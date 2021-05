Viñales voor Zarco in eerste training van GP van Italië

De fans en coureurs moesten er maar liefst 726 dagen op wachten. Een MotoGP-sessie op het schitterende Autodromo Internazionale del Mugello. Vrijdagochtend ging even voor 10 uur de pitstraat open voor de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. Dat gebeurde onder prima omstandigheden, het was met een temperatuur van iets meer dan 20 graden Celsius aangenaam vertoeven in de Toscaanse heuvels.

Maverick Viñales maakte de hele ochtend een goede indruk. Hij was van begin af aan een van de snellere coureurs en eindigde ook aan het eind van de sessie aan kop. De Spanjaard, die eerder deze week vader werd van dochter Nina, noteerde een 1.46.593. Daarmee was hij twee tienden sneller dan Johann Zarco, die in zijn laatste ronde nog tot een verbetering kwam. De Pramac Ducati-rijder deed dat met soft-medium. Voor Suzuki was het een prima start van het weekend. Alex Rins heeft een matige reeks achter zijn naam, maar eindigde in VT1 op de derde plaats. Teamgenoot Joan Mir werd vierde.

Franco Morbidelli kwam tot de vijfde plaats voor Francesco Bagnaia en Michele Pirro, de vervanger van Jorge Martin. WK-leider Fabio Quartararo eindigde als achtste voor Jack Miller. Miguel Oliveira reed in de slotfase van de sessie met een nieuw chassis, maar de Portugees reed zijn snelste tijd op het chassis dat hij eerder dit seizoen gebruikte.

Takaaki Nakagami was de eerste Honda-coureur op de elfde plaats. Hij kwam met het nieuwe Honda-frame in actie, iets dat hij voor het weekend al aankondigde. Pol Espargaro werd twaalfde voor zijn oudere broer Aleix Espargaro. Brad Binder reed de volledige sessie op een ouder KTM-frame, hij eindigde op de veertiende plaats. Luca Marini werd vijftiende voor Marc Marquez. De Spanjaard leek nog niet helemaal op zijn gemak te zijn.

Valentino Rossi begon zijn raceweekend in Mugello met de zeventiende tijd. De coureur was 1,7 seconde langzamer dan merkgenoot Viñales. Alex Marquez werd negentiende voor Lorenzo Savadori en Enea Bastianini. Tech3-coureur Iker Lecuona was de hekkensluiter in de eerste training.

Spoorboekje voor de GP van Italië: MotoGP Grand Prix van Italië - Tijden, welke tv-zender en meer

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Italië