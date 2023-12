MotoGP-grid 2024: Wie rijdt komend seizoen voor welk team?

Na Valentino Rossi en Marc Marquez was Francesco Bagnaia pas de derde rijder in het MotoGP-tijdperk die erin slaagde om zijn wereldtitel te verdedigen. De Italiaan van Ducati verschijnt zodoende opnieuw met startnummer 1 aan de start. Ook alle andere rijders die in 2023 op de grid stonden, zijn er weer bij in 2024. Dat is op één uitzondering na, want Pol Espargaro heeft plaatsgemaakt voor Moto2-wereldkampioen Pedro Acosta. Wel zijn enkele rijders van team gewisseld, dus hoe ziet er precies uit voor de seizoensstart op 10 maart in Qatar.

Waar racet de MotoGP in 2024?

Ronde Circuit Datum 1 Losail International Circuit, Losail, Qatar 8-10 maart 2 Autódromo Internacional do Algarve, Portimão, Portugal 22-24 maart 3 Autódromo Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo, Argentinië 5-7 april 4 Circuit of the Americas, Austin, Verenigde Staten 12-14 april 5 Circuito de Jerez - Angél Nieto, Jerez de la Frontera, Spanje 26-28 april 6 Bugatti Circuit, Le Mans, Frankrijk 10-12 mei 7 Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spanje 24-26 mei 8 Autodromo Internazionale del Mugello, Mugello, Italië 31 mei - 2 juni 9 Sokol International Racetrack, Almaty, Kazachstan 14-16 juni 10 TT Circuit Assen, Assen, Nederland 28-30 juni 11 Sachsenring, Hohenstein-Ernsttal, Duitsland 5-7 juli 12 Silverstone Circuit, Silverstone, Groot-Brittannië 2-4 augustus 13 Red Bull Ring, Spielberg, Oostenrijk 16-18 augustus 14 MotorLand Aragón, Alcañiz, Spanje 30 augustus - 1 september 15 Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italië 6-8 september 16 Buddh International Circuit, Dankaur, India 20-22 september 17 Mandalika International Street Circuit, Lombok, Indonesië 27-29 september 18 Mobility Resort Motegi, Motegi, Japan 4-6 oktober 19 Phillip Island Grand Prix Circuit, Ventnor, Australië 18-20 oktober 20 Chang International Circuit, Buriram, Thailand 25-27 oktober 21 Sepang International Circuit, Sepang, Maleisië 1-3 november 22 Circuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanje 15-17 november

Wie racen in de MotoGP in 2024?

Team Merk Motor # Rijder Aprilia Racing Aprilia RS-GP 12 Maverick Viñales 41 Aleix Espargaró Trackhouse Racing 25 Raúl Fernández 88 Miguel Oliveira Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici GP24 1 Francesco Bagnaia 23 Enea Bastianini Prima Pramac Racing 21 Franco Morbidelli 89 Jorge Martín Gresini Racing MotoGP Desmosedici GP23 73 Álex Márquez 93 Marc Márquez Pertamina Enduro VR46 Racing Team 49 Fabio di Giannantonio 72 Marco Bezzecchi LCR Team Honda RC213V 5 Johann Zarco 30 Takaaki Nakagami Repsol Honda Team 10 Luca Marini 36 Joan Mir GasGas Factory Racing Tech3 KTM RC16 31 Pedro Acosta 37 Augusto Fernández Red Bull KTM Factory Racing 33 Brad Binder 43 Jack Miller Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 20 Fabio Quartararo 42 Álex Rins

Rijders Aprilia Racing in 2024

Na het beste seizoen in de geschiedenis van Aprilia in 2022 zette het merk uit Noale in 2023 weer klein stapje vooruit. Sinds de rentree in de MotoGP in 2015 heeft de fabrikant behoorlijke progressie geboekt en zijn er al overwinningen behaald. Echt meestrijden om de wereldtitels zat er tot dusver echter nog niet in voor Aprilia.

Rijder 1: Maverick Viñales - Begint aan zijn tiende seizoen in de MotoGP en zijn derde volledige jaar bij Aprilia. De teller van Viñales staat inmiddels op negen overwinningen, maar zijn laatste dateert alweer van 2021. Wel zette de Spanjaard in 2023 een stap voorwaarts met drie podiumplaatsen en een keurige zevende positie in de WK-stand, slechts twee punten achter zijn teamgenoot.

