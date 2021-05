MotoGP schrapt Finse GP in 2021, extra race in Oostenrijk

De race op de KymiRing zou in 2019 voor het eerst op de kalender staan, maar diverse omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat er tot op de dag van vandaag nog nooit een race gereden is. Vorig jaar hebben de MotoGP-testrijders getest op het nieuwe circuit waarna de Finse GP dit jaar voor het eerst in de kalender zou worden opgenomen. Het coronavirus gooit echter roet in het eten. De beperkingen voor het reizen van en naar Finland hebben ervoor gezorgd dat de organisatie af moet zien van de Finse GP. Wel heeft Dorna Sports laten weten dat de KymiRing een nieuw contract heeft getekend waarmee de verbintenis verlengd is tot en met 2026.

Als alternatief wordt er een tweede race gehouden op de Red Bull Ring. Net als vorig jaar wordt de Grand Prix van Stiermarken gehouden. Naar verwachting kan er tijdens de beide races in Oostenrijk ook wat publiek toegelaten worden. Door het annuleren van de Finse GP wordt de zomerstop enigszins aangepast. De Dutch TT is nu de laatste race voor de break, waarna op 8 augustus de GP van Stiermarken gehouden wordt. Een week later staat dan de Oostenrijkse GP op het programma.

De FIM heeft bevestigd dat de races in Argentinië en de Verenigde Staten ergens dit jaar nog ingehaald zullen worden. Het Mandalika International Street Circuit in Indonesië is de enig overgebleven reserve op de kalender. Eerder werd al een beroep gedaan op het Algarve International Circuit in Portimao om in te stappen toen de Amerikaanse tour aan het begin van het seizoen niet kon doorgaan.