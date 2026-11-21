Kwalificatieverslag

MotoGP GP van Portugal

MotoGP Grand Prix van Portugal: Marco Bezzecchi op pole, Marc Márquez tweede

Jorge Martín kwam niet verder dan de zevende plaats terwijl hij probeert te voorkomen dat Marquez later vandaag in de sprintrace de titel pakt

Richard Asher

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 12:13

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Marco Bezzecchi liet zaterdagochtend in Portimão meteen al zijn kaarten zien en stormde met een recordronde naar poleposition.

Marc Márquez verschafte zichzelf een goede uitgangspositie om dit weekend de wereldtitel veilig te stellen, mogelijk zelfs al in de sprint van vanmiddag, door de tweede startplek te veroveren. Hij kwam echter bijna een halve seconde tekort op Aprilia-rijder Bezzecchi.

Jorge Martín, de man met de beste papieren om de titelaspiraties van Márquez te dwarsbomen, kwam niet verder dan de zevende startplek.

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Het weer vroeg op zaterdagochtend was waarschijnlijk wel het laatste wat de nerveuze Marc Márquez wilde zien, terwijl hij elk risico probeerde te vermijden en zijn titelcampagne wilde afronden. Het was nog koeler dan vrijdag, met een luchttemperatuur van 16 graden. Daar kwam bij dat er regen in de lucht hing. Verraderlijke omstandigheden dus voor een gespannen rijder op een circuit dat bekendstaat om zijn valkuilen.

Onder die omstandigheden verliep de tweede vrije training voorspelbaar voorzichtig. De rijders verkenden de grip op regenbanden, waarbij de snelste rondetijden ongeveer 13 seconden boven een goede droge ronde lagen. Marc bleef overeind, net als het hele veld op Raúl Fernández na. Hij verloor op lage snelheid de voorkant van zijn Trackhouse Aprilia.

Tussen VT2 en Q1 bleef de regen echter uit, waardoor de baan flink kon opdrogen. Daardoor moesten de 12 betrokken rijders ineens een keuze maken. Jack Miller (Pramac Yamaha) en Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) waagden zich aan het begin van de sessie inderdaad meteen op slicks naar buiten.

Miller schoot direct met ruim een seconde voorsprong naar de bovenste plek op de tijdenlijst. Daarmee leek de bandenkeuze aan het einde van de sessie van 15 minuten een uitgemaakte zaak, zolang de regen wegbleef.

Terwijl anderen naar binnen kwamen voor slicks waarmee ze vervolgens tot het einde van de sessie konden doorrijden, liepen Miller en Ogura door hun vroege lef juist uit de pas. Voor hun laatste run hadden zij nog een pitstop nodig voor een verse set, terwijl de tijden om hen heen voortdurend kelderden.

Hun plannen werden echter doorkruist door een ingrijpende rode vlag. Toen Diogo Moreira (LCR Honda) een enorme highsider maakte nadat hij bij het aanremmen van de snelle laatste bocht de witte lijn had geraakt, werd de sessie begrijpelijk stilgelegd. Er kwam nog wel een herstart, maar de resterende 1m17s op de klok waren voor niemand genoeg om nog een representatieve getimede ronde te rijden.

Dat pakte goed uit voor Moreira, die ongedeerd bleef en op het moment van zijn crash toevallig bovenaan stond. Tweede op het moment van de rode vlag was de fabrieks-Ducati van Iker Lecuona, waardoor hij zich samen met de ogenschijnlijk ongeschrokken Braziliaan voor Q2 plaatste.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De pechvogel Miller was de eerste afvaller en start de races daardoor als 13e, voor Luca Marini (Honda) en Ogura.

Toen Q2 begon, hingen de wolken nog laag boven de heuvels. De baan droogde echter verder op, de luchttemperatuur liep op en slicks waren de banden waarmee om pole gestreden moest worden.

De eerste ronde was voor Marc Márquez, die met 1m38.013s binnen een seconde van het ronderecord bleef. Bezzecchi stond tweede toen iedereen naar binnen kwam voor vers rubber, ondanks dat hij in zijn beste ronde de VR46 Ducati van Fabio Di Giannantonio had moeten inhalen. Martín stond achtste.

Zoals de latere tijden zouden aantonen, was de baan volledig droog toen de rijders voor hun laatste aanvallen naar buiten gingen. Op dat moment haalde Bezzecchi uit: met een sensationele 1m37.201s verbrak hij het drie jaar oude ronderecord van Marc. Dat zette de gelijktijdige snelle ronde van Marc in perspectief: de Ducati-rijder bleef nog maar net binnen een halve seconde van Bezzecchi.

Beiden wisten echter dat hun werk erop zat, aangezien de volgende uitdager, Fernández, bijna een volle seconde tekortkwam op de tijd van Bezzecchi en er op de tijdenschermen weinig tekenen waren van andere bedreigingen. Verstandig genoeg lieten ze het er op dat moment allebei bij zitten.

Even later wist Di Giannantonio in het grote gat tussen Marc en Fernández te duiken en zo de laatste plek op de eerste rij te pakken.

Marcs broer Alex (Gresini Ducati) start als vijfde achter Fernández, met Pedro Acosta als zesde voor KTM.

Martín kreeg het in zijn tweede run niet voor elkaar en voert de derde rij aan, met Fermín Aldeguer (Gresini) en Johann Zarco (LCR Honda) naast zich.

Moreira leverde al knap werk door überhaupt weer op de motor te stappen en pakte de elfde plek. Brad Binder (KTM) en Lecuona vergezellen hem op de vierde rij.

De sprintrace op zaterdag is met een half uur vervroegd naar 14.30 uur lokale tijd vanwege de dreiging van terugkerend slecht weer in de omgeving van Portimão.

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- Het Motorsport.com-team

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