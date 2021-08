De Grand Prix van Oostenrijk is de tweede race binnen een week op de Red Bull Ring, het circuit van drankenmagnaat Dietrich Mateschitz. De omloop staat bekend om de mooie plaatjes en de faciliteiten zijn eveneens van een bijzonder hoog niveau. Op de baan is nochtans regelmatig kritiek, maar het lijkt erop dat ook daar wat aan gaat gebeuren in de komende jaren. Denk nog eens terug naar de megacrash van Johann Zarco en Franco Morbidelli in de race van vorig jaar. De rondvliegende motoren gingen rakelings langs Valentino Rossi en Maverick Viñales.

De Grand Prix van Oostenrijk leverde de afgelopen jaren ook voldoende mooie momenten op. Vaak werd de race beslist in de laatste ronde of zelfs de laatste bocht. Marc Marquez en Andrea Dovizioso hebben enkele mooie duels uitgevochten op de Red Bull Ring. Afgelopen weekend werd er ook al gereden op de Red Bull Ring en was het de indrukwekkende rookie Jorge Martin die de tegenstand wist te breken. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir kon als enige lange tijd mee, maar ook hij kon de Pramac Ducati-coureur uiteindelijk niet bijhouden. Zo kreeg de MotoGP weer een nieuwe winnaar.

In de Oostenrijkse Grand Prix gaat de aandacht opnieuw uit naar Joan Mir, die jaagt op zijn eerste overwinning van het seizoen. De Suzuki-coureur kreeg afgelopen weekend een update op zijn GSX-RR en heeft het vertrouwen dat hij daarmee het gevecht kan beginnen met WK-leider Fabio Quartararo.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: Zondag 15 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De MotoGP GP van Oostenrijk 2021 wordt verreden op zondag 15 augustus. De race start om de gebruikelijke tijd: 14.00 uur. Dit is de elfde ronde van het wereldkampioenschap 2021.

Tijdschema Grand Prix van Stiermarken

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport 1

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.30 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de MotoGP op televisie live te zien op Eurosport. De zender heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. De Olympische Spelen in Tokio zijn afgelopen en dus kan op Eurosport de volle aandacht weer gericht worden op de MotoGP. Alle sessies worden dit weekend live uitgezonden op Eurosport 1. Dit geldt ook voor de Moto2- en Moto3-races op de Red Bull Ring.

De uitzending van de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk begint om 13.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Hierin komt het laatste nieuws aan bod, worden de belangrijkste momenten van het weekend besproken en blikt men vooruit op de race. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Frank Weeink. Hij wordt bijgestaan door technisch analist Peter Bom. De wedstrijden van de Moto2 en Moto3 worden becommentarieerd door Patrick van den Goorbergh en Diederick de Vries.

MotoGP kijken zonder Eurosport

Wie geen beschikking heeft over een televisie of ook onderweg niets van de MotoGP wil missen, moet op zoek naar een alternatief. In de vorm van streamingdiensten zijn er voldoende mogelijkheden. De Eurosport Player zendt alle sessies live uit, van zowel de MotoGP als de Moto2 en Moto3. De app biedt de mogelijkheid om zelf je taal te kiezen, dus je kunt luisteren naar commentatoren uit diverse landen. Ook zijn er onboard- en helikoptercamera’s beschikbaar. Een abonnement op de Eurosport Player kost 38,99 euro per jaar of 6,99 euro per maand.

Het alternatief voor Eurosport is de officiële streamingdienst van de MotoGP, de VideoPass. Hiermee kijk je live naar alle actie van het huidige seizoen, maar er zijn ook veel historische wedstrijden terug te vinden. Het commentaar wordt verzorgd door de Britse experts Steve Day, Matt Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de MotoGP VideoPass kost 139,99 euro per jaar.

