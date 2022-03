MotoGP Grand Prix van Qatar: Tijden, welke tv-zender en meer

De MotoGP begint in 2022 aan een nieuw tijdperk. Fabio Quartararo gaat proberen zijn MotoGP-titel te verdedigen, maar de concurrentie is sterker dan ooit. Dat liet Francesco Bagnaia van Ducati eind vorig jaar al zien, maar ook Joan Mir van Suzuki lijkt weer een stap gezet te hebben. En wat te denken van Marc Marquez, die in Qatar aan zijn tiende MotoGP-seizoen begint en op jacht gaat naar zijn zevende wereldtitel op het hoogste niveau.

Ook een grote verandering is het ontbreken van Valentino Rossi, die na 26 seizoenen zijn helm aan de wilgen hing. Hij heeft met VR46 Ducati wel een eigen team op de grid. Het team heeft de licentie van Avintia Racing overgenomen. Gresini Ducati is een ander nieuw team op de grid. De formatie van wijlen teambaas Fausto Gresini komt met Enea Bastianini en Fabio di Giannantonio aan de start. Ducati is met maar liefst acht machines de best vertegenwoordigde fabrikant in het veld.

Hoe laat is de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Qatar?

Datum: Zaterdag 5 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

De eerste kwalificatie van het seizoen vindt plaats op zaterdag 5 maart 2022. De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar start om 16.00 uur Nederlandse tijd, dat is 18.00 uur lokale tijd. De sessie wordt onder kunstlicht verreden, maar het is op dat moment nog niet helemaal donker. De kwalificatie in de MotoGP is opgedeeld in twee segmenten. In Q1 starten de coureurs die zich in de eerste drie trainingen niet bij de eerste tien geplaatst hebben. De twee snelste coureurs uit Q1 gaan door naar Q2. In die sessie wordt gestreden om de pole-position. Het ronderecord op het Losail Circuit staat op naam van Francesco Bagnaia. Hij reed vorig seizoen een 1.54.491s.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Qatar?

Datum: Zondag 6 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 18.00 uur

Het MotoGP-seizoen begint op zondag 6 maart 2022 met de Grand Prix van Qatar op het Losail Circuit. Het circuit ligt op zo’n dertig kilometer van Doha. De race gaat om 16.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 18.00 uur lokale tijd. Het betekent dat de wedstrijd grotendeels onder kunstlicht verreden wordt. De MotoGP-race in Qatar gaat over 22 ronden met een totale lengte van 118,4 kilometer. Mocht er een rode vlag vallen in of na de zeventiende ronde, wordt de uitslag op dat moment opgemaakt.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Qatar

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 4 maart 1e vrije training 11.40u-12.25u 2e vrije training 16.00u-16.45u Zaterdag 5 maart 3e vrije training 11.15u-12.00u 4e vrije training 15.20u-15.50u Q1 16.00u-16.15u Q2 16.25u-16.40u Zondag 6 maart Warm-up 11.40u-12.00u Race 16.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending van de kwalificatie: 13.15 uur

Start uitzending van de race: 12.30 uur

De MotoGP-race in Qatar is de eerste race die te zien is bij Ziggo Sport. De sportzender heeft de rechten overgenomen van Eurosport. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live verslag uitbrengen van de race. De kwalificatie en race worden rechtstreeks uitgezonden op Ziggo Sport Select, het kanaal dat voor klanten van Ziggo gratis beschikbaar is. Ook de wedstrijd in de Moto2-klasse met Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder wordt live op dit kanaal uitgezonden.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Qatar bij Ziggo Sport wordt gepresenteerd door Rob Kamphues. Hij wordt in de studio vergezeld door analist Barry Veneman. Ziggo Sport zal de hele middag live zijn rond de races. Het commentaar in Moto2 en Moto3 komt van Iwan van der Valk en Nigel Walraven. De MotoGP-race wordt van commentaar voorzien door Frank Weeink en Peter Bom.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Qatar kijken maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.