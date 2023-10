MotoGP-grid ziet Guintoli als gedroomde voorzitter rijdersvakbond

Het idee om een soort rijdersvakbond op te zetten gaat al jarenlang rond in de MotoGP-paddock, maar echte stappen werden niet eerder gezet. Daar kwam op de donderdag voor de GP van Catalonië al verandering in, toen de coureurs een eigen WhatsApp-groep maakten om belangrijke kwesties te kunnen bespreken. Dat er serieuze intenties zijn, bleek wel tijdens het raceweekend in India. Daar werd voormalig MotoGP-rijder Sylvain Guintoli naar voren geschoven als de ideale vertegenwoordiger van de rijders. "Hij heeft ervaring, zijn relatie met de verschillende partijen is goed, hij heeft tot recentelijk geracet en we denken dat hij politiek gezien goed is", oordeelden de coureurs.

Guintoli is na de Indiase Grand Prix aan de slag gegaan om zich te verdiepen in de juridische procedures rond het opzetten van een dergelijke organisatie. Daarbij wordt globaal gezien het voorbeeld gevolgd van de Grand Prix Drivers' Association, de rijdersvakbond van de Formule 1 met Alexander Wurz aan het hoofd en George Russell als de zichtbaarste persoon. Dit weekend is Guintoli niet van de partij tijdens de GP van Indonesië. Wel is hij van plan om volgende week af te reizen naar Phillip Island, waar hij onder meer ingaat op de stand van zaken. Zodra hij alle relevante informatie heeft verzameld, is de WK Superbikes-kampioen van 2014 van plan om een memorandum op te stellen die de coureurs kunnen tekenen. Het ondertekenen van dat document moet het startpunt worden van hun toewijding aan de organisatie en de verantwoordelijkheden die het lidmaatschap met zich meebrengt.

Met een eigen vakbond hopen de MotoGP-coureurs een grotere stem te krijgen in bepaalde kwesties met de organisatoren van het kampioenschap, maar ook rond zaken als een minimumloon en collectieve verzekeringen om coureurs te helpen die zware blessures hebben opgelopen. Zo bleek tijdens de GP van India dat de rijders graag een vertegenwoordiger hadden gehad die namens hen zaken kan regelen of oplossen. Op de regenachtige zaterdag in India waren er namelijk vraagtekens of er op een natte baan geracet zou moeten worden, mede doordat sommige bochten maar weinig uitloopmogelijkheden hadden. Niet alle coureurs deelden die twijfels destijds.

In de MotoGP-paddock is Guintoli geen onbekende. Tussen 2000 en 2006 reed hij zes seizoenen in de 250cc, gevolgd door twee MotoGP-seizoenen in 2007 (met Yamaha) en 2008 (met Ducati). Een vierde plek in de Japanse GP van 2007 was zijn beste resultaat. Daarna verkaste de inmiddels 41-jarige Guintoli naar het WK Superbikes, waarin hij in 2014 met Aprilia kampioen werd. Daarna stapte hij over naar Suzuki om te racen in de endurance en als testrijder van het MotoGP-project te fungeren. In die functie nam hij in 2017, 2018 en 2019 nog deel aan tien MotoGP-races.