- Begint aan zijn tiende seizoen in de MotoGP en zijn derde volledige jaar bij Aprilia. De teller van Viñales staat inmiddels op negen overwinningen, maar zijn laatste dateert alweer van 2021. Wel zette de Spanjaard in 2023 een stap voorwaarts met drie podiumplaatsen en een keurige zevende positie in de WK-stand, slechts twee punten achter zijn teamgenoot. Rijder 2: Aleix Espargaró - De meest ervaren rijder in de MotoGP won in 2023 twee Grands Prix, waaronder een emotionele zege voor eigen publiek in Catalonië. Espargaró debuteerde in 2009 al in de MotoGP en is er sindsdien - met uitzondering van 2011 - ieder jaar bij geweest. Hij rijdt sinds 2017 in de kleuren van Aprilia, het team dat hij in 2022 de eerste zege in de koningsklasse schonk in wat zijn beste seizoen tot dusver was.

Trackhouse Racing was al in NASCAR actief, maar vanaf 2024 ook in de MotoGP.

Rijders Trackhouse Racing in 2024

Het enige nieuwe team op de MotoGP-grid van 2024 is Trackhouse Racing. De renstal van Justin Marks en rapper Pitbull is al enkele jaren actief in NASCAR en betreedt als satellietteam van Aprilia de wereldwijde racerij. Het neemt de startbewijzen over van RNF Racing, dat het startrecht afgenomen zag worden in november 2023.

Rijder 1: Raúl Fernández - Doordat hij onder contract staat bij Aprilia, is Fernández ook in 2024 verzekerd van een plekje op de MotoGP-grid. Hij staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in de koningsklasse en zijn tweede op de Aprilia RS-GP. De Spanjaard hoopt in 2024 bij Trackhouse een vervolg te geven aan zijn sterke seizoensfinale van 2023 in Valencia, waar hij met P5 zijn beste resultaat in de MotoGP behaalde.

- Doordat hij onder contract staat bij Aprilia, is Fernández ook in 2024 verzekerd van een plekje op de MotoGP-grid. Hij staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in de koningsklasse en zijn tweede op de Aprilia RS-GP. De Spanjaard hoopt in 2024 bij Trackhouse een vervolg te geven aan zijn sterke seizoensfinale van 2023 in Valencia, waar hij met P5 zijn beste resultaat in de MotoGP behaalde. Rijder 2: Miguel Oliveira - Vijf keer schreef Oliveira al een MotoGP-race op zijn naam. Iedere keer deed hij dat op een KTM, de fabrikant die hij tussen zijn debuut in de klasse in 2019 en 2022 vertegenwoordigde. Voor 2023 stapte de Portugees over naar RNF Aprilia, het team dat in 2024 overgaat in Trackhouse. Kende een moeizaam seizoen, waarin hij drie keer geplaagd werd door blessureleed.

Rijders Ducati Lenovo Team in 2024

Het fabrieksteam van Ducati leverde de afgelopen twee jaar de wereldkampioen met Francesco Bagnaia. De titel van 2023 was de derde voor het merk, nadat Casey Stoner in 2007 al de sterkste was. De wereldtitel voor teams ging echter aan de renstal uit Borgo Panigale voorbij, doordat satellietteam Pramac ermee aan de haal ging.

Rijder 1: Francesco Bagnaia - Door de seizoensafsluiter in Valencia te winnen stelde Bagnaia voor het tweede jaar op rij de wereldtitel veilig. De Italiaan debuteerde in 2019 in de MotoGP bij Pramac en verkaste na twee seizoenen al naar het fabrieksteam, waar hij in 2024 aan zijn zesde seizoen in de koningsklasse begint. De Moto2-kampioen van 2018 is met achttien zeges na Casey Stoner de Ducati-rijder met de meeste MotoGP-zeges.

- Door de seizoensafsluiter in Valencia te winnen stelde Bagnaia voor het tweede jaar op rij de wereldtitel veilig. De Italiaan debuteerde in 2019 in de MotoGP bij Pramac en verkaste na twee seizoenen al naar het fabrieksteam, waar hij in 2024 aan zijn zesde seizoen in de koningsklasse begint. De Moto2-kampioen van 2018 is met achttien zeges na Casey Stoner de Ducati-rijder met de meeste MotoGP-zeges. Rijder 2: Enea Bastianini - Nadat hij in 2022 bij Gresini een ijzersterk tweede MotoGP-seizoen draaide met vier zeges, promoveerde Bastianini in 2023 naar het fabrieksteam van Ducati. In een jaar vol blessureleed zorgde de Italiaan voor een hoogtepunt door de GP van Maleisië te winnen. De verrichtingen van Jorge Martín zorgden voor vraagtekens rond zijn positie, maar hij mag in 2024 zijn vierde MotoGP-seizoen gewoon afwerken bij Ducati.

