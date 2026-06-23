MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

De MotoGP heeft met onmiddellijke ingang holeshot-apparaten voor de voorwielen verboden, terwijl de afstand tussen de startposities vanaf de Duitse Grand Prix van volgende maand wordt vergroot.

De organisatie had voorafgaand aan de Tsjechische GP van afgelopen weekend al nagedacht over een verbod op holeshot-systemen voor de voor , nadat er tijdens de trainingen tests waren uitgevoerd – waarbij de meningen van de coureurs over dit idee verdeeld waren.

MotoGP is sowieso van plan om vanaf 2027 zowel voor- als achterxml-ph-0000@deepl.internal-holeshot-systemen te verbieden, maar heeft dat verbod voor de voorxml-ph-0000@deepl.internal-holeshot-systemen die bij de start van de race worden gebruikt, al naar het volgende evenement vervroegd.

Dit betekent dat vanaf de Nederlandse GP van dit weekend voor de rest van het seizoen alleen nog holeshot-systemen voor de achter s in gebruik zullen zijn.

Het holeshot-systeem aan de voorkant zorgde voor bezorgdheid omdat rijders hard moesten remmen om het in de eerste bocht uit te schakelen, terwijl het ook werd beschouwd als een dure ontwikkelingsinspanning die niets toevoegde aan de race.

Vanaf de volgende race, de Duitse GP op de Sachsenring, verandert de startopstelling in alle klassen. De afstand tussen de rijders wordt vergroot van drie naar vier meter, waardoor ook de afstand tussen de rijen toeneemt van negen naar twaalf meter. Er blijven drie rijders per rij staan.

Start van de race Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dit besluit volgt op recente bezorgdheid over de veiligheid bij de start van de races.

Ten slotte heeft de Grand Prix Commission ook aangekondigd dat er vanaf 2028 een maximum van zes rijders per fabrikant geldt in de MotoGP; dit betekent in feite dat een fabrikant één fabrieksteam en twee klantenteams mag leveren.

Dit besluit wordt al nageleefd in de MotoGP, waar Ducati drie teams levert (fabrieksteam, Gresini en VR46) na de overstap van Pramac naar Yamaha vanaf 2025. Geen enkele andere fabrikant levert aan meer dan twee teams.

De regel is van kracht op basis van de tijdelijke regeling voor vijf fabrikanten in de -MotoGP; dit zal in ieder geval tot 2031 het geval blijven, nadat alle vijf fabrikanten – Ducati, Aprilia, KTM, Honda en Yamaha – en de promotor van de serie, MotoGP Sports Entertainment Group, een nieuwe Concorde-overeenkomst hebben aangekondigd die de komende vijf jaar bestrijkt.