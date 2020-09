MotoGP in oktober naar Portimao voor een test

De MotoGP gaat in november naar Portimao, waar dan de afsluitende wedstrijd van het seizoen gehouden wordt. Het is voor het eerst dat het circuit op de MotoGP-kalender staat en dus is het reden om er voorafgaand aan de afspraak een test te houden. Deze gaat plaatsvinden op 7 en 8 oktober, enkele dagen voordat de MotoGP weer in actie komt in Le Mans.

Veertien vaste MotoGP-rijders hebben hun deelname tijdens de test bevestigd. Het is voor de MotoGP-mannen verboden om met hun competitieve materiaal te testen, zij mogen enkel op een straatmotor in actie komen op het circuit. Het gaat om Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Brad Binder, Pol Espargaro, Alex Marquez, Jack Miller, Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Aleix Espargaro, Iker Lecuona, Bradley Smith en Cal Crutchlow. Het is niet uitgesloten dat er nog rijders toegevoegd worden aan de lijst.

Vier fabrikanten hebben een testrijder afgevaardigd voor de test. Het is voor het eerst sinds de Sepang-test in februari dat Jorge Lorenzo in actie komt op een Yamaha M1. Michele Pirro neemt de test voor zijn rekening voor Ducati, Dani Pedrosa rijdt voor KTM en Stefan Bradl staat op de kaart voor HRC Honda.