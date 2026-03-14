Aanbevolen voor jou

MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

MotoGP
MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

Weerbericht F1 China: Licht bewolkte maar droge race verwacht

Formule 1
GP van Australië
Weerbericht F1 China: Licht bewolkte maar droge race verwacht

Alonso: "Tien jaar geleden leek ik gestoord met mijn kritiek op Honda"

Formule 1
GP van China
Alonso: "Tien jaar geleden leek ik gestoord met mijn kritiek op Honda"

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van China
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Stroll besteedt negen woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

Formule 1
GP van China
Stroll besteedt negen woorden aan vooruitgang bij Aston Martin F1

McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Formule 1
GP van China
McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

Formule 1
GP van China
Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?

Formule 1
GP van China
F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?
MotoGP

MotoGP-grootheid Agostini: "Marc Márquez kan mijn records verbreken"

De records voor meeste Grand Prix-zeges en wereldtitels zijn nog altijd van Giacomo Agostini. De Italiaanse MotoGP-legende denkt echter dat Marc Márquez kanshebber is om hier verandering in te brengen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Het is inmiddels bijna 50 jaar geleden dat Giacomo Agostini zijn laatste races in het wereldkampioenschap reed, maar de legende heeft nog steeds diverse records in handen. Met vijftien wereldtitels - zeven in de 350cc en acht in de 500cc - is hij nog altijd recordhouder en ook aan zijn recordaantal van 122 Grand Prix-zeges is tot op heden niemand gekomen.

De records van Agostini hebben het tijdperk van Valentino Rossi overleefd, al kwam hij met zeven MotoGP-titels en in totaal 115 Grand Prix-zeges behoorlijk in de buurt. Inmiddels maakt ook Marc Márquez jacht op deze statistieken. De Spanjaard werd vorig jaar voor de zevende keer MotoGP-kampioen en heeft inmiddels 99 Grands Prix gewonnen. Als er iemand is die Agostini een record afhandig kan maken, dan is het Márquez wel.

"Ik zeg altijd dat records er zijn om gebroken te worden, dus het is mogelijk. Alles is mogelijk", besefte Agostini ook bij Moto.it. "De jaren gaan voor iedereen voorbij, maar Márquez is degene die in de buurt kan komen of ze zelfs kan verbeteren. Hij is nog jong, maar hij heeft niet veel jaren over om het voor elkaar te krijgen. Laten we hopen dat de records bij mij blijven, anders moeten ze me maar uitnodigen voor het feest."

Márquez favoriet voor nummer 8

Vorig jaar leverde de opgeleefde Márquez een van zijn beste MotoGP-seizoenen tot dusver af met elf overwinningen in achttien Grands Prix. Dit stelde hem in staat om voor het eerst sinds 2019 met de wereldtitel aan de haal te gaan. In Thailand beleefde de titelverdediger echter geen geweldige seizoensstart met een uitvalbeurt door een lekke band.

De voornaamste uitdager van Marc Márquez in 2026? Dat is Marco Bezzecchi, denkt Agostini.

De voornaamste uitdager van Marc Márquez in 2026? Dat is Marco Bezzecchi, denkt Agostini.

Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Desondanks wees Agostini Márquez gewoon aan als de favoriet voor de wereldtitel. "Hij is de wereldkampioen en hij is de man waarvoor je bang moet zijn", stelde de 83-jarige Italiaanse legende. "Hij is terug na zijn blessure van vorig jaar. Hij stond weliswaar de hele winter aan de kant, maar hij is een heel sterke rijder."

Agostini verwacht dat Márquez vooral tegenstand krijgt van Marco Bezzecchi, al was hij ook hoopvol gestemd over een wederopstanding van Francesco Bagnaia. "Aangezien hij een oud-wereldkampioen is, hoop ik dat hij zijn oude ik kan terugvinden. Je moet gewoon je vastberadenheid en het verlangen om te winnen herontdekken", aldus Agostini. "Hij heeft de kwaliteiten om weer te winnen, het is alleen maar goed om hem te waarderen en te beseffen dat hij de kwaliteiten heeft om dat te doen."

Meer MotoGP-nieuws:

Vorig artikel MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van China vandaag?

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie voor de GP van China vandaag?

F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland
Meer van
Marc Márquez

Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint
Meer van
Ducati Team

Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

Waarom Bagnaia zich geen zorgen maakt na matige MotoGP-race Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Waarom Bagnaia zich geen zorgen maakt na matige MotoGP-race Thailand

Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Thailand: Gigi Dall'Igna

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Thailand: Gigi Dall'Igna