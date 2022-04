MotoGP Grand Prix van Portugal: Tijden, welke tv-zender en meer

Dankzij de gastvrijheid tijdens de coronacrisis heeft het Autodromo Internacional do Algarve een vaste plek op de kalender gekregen. In 2020 kon het MotoGP-kampioenschap geen races buiten Europa houden en dus werd uitgeweken naar het circuit in het zuiden van Portugal. Vorig seizoen werden ook nog eens twee MotoGP-races gehouden op Portimao, aan het begin én aan het eind van het seizoen. Tot nu toe leverde de wedstrijd drie keer een andere winnaar op: Miguel Oliveira (KTM) eind 2020, Fabio Quartararo (Yamaha) en Francesco Bagnaia (Ducati) in 2021.

Elke fabrikant heeft tot nu toe zijn eigen verhaal en dat geldt ook voor de winnaars van de voorgaande races in Portimao. Oliveira won de GP van Indonesië, maar stelde teleur in Argentinië en Amerika. Fabio Quartararo vecht met zijn langzame Yamaha tegen de bierkaai en Francesco Bagnaia heeft zijn favorietenrol nog niet echt kunnen waarmaken in de eerste races van dit seizoen. Enea Bastianini heeft daarentegen al twee races gewonnen op de Ducati GP21 en daardoor staat hij aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Hoe laat is de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Datum: Zaterdag 22 april

Start Nederlandse tijd: 15.10 uur

Start lokale tijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Portugal wordt verreden op zaterdag 22 april 2022. De sessie begint om 15.10 uur Nederlandse tijd, dat is 14.10 uur lokale tijd. De kwalificatie in de MotoGP is opgedeeld in twee segmenten. De tien snelste coureurs na drie vrije trainingen gaan rechtstreeks naar Q2. In Q1, de eerste kwalificatiesessie, kunnen twee coureurs zich nog bij die tien voegen als ze de snelste tijd rijden. In Q2 worden vervolgens de startplaatsen één tot en met twaalf verdeeld. Het ronderecord op het Autodromo Internacional do Algarve staat op naam van Fabio Quartararo. Hij reed in 2021 een 1.38.862.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Portugal?

Datum: Zondag 24 april 2022

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 13.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Portugal vindt plaats op zondag 24 april. De wedstrijd wordt verreden op het Autodromo Internacional do Algarve. De wedstrijd gaat over 25 ronden en een totale afstand van 114,8 kilometer. Mocht er onverhoopt een rode vlag vallen, kan de uitslag van de race in of na de negentiende ronde opgemaakt worden. In tegenstelling tot andere raceweekenden is de MotoGP de tweede race op het programma. De coureurs in Moto3 bijten de spits af waarna de MotoGP-race als tweede verreden wordt. Dit heeft alles te maken met de Formule 1-race die om 15.00 uur begint in Imola. Na de MotoGP komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh nog in actie. Die race begint om 15.30 uur Nederlandse tijd.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Portugal

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 22 april Moto3 Vrije training 1 10.00u-10.40u MotoGP Vrije training 1 10.55u-11.40u Moto2 Vrije training 1 11.55u-12.35u Moto3 Vrije training 2 14.15u-14.55u MotoGP Vrije training 2 15.10u-15.55u Moto2 Vrije training 2 16.10u-16.50u Zaterdag 23 april Moto3 Vrije training 3 10.00u-10.40u MotoGP Vrije training 3 10.55u-11.40u Moto2 Vrije training 3 11.55u-12.35u Moto3 Kwalificatie 13.35u-14.15u MotoGP Vrije training 4 14.30u-15.00u MotoGP Q1 15.10u-15.25u MotoGP Q2 15.35u-15.50u Moto2 Kwalificatie 16.10u-16.50u Zondag 24 april Moto3 Warm-up 10.20u-10.30u MotoGP Warm-up 10.40u-11.00u Moto2 Warm-up 11.10u-11.20u Moto3 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u Moto2 Race 15.30u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten via Ziggo Sport Select of Ziggo Sport Racing

Start uitzending voor de kwalificatie: 14.20 uur op Ziggo Sport Racing

Start uitzending voor de race: 13.20 uur op Ziggo Sport Select

De MotoGP-race in Portugal is volledig live te zien bij Ziggo Sport. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live verslag uitbrengen van de race. De kwalificatie wordt enkel uitgezonden bij Ziggo Sport Racing. De uitzending begint om 14.20 uur Nederlandse tijd met onder meer de vierde vrije training, de kwalificatie begint vervolgens om 15.10 uur.

De Grand Prix van Portugal wordt op zondag wel rechtstreeks uitgezonden op Ziggo Sport Select, het kanaal dat voor alle klanten van Ziggo gratis beschikbaar is. De start van de race is om 14.00 uur. Het commentaar bij de MotoGP-sessies is van Frank Weeink en Peter Bom. De Moto2-race met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 15.30 uur. Alle races in Portugal zijn te zien via Ziggo Sport Select, dat gratis bij Ziggo-diensten te zien is.

De presentatie van de voor- en nabeschouwing is in handen van Rob Kamphues, hij wordt vergezeld door Barry Veneman. Het commentaar in Moto2 en Moto3 is van Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Portugal kijken, maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal, maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.