Rijders Prima Pramac Racing in 2024

De eerste rijderstitel voor een rijder van een satellietteam sinds 2001 ging in 2023 net niet naar Pramac. Dat de Italiaanse formatie desondanks een uitstekend seizoen kende, bleek wel uit de vijf behaalde Grand Prix-zeges en het veiligstellen van de wereldtitel voor teams - een unicum, want nooit eerder was een satellietteam daarin geslaagd.

Rijder 1: Franco Morbidelli - Nieuw bij het team in 2024, waar hij de vertrokken Johann Zarco vervangt. Morbidelli staat voor zijn zevende MotoGP-seizoen en zijn eerste op een Ducati, nadat hij één jaar op een Honda en vijf jaar op een Yamaha reed. Met drie zeges werd hij tweede in de WK-stand in 2020, maar beleefde vervolgens drie moeizame seizoenen met in totaal slechts één podiumplek.

- Nieuw bij het team in 2024, waar hij de vertrokken Johann Zarco vervangt. Morbidelli staat voor zijn zevende MotoGP-seizoen en zijn eerste op een Ducati, nadat hij één jaar op een Honda en vijf jaar op een Yamaha reed. Met drie zeges werd hij tweede in de WK-stand in 2020, maar beleefde vervolgens drie moeizame seizoenen met in totaal slechts één podiumplek. Rijder 2: Jorge Martín - Het vierde MotoGP-seizoen is aanstaande voor Martín en net als de afgelopen drie jaar komt hij uit voor Pramac. Draaide een uitstekend 2023 met vier Grand Prix-zeges en acht overwinningen in sprintraces, maar een crash in Valencia betekende dat hij de wereldtitel aan Francesco Bagnaia moest laten. Speelde wel een hoofdrol in het binnenhalen van het eerste teamkampioenschap van Pramac.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Na elf jaar bij Honda verruilt Marc Marquez zijn vertrouwde omgeving voor Gresini.

Rijders Gresini Racing MotoGP in 2024

Na het zeer succesvolle 2022 kon Gresini dat in het tweede jaar met Ducati's niet helemaal herhalen. Desondanks werd er opnieuw een race gewonnen en werden er vier podiums behaald door de formatie van wijlen Fausto Gresini. De grootste slag sloeg de renstal echter niet op de baan, maar op de rijdersmarkt.

Rijder 1: Álex Márquez - Het seizoen 2023 was de eerste van Márquez in dienst van Gresini en meteen werd het zijn beste jaar tot dusver. Een zege bleef uit, maar met twee podiumplekken en een pole-position eindigde de Spanjaard voor het eerst in de top-tien van het kampioenschap. Het komende seizoen is de vijfde in de koningsklasse voor de Moto3-kampioen van 2014 en Moto2-kampioen van 2019.

- Het seizoen 2023 was de eerste van Márquez in dienst van Gresini en meteen werd het zijn beste jaar tot dusver. Een zege bleef uit, maar met twee podiumplekken en een pole-position eindigde de Spanjaard voor het eerst in de top-tien van het kampioenschap. Het komende seizoen is de vijfde in de koningsklasse voor de Moto3-kampioen van 2014 en Moto2-kampioen van 2019. Rijder 2: Marc Márquez - Na alle elf MotoGP-seizoenen voor Honda te hebben gereden begint Márquez in 2024 aan een nieuw avontuur. De zesvoudig wereldkampioen verlaat zijn vertrouwde omgeving voor een opvallende overstap naar Gresini, waar hij met materiaal uit 2023 gaat racen. De Spanjaard wordt herenigd met zijn broertje en hoopt bij de kleine formatie zijn plezier in het racen terug te vinden - lees: nieuwe successen te boeken.

Rijders Pertamina Enduro VR46 Racing Team in 2024

Het MotoGP-team van legende Valentino Rossi staat aan de vooravond van het derde seizoen in de koningsklasse. Na een solide eerste jaar werd in 2023 een grote stap gezet, doordat Marco Bezzecchi zich in de eerste fase van het seizoen nadrukkelijk meldde in de titelstrijd. Het leverde VR46 onder meer drie Grand Prix-zeges op.

