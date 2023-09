MotoGP-grid 2024 krijgt vorm: Nakagami behoudt plek bij LCR Honda

Na zeven jaar in de Moto2 maakte Takaaki Nakagami in 2018 de overstap naar de MotoGP. Dat deed hij in dienst van LCR Honda, de renstal waar hij inmiddels voor het zesde seizoen op rij voor racet. Het huidige contract van de coureur uit het Japanse Chiba liep eind 2023 af en het was onzeker of hij zijn plek zou behouden voor 2024. Die zekerheid heeft Nakagami dinsdagochtend alsnog gekregen, want hij heeft zijn contract met het team van Lucio Cecchinello met één jaar verlengd.

"Het voelt alsof LCR onderdeel van mijn familie is en natuurlijk kijk ik ernaar uit om nog een seizoen voor het team uit te komen", zegt Nakagami over het verlengen van zijn verbintenis, waardoor hij aan zijn zevende MotoGP-seizoen gaat beginnen in 2024. "Ik wil zowel het team als HRC bedanken voor de kans, want ik weet dat we een goede match zijn. Nu is het tijd om nog harder te werken, zodat we klaar zijn voor de toekomst."

Honda heeft ook een vinger in de pap gehad bij de contractverlenging van Nakagami bij LCR. De Japanner is na Marc Marquez de coureur met de meeste ervaring op de RC213V en kan zodoende een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de motorfiets, die momenteel een van de mindere is in de MotoGP. Zo heeft fabrieksrijder Joan Mir pas enkele Grands Prix op de Honda gereden, terwijl Johann Zarco - in 2024 de nieuwe teamgenoot van Nakagami bij LCR - alleen in 2019 al wat races op de motor heeft afgewerkt. "Ik ben trots dat we nog een jaar op Nakagami kunnen rekenen", vertelt LCR-teambaas Cecchinello over de nieuwe verbintenis. "Hij is een snelle coureur die goede resultaten kan behalen. Net als HRC vinden we het tijd om te blijven pushen, want hij is een van de rijders met de meeste ervaring op deze motor. We gaan ons best doen om te vechten voor de posities waar we op mikken."

Nakagami staat aan de vooravond van zijn zevende jaar in de MotoGP. Overwinningen en podiumplaatsen scoorde hij nog niet, wel stond hij in 2020 één keer op pole-position. Dat jaar scoorde hij met twee vierde plaatsen ook zijn beste resultaten in de klasse, om het seizoen af te sluiten met P10 in het kampioenschap. In de Moto2 scoorde Nakagami wél twee GP-zeges, waaronder in 2016 in Assen.