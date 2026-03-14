MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

Het is inmiddels bijna 50 jaar geleden dat Giacomo Agostini zijn laatste races in het wereldkampioenschap reed, maar de legende heeft nog steeds diverse records in handen. Met vijftien wereldtitels - zeven in de 350cc en acht in de 500cc - is hij nog altijd recordhouder en ook aan zijn recordaantal van 122 Grand Prix-zeges is tot op heden niemand gekomen.

De records van Agostini hebben het tijdperk van Valentino Rossi overleefd, al kwam hij met zeven MotoGP-titels en in totaal 115 Grand Prix-zeges behoorlijk in de buurt. Inmiddels maakt ook Marc Márquez jacht op deze statistieken. De Spanjaard werd vorig jaar voor de zevende keer MotoGP-kampioen en heeft inmiddels 99 Grands Prix gewonnen. Als er iemand is die Agostini een record afhandig kan maken, dan is het Márquez wel.

"Ik zeg altijd dat records er zijn om gebroken te worden, dus het is mogelijk. Alles is mogelijk", besefte Agostini ook bij Moto.it. "De jaren gaan voor iedereen voorbij, maar Márquez is degene die in de buurt kan komen of ze zelfs kan verbeteren. Hij is nog jong, maar hij heeft niet veel jaren over om het voor elkaar te krijgen. Laten we hopen dat de records bij mij blijven, anders moeten ze me maar uitnodigen voor het feest."

Márquez favoriet voor nummer 8

Vorig jaar leverde de opgeleefde Márquez een van zijn beste MotoGP-seizoenen tot dusver af met elf overwinningen in achttien Grands Prix. Dit stelde hem in staat om voor het eerst sinds 2019 met de wereldtitel aan de haal te gaan. In Thailand beleefde de titelverdediger echter geen geweldige seizoensstart met een uitvalbeurt door een lekke band.

De voornaamste uitdager van Marc Márquez in 2026? Dat is Marco Bezzecchi, denkt Agostini. Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Desondanks wees Agostini Márquez gewoon aan als de favoriet voor de wereldtitel. "Hij is de wereldkampioen en hij is de man waarvoor je bang moet zijn", stelde de 83-jarige Italiaanse legende. "Hij is terug na zijn blessure van vorig jaar. Hij stond weliswaar de hele winter aan de kant, maar hij is een heel sterke rijder."

Agostini verwacht dat Márquez vooral tegenstand krijgt van Marco Bezzecchi, al was hij ook hoopvol gestemd over een wederopstanding van Francesco Bagnaia. "Aangezien hij een oud-wereldkampioen is, hoop ik dat hij zijn oude ik kan terugvinden. Je moet gewoon je vastberadenheid en het verlangen om te winnen herontdekken", aldus Agostini. "Hij heeft de kwaliteiten om weer te winnen, het is alleen maar goed om hem te waarderen en te beseffen dat hij de kwaliteiten heeft om dat te doen."