Rijder 1: Fabio di Giannantonio - Voor het eerst kiest VR46 voor een rijder die niet tot de Academy van Rossi behoort. Met een uitstekend slot van 2023 reed Di Giannantonio zich in de kijker in Tavullia, met als hoogtepunt de eerste MotoGP-zege in Qatar. De Italiaan begint aan zijn derde seizoen in de koningsklasse en hoopt de weg omhoog, die hij eind 2023 vond, verder te bewandelen bij zijn nieuwe werkgever.

- Voor het eerst kiest VR46 voor een rijder die niet tot de Academy van Rossi behoort. Met een uitstekend slot van 2023 reed Di Giannantonio zich in de kijker in Tavullia, met als hoogtepunt de eerste MotoGP-zege in Qatar. De Italiaan begint aan zijn derde seizoen in de koningsklasse en hoopt de weg omhoog, die hij eind 2023 vond, verder te bewandelen bij zijn nieuwe werkgever. Rijder 2: Marco Bezzecchi - Drie Grand Prix-zeges behaalde Bezzecchi in 2023 en daarmee - en met zijn derde plek in de titelstrijd - zette hij zich definitief op de kaart in de MotoGP. Ook de Italiaan komt voor het derde opeenvolgende seizoen in de hoogste klasse uit en dat gebeurde allemaal in dienst van het team van Rossi. Daarvoor was hij al jarenlang lid van de VR46 Academy.

Rijders LCR Team in 2024

Ondanks een benadering door KTM blijft LCR in 2024 het satellietteam van Honda. Dat is het team van oprichter Lucio Cecchinello al sinds 2006 en die samenwerking blijft dus in stand. In 2023 behaalde het team voor het eerst sinds 2018 een MotoGP-zege en daarmee scoorde het beter dan het fabrieksteam, dat het met enkele podiumplaatsen moest doen.

Rijder 1: Johann Zarco - Een kleine vijf jaar na een invalbeurt keert Zarco terug bij LCR, ditmaal voor twee volledige seizoenen. De tweevoudig Moto2-wereldkampioen is voor het achtste jaar op rij MotoGP-rijder en beleefde in 2023 opnieuw een sterk seizoen, waarin hij eindelijk zijn eerste zege in de koningsklasse boekte. Na vier jaar op een Ducati zit hij komend jaar voor het eerst een heel jaar op een Honda.

- Een kleine vijf jaar na een invalbeurt keert Zarco terug bij LCR, ditmaal voor twee volledige seizoenen. De tweevoudig Moto2-wereldkampioen is voor het achtste jaar op rij MotoGP-rijder en beleefde in 2023 opnieuw een sterk seizoen, waarin hij eindelijk zijn eerste zege in de koningsklasse boekte. Na vier jaar op een Ducati zit hij komend jaar voor het eerst een heel jaar op een Honda. Rijder 2: Takaaki Nakagami - De door Honda gesteunde Nakagami heeft inmiddels zes jaar ervaring in de MotoGP en reed ieder seizoen voor LCR. Die reeks zet hij in 2024 voort met zijn zevende seizoen bij de renstal uit Monaco, waarin hij aast op zijn eerste podiumplaats in de hoogste klasse.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Honda heeft hard gewerkt aan nieuwe onderdelen voor de RC213V, waarmee de weg omhoog gevonden moet worden.

Rijders Repsol Honda Team in 2024

Jarenlang was Repsol Honda toonaangevend in de MotoGP, maar in 2023 beleefde het team een moeizaam jaar. Er werd geen enkele race gewonnen en de RC213V bleek slechts goed genoeg voor een sporadische podiumplaats. Het grootste verlies werd echter geleden in de rijdersmarkt, doordat Marc Marquez na elf seizoenen trouwe dienst naar Gresini vertrok.

Rijder 1: Luca Marini - Na drie seizoenen in dienst van VR46 Ducati gaat Marini in 2024 een nieuw en groot avontuur aan bij het fabrieksteam van Honda. Als opvolger van Márquez heeft hij grote schoenen om te vullen, al zal de focus vooral liggen op het ontwikkelen van de RC213V. Het lijkt daardoor op voorhand onwaarschijnlijk dat de Italiaan in zijn vierde MotoGP-seizoen zijn voor het eerst zegeviert.

