MotoGP wil inhoud verkleinen bij nieuwe motorblokken in 2027

De huidige technische reglementen van de MotoGP traden in 2022 in werking en blijven nog tot en met 2026 gelden. Momenteel werkt de MSMA, het verbond van MotoGP-fabrikanten dat bestaat uit Ducati, Honda, Yamaha, KTM en Aprilia, echter al aan de nieuwe reglementen die in 2027 hun intrede moeten doen. Dat doet het samen met promotor Dorna Sports, dat zich ten doel heeft gesteld om de snelheden van de motorfietsen iets terug te brengen om de veiligheid zo goed mogelijk onder controle te houden op de huidige circuits. Daarvoor liggen inmiddels enkele plannen klaar.

Het opvallendste plan heeft betrekking tot de inhoud van de motorblokken. Sinds 2012 wordt gebruik gemaakt van blokken met een inhoud van 1000 cc, maar onder de nieuwe reglementen moet dat verkleind worden tot 850 cc. Het is een maatregel die voor minder vermogen en daardoor ook lagere topsnelheden moet zorgen en kan op goedkeuring van de Japanse fabrikanten rekenen. Ook Ducati en KTM zijn naar verluidt voorstander, nadat ze aanvankelijk terughoudend waren. Alleen vanuit Aprilia is nog wat weerstand. Het merk uit Noale hoopt dat er een alternatief gevonden kan worden om het vermogen te beperken, zonder dat aan de huidige motorinhoud van 1000 cc wordt getornd. De overige fabrikanten zien 2027 echter als het uitgelezen moment om ook de krachtbronnen aan te pakken, omdat er dan al meer ingrijpende veranderingen gepland staan wat betreft de aerodynamica en brandstof.

Voor de aerodynamica hopen de fabrikanten en Dorna overeenstemming te vinden om het aantal vleugeltjes en de grootte ervan te beperken. Zo wil men voor minder 'vuile lucht' voor achtervolgende motoren zorgen, wat weer moet leiden tot minder oververhitting van de banden. Dit levert veiligheidsproblemen op, doordat rijders met de huidige remsystemen soms moeite hebben om de motorfiets af te remmen. Ook heeft Motorsport.com vernomen dat er gesproken wordt over het verbieden of op zijn minst het beperken van de rijhoogtesystemen. Naar verluidt zien enkele fabrikanten een verbod wel zitten, al hopen de merken die er veel in geïnvesteerd hebben dat de systemen in versimpelde vorm mogen blijven bestaan. De MSMA komt na het seizoensslot in Valencia weer bij elkaar om verder te praten en aan een definitieve overeenkomst te beginnen.

Sinds het MotoGP-tijdperk in 2002 begon, heeft de koningsklasse al meerdere motorformules gehad. Aanvankelijk werd gereden met motorblokken met een inhoud van 990 cc, waarna in 2007 werd overgestapt op een inhoud van 800 cc. In 2012 volgde vervolgens de stap naar 1000 cc. Mocht de verkleining naar 850 cc er daadwerkelijk door komen, dan komt de MotoGP weer iets dichter bij de Moto2 te staan. In dat kampioenschap rijdt men met 750 cc-motoren van Triumph. Wel blijft er een groot verschil tussen beide kampioenschappen bestaan door de geavanceerde elektronica in de MotoGP.