MotoGP overweegt MotoGP-race Qatar op andere locatie in te halen

De MotoGP-coureurs kwamen afgelopen weekend niet in actie in Qatar omdat het land naar aanleiding van de coronavirus-uitbraak een inreisverbod had ingesteld voor reizigers vanuit Italië en enkele Aziatische landen. De races voor Moto2 en Moto3 gingen wel door omdat deze teams al in Qatar waren voordat de restrictie ingesteld werd. Ook de tweede en derde ronde van het wereldkampioenschap zijn reeds uitgesteld. In Thailand heeft men evenementen met veel publiek verboden, de Amerikaanse Grand Prix is verschoven van 5 april naar 15 november. Daarmee is die race nu de voorlaatste ronde.

Het seizoen zou nu op 19 april moeten beginnen met de Argentijnse Grand Prix, maar ook daarover bestaat twijfel nu men de MXGP-wedstrijd in Neuquen van later deze maand uit het wedstrijdschema heeft gehaald.

In een interview met Catalunya Ràdio gaf Ezpeleta toe te kijken naar een alternatieve manier om het seizoen toch van start te laten gaan, hoewel dit een zeer complex proces is. “We overwegen de mogelijkheid om de MotoGP-race die in Qatar verreden had moeten worden, ergens anders plaats te laten vinden”, zei hij. “Maar daar hebben we op dit moment nog geen duidelijkheid. Op dit moment staat Argentinië nog, maar we moeten ervoor zorgen dat de race ook echt gereden kan worden als we daarheen reizen. Wanneer daarover twijfel bestaat stellen we het liever uit en rijden we de race aan het eind van het jaar.”

Ezpeleta liet eerder al vallen dat het een mogelijkheid is ook in december door te racen. Ook is het houden van races achter gesloten deuren niet uitgesloten. FIM-preses Jorge Viegas suggereerde recent dat er twee races in een weekend gehouden kunnen worden als dit nodig is om tot een officieel wereldkampioenschap (minimaal 13 races) te komen. Het is onduidelijk waar een inhaalrace voor Qatar plaats moet vinden, maar Sepang zou een van de locaties zijn voor een dergelijke wedstrijd.

Een inhaalwedstrijd zou in ieder geval na 3 april verreden moeten worden. Dan zou de landelijke quarantaine van Italië tot een eind moeten komen. Dan is het echter nog de vraag hoe de Maleisische autoriteiten tegen de komst van duizenden Europeanen aankijken, zeker als het virus zich in de komende weken verder gaat verspreiden.

Afgelopen weekend bevestigde Ezpeleta nog dat Qatar dit jaar niet terugkeert op de kalender. Dit heeft te maken met noodzakelijke reparaties aan het circuit voordat de race volgend jaar weer gehouden kan worden.

Met medewerking van Oriol Puigdemont