- Na drie seizoenen in dienst van VR46 Ducati gaat Marini in 2024 een nieuw en groot avontuur aan bij het fabrieksteam van Honda. Als opvolger van Márquez heeft hij grote schoenen om te vullen, al zal de focus vooral liggen op het ontwikkelen van de RC213V. Het lijkt daardoor op voorhand onwaarschijnlijk dat de Italiaan in zijn vierde MotoGP-seizoen zijn voor het eerst zegeviert. Rijder 2: Joan Mir - Met Mir heeft Honda nog altijd een MotoGP-wereldkampioen in dienst. Na vier jaar bij Suzuki stapte hij voor 2023 over naar de Japanse fabrikant, waar hij enkele malen werd geteisterd door blessureleed en slechts 26 punten scoorde. In zijn zesde MotoGP-seizoen hoopt de Spanjaard voor het eerst sinds 2021 weer op het podium te staan, al staat het ontwikkelingswerk met de RC213V centraal.

Rijders GasGas Factory Racing Tech3 in 2024

GasGas Tech3 beleefde een moeizaam 2023, het 23ste seizoen van de renstal in de MotoGP. Voor het derde seizoen op rij werd er geen enkele podiumplaats behaald en bovendien eindigde de Franse formatie op de laatste plaats in het kampioenschap voor teams. Wel gunt Tech3 in 2024 een toptalent zijn MotoGP-debuut.

Rijder 1: Pedro Acosta - De enige debutant in de MotoGP in 2024 is meteen ook een bijzonder hoog aangeschreven rijder. Acosta heeft pas drie jaar in de Grands Prix gereden, maar in die periode wel wereldtitels in de Moto3 en Moto2 gepakt. Het eerste jaar in de koningsklasse draait voor de jonge Spanjaard om de aanpassing aan de zwaardere motoren, waardoor resultaten op dit moment van ondergeschikt belang lijken.

- De enige debutant in de MotoGP in 2024 is meteen ook een bijzonder hoog aangeschreven rijder. Acosta heeft pas drie jaar in de Grands Prix gereden, maar in die periode wel wereldtitels in de Moto3 en Moto2 gepakt. Het eerste jaar in de koningsklasse draait voor de jonge Spanjaard om de aanpassing aan de zwaardere motoren, waardoor resultaten op dit moment van ondergeschikt belang lijken. Rijder 2: Augusto Fernández - De relatief onervaren line-up van GasGas Tech3 wordt voltooid door Fernández, de enige MotoGP-debutant van 2023. De Spanjaard liet in zijn eerste jaar een heel behoorlijke indruk achter door consistent in de punten te eindigen, met een vierde plaats in Le Mans als hoogtepunt.

Rijders Red Bull KTM Factory Racing in 2024

Voor het achtste seizoen op rij is KTM vertegenwoordigd in de MotoGP. De stijgende lijn wist het team in 2023 vast te houden door opnieuw tweede te worden in het kampioenschap voor constructeurs. Voor het eerst sinds 2019 werd er geen enkele race gewonnen, maar wel wisten de rijders van de formatie zich consistenter in de voorhoede te melden.

Rijder 1: Brad Binder - Sinds zijn debuut in de MotoGP in 2020 komt Binder al uit voor het fabrieksteam van KTM en dat is in zijn vijfde seizoen niet anders. Afgelopen seizoen bleef hij voor het tweede jaar op rij zonder zege, maar met vijf podiumplaatsen en consistente prestaties eindigde hij wel als vierde in het kampioenschap - het beste resultaat van een KTM-rijder in de MotoGP tot dusver.

- Sinds zijn debuut in de MotoGP in 2020 komt Binder al uit voor het fabrieksteam van KTM en dat is in zijn vijfde seizoen niet anders. Afgelopen seizoen bleef hij voor het tweede jaar op rij zonder zege, maar met vijf podiumplaatsen en consistente prestaties eindigde hij wel als vierde in het kampioenschap - het beste resultaat van een KTM-rijder in de MotoGP tot dusver. Rijder 2: Jack Miller - Na drie jaar op Honda's en vijf jaar bij Pramac en Ducati meldde Jack Miller zich in 2023 voor het eerst op de MotoGP-grid in KTM-kleuren. Op papier zette de Australiër een stap achteruit met slechts één podiumplaats, maar zelf gaf hij al aan zich beter thuis te voelen in Oostenrijkse dienst. Door de prestaties van Binder weet Miller ook dat er in 2024 meer uit de KTM te halen moet zijn.

Rijders Monster Energy Yamaha MotoGP in 2024

De situatie van Yamaha toont gelijkenissen met die van Honda, want ook de tweede Japanse fabrikant had het moeilijk in 2023. Er werd geen enkele Grand Prix-zege geboekt en in het kampioenschap speelden beide rijders een kleine rol. Het belooft een belangrijk jaar te worden voor het merk, waarin men door concessies extra ontwikkelingwerk mag verrichten.