MotoGP-race Japan halverwege stilgelegd wegens zware regenval

Vlak voordat de opwarmronde van de Grand Prix van Japan van start ging, werden de MotoGP-coureurs geconfronteerd met de eerste regendruppels. Desondanks besloten alle rijders om op slicks aan de formatieronde en de 24 ronden tellende race te beginnen. Enkele bochten na de start liet de wedstrijdleiding de marshals met de witte vlag zwaaien, wat de rijders de mogelijkheid gaf om naar de pits te komen en over te stappen op een motorfiets met regenbanden. Binnen vier ronden maakten alle coureurs van die mogelijkheid gebruik, al viel de hoeveelheid water op het asfalt op dat moment nog behoorlijk mee.

In de daaropvolgende ronden nam de intensiteit van de regenval echter steeds verder toe, wat er ook voor zorgde dat er een laagje water op het asfalt van het Mobility Resort Motegi bleef staan. Rond de twaalfde ronde waren de gevolgen daarvan al terug te zien in de rondetijden, die langzaam maar zeker langzamer werden. Een ronde claimde de regen een slachtoffer, want in bocht 12 crashte Johann Zarco, vermoedelijk doordat er sprake was van aquaplaning. Toen Francesco Bagnaia en Marc Marquez vervolgens op start-finish aangaven dat de omstandigheden te gevaarlijk werden, handelde de wedstrijdleiding snel door de rode vlag uit te hangen.

Inmiddels is duidelijk dat de Japanse Grand Prix wel nog een vervolg krijgt. De resterende twaalf ronden worden gewoon uitgereden na een herstart, waarvoor de pitstraat om 8.50 uur Nederlandse tijd open ging voor een snelle startprocedure. Voor de startvolgorde grijpt de wedstrijdleiding terug op de tussenstand na de twaalfde ronde. Jorge Martin mag zodoende vanaf de eerste positie vertrekken, voor Bagnaia en Marc Marquez. Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro en Jack Miller bevolken de tweede startrij, met Augusto Fernandez, Fabio di Giannantonio en Raul Fernandez op de derde rij. Fabio Quartararo voltooit de top-tien. Zarco is niet van de partij bij de herstart. Hij was weliswaar binnen vijf minuten terug in de pits met zijn motor, maar hij sneed daarbij een deel van de baan af en kreeg dus geen toestemming om opnieuw op te stappen.