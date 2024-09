MotoGP Indonesië: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

De Grand Prix van Indonesië vormt dit jaar het tweede deel van een drieluik met de tweede race in Misano en Japan. Voor vertrek naar Zuidoost-Azië deed Jorge Martín in Italië uitstekende zaken door tweede te worden in de Grand Prix van Emilia-Romagna, terwijl rivaal Francesco Bagnaia een kostbare crash meemaakte. Daardoor begint het tweetal met 24 punten verschil in het voordeel van de Pramac-rijder aan een vijftal races in Azië en Australië. Vorig jaar sloeg Bagnaia zijn slag in Indonesië door de overwinning te grijpen, nadat Martín vanuit leidende positie crashte en uitviel. De Italiaan nam daarbij de leiding in de titelstrijd ook over. Slaagt Bagnaia daar dit jaar weer in, of weet Martín zijn voorsprong verder uit te bouwen?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Indonesië

Datum: zondag 29 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 08.10 uur

Start race: 09.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Indonesië wordt verreden op zondag 29 september 2024. De race op Mandalika International Street Circuit telt 27 ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 09.00 uur. Ziggo Sport zendt de race uit en begint om 08.10 uur met een voorbeschouwing. Vervolgens zijn Frank Weeink en Barry Veneman de commentatoren van dienst.

Zoals gezegd zendt Ziggo Sport de race uit en Ziggo-klanten kunnen daardoor live en gratis kijken via het openbare kanaal 14. Als je aangesloten bent bij een andere provider, heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit zenderpakket bestaat uit zes sportkanalen en kost 14,95 euro per maand. De Grand Prix van Indonesië is dan te zien via hoofdkanaal Ziggo Sport.

MotoGP tijden: Grand Prix van Indonesië 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+8) Vrijdag 27 september Eerste vrije training 04.45u - 05.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 27 september Training 09.00u - 10.00u 15.00u - 16.00u Zaterdag 28 september Tweede vrije training 04.10u - 04.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 28 september Kwalificatie - Q1 04.50u - 05.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 28 september Kwalificatie - Q2 05.15u - 05.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 28 september Sprintrace 09.00u 15.00u Zondag 29 september Warm-up 04.40u - 04.50u 10.40u - 10.50u Zondag 29 september Grand Prix 09.00u 15.00u

MotoGP gratis kijken met Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen bij de zender en Ziggo-klanten kunnen vaak gratis kijken via het openbare kanaal 14. Zit je bij een andere provider? Dan heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en bevat zes sportzenders, waarmee je naast motorsport ook onder meer autosport, voetbal, tennis, golf en atletiek kunt zien. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wordt door het aanbod van andere sporten soms uitgeweken naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP te volgen in Nederland is de MotoGP Videopass. Via de streamingdienst van het kampioenschap zelf kun je alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand bekijken, evenals achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. Zowel de analyses als het commentaar worden verzorgd door internationale experts, waardoor een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt. De MotoGP Videopass kost 139,99 euro op jaarbasis, voor negen euro extra krijg je er ook uitgebreide livetiming bij.

Hoe laat is de Moto2 op tv: GP van Indonesië

Datum: zondag 29 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 06.50 uur

Start race: 07.15 uur

De Moto2-rijders, onder wie Zonta van den Goorbergh, werken op zondag 29 september 2024 eveneens de Grand Prix van Indonesië af. De wedstrijd begint om 13.15 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 07.15 uur. Ziggo Sport zendt de race uit en begint om 06.50 uur met de uitzending. Na een korte vooruitblik nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het woord tijdens het liveverslag. Ziggo-klanten kunnen de Moto2-race live en gratis bekijken via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, kun je inschakelen bij hoofdkanaal Ziggo Sport - dat onderdeel is van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal.

Hoe laat is de Moto3 op tv: GP van Indonesië

Datum: zondag 29 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 05.45 uur

Start race: 06.00 uur

De race-actie van de Grand Prix van Indonesië wordt zondag 29 september 2024 afgetrapt met de Moto3-race, waarin onder meer Collin Veijer aan de start verschijnt. De race begint om 12.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 06.00 uur. Ziggo Sport is vanaf 05.45 uur aanwezig met een korte voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven de commentatoren van dienst zijn. Klanten van Ziggo kunnen de Moto3-race live en gratis bekijken via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Je kunt de race dan bekijken via hoofdkanaal Ziggo Sport.