden om te testen bijzonder beperkt. Enkel concessieteam Aprilia mag meer testdagen uitvoeren. Er zijn enkele testdagen gepland op de maandag na een GP, zodat teams hun materiaal op scherp kunnen zetten. Dit gebeurt altijd op het circuit van Jerez, maar ook op de maandag na de race in Misano hebben teams nog kans om te testen.

Data Circuit 2 mei Circuito de Jerez – Angel Nieto 5 september Misano World Circuit

MotoGP-kalender 2022

Het MotoGP-seizoen 2022 bestaat uit een recordaantal van 21 races. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie moet er weer een volwaardig programma afgewerkt worden met races in alle uithoeken van de wereld. Het seizoen begint op 6 maart met de Grand Prix van Qatar en eindigt precies negen maanden later met de Grand Prix van Valencia. De MotoGP-kalender bevat in 2022 twee nieuwe races: de Grand Prix van Indonesië op Lombok en de Grand Prix van Finland op de KymiRing.

Die laatste wedstrijd zou al in 2019 op de kalender verschijnen, maar destijds was het circuit nog niet klaar. Vervolgens kon de race in 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Inmiddels is het circuit helemaal gereed en is er ook publiek welkom bij de wedstrijd. De Grand Prix van Indonesië staat voor het eerst sinds 1997 weer op de kalender. Op het eiland Lombok is een gloednieuw circuit gebouwd waar de coureurs in aanloop naar de Grand Prix op 20 maart al getest hebben. Ook de GP’s in Argentinië, Japan, Thailand, Australië en Maleisië staan na twee jaar afwezigheid weer op de kalender.

Het traditionele bezoek van de MotoGP aan Nederland vindt plaats in het weekend van 24, 25 en 26 juni. Dan staat de 91ste editie van de Dutch TT Assen op het programma.

De uitzendrechten van de MotoGP liggen in 2022 voor het eerst bij Ziggo Sport.

Datum Grand Prix Circuit 6 maart Grand Prix van Qatar Losail Circuit 20 maart Grand Prix van Indonesië Mandalika Street Circuit 3 april Grand Prix van Argentinië Termas de Río Hondo 10 april Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 24 april Grand Prix van Portugal Algarve International Circuit 1 mei Grand Prix van Spanje Circuito de Jerez 15 mei Grand Prix van Frankrijk Bugatti Circuit Le Mans 29 mei Grand Prix van Italië Mugello 5 juni Grand Prix van Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 19 juni Grand Prix van Duitsland Sachsenring 26 juni 91ste Dutch TT van Assen TT Circuit Assen 10 juli Grand Prix van Finland KymiRing 7 augustus Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 21 augustus Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 4 september Grand Prix van San Marino Misano World Circuit 18 september Grand Prix van Aragon MotorLand Aragon 25 september Grand Prix van Japan Motegi 2 oktober Grand Prix van Thailand Buriram 16 oktober Grand Prix van Australië Phillip Island 23 oktober Grand Prix van Maleisië Sepang International Circuit 6 november Grand Prix van Valencia Circuit Ricardo Tormo