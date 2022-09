MotoGP heeft intentie om race in India te houden

De eerste editie van de Grand Prix van Bharat, zoals de race moet komen te heten, zou volgend jaar al plaats moeten vinden. Het lijkt echter realistischer dat de eerste Grand Prix op Indiase bodem naar 2024 gaat. Daarvoor is woensdag een intentieverklaring getekend door de promotor FairStreet Sports en Dorna-kopstukken Carmelo Ezpeleta en Carlos Ezpeleta. Het Buddh International Circuit, niet ver van de hoofdstad New Delhi, wordt het toneel van de race. Dat 5,125 kilometer lange circuit was van 2011 tot en met 2013 ook al gastheer van de Formule 1, maar die race verdween om financiële, bureaucratische en belastingtechnische reden van de kalender.

De intentie is er nu om een MotoGP-race te houden, gesprekken daarover worden gevoerd met het ministerie van sport in India. Sportief directeur Ezpeleta noemt het een ‘no-brainer’ dat de MotoGP naar India trekt. Het is de tweede afzetmarkt voor tweewielers ter wereld, alle MotoGP-fabrikanten hebben er belang bij dat het land op de kalender komt. De MotoGP werkt al enige tijd aan uitbreiding van de activiteiten in Azië. Een paar jaar geleden werd Thailand aan de kalender toegevoegd, eerder dit seizoen werd de Grand Prix van Indonesië voor het eerst gehouden.

Met de intentie om in India te racen, krijgt Dorna er weer een serieuze kandidaat bij voor de kalender. Recent tekende Saudi-Arabië ook al een intentieverklaring, eerder werden ook al deals gesloten met promotors in Hongarije en Brazilië. Tot nu toe is er van die laatste twee niets terecht gekomen.

De expansiedrift van de MotoGP loopt parallel aan de poging van de Formule 1 om de kalender steeds verder uit te breiden. Het wereldkampioenschap maakte dinsdag een kalender bekend met maar liefst 24 races.

Naar verluidt laat de MotoGP-kalender voor 2023 niet lang meer op zich wachten.