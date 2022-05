MotoGP Grand Prix van Italië: Tijden, welke tv-zender en meer

Eens per jaar stromen de Toscaanse heuvels rond het asfaltlint van Mugello vol voor de Grand Prix van Italië, een van de hoogtepunten voor de MotoGP. Het prachtige circuit zorgt altijd voor bijzonder mooie wedstrijden waarbij de echte connaisseurs het niet kunnen nalaten om de mooie namen van de verschillende bochten te noemen. San Donato, Casanova, Arrabbiata, Correntaio, Biondetti en Bucine. Het zijn enkele beroemde namen die jaarlijks terugkeren als de MotoGP-machines over het circuit van Mugello scheuren.

Met zeven overwinningen is Valentino Rossi de meest gedecoreerde coureur in Mugello. Hij is er dit jaar natuurlijk niet meer bij, maar zal zaterdagmiddag wel aanwezig zijn op het circuit. Dan vindt er een speciale ceremonie plaats omdat het startnummer 46 nooit meer gebruikt zal worden in de MotoGP. Zelf was Rossi daar nooit zo’n voorstander van, maar de organisatie heeft anders besloten en heeft het plan wel doorgezet.

Drievoudig MotoGP-racewinnaar Enea Bastianini heeft geen al te beste herinnering aan zijn eerste optreden op Mugello. Hij ramde vorig jaar de achterkant van de machine van Johann Zarco toen de coureurs de startopstelling naderden. Bastianini kon daardoor niet aan de start komen. Dit jaar vergaat het de coureur beter, hij won de meest recente Grand Prix van Frankrijk. Fabio Quartararo komt als WK-leider naar Mugello, Aleix Espargaro is zijn naaste belager in de titelstrijd.

Kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Italië

Datum: Zaterdag 28 mei 2022

Starttijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk vindt plaats op zaterdag 28 mei 2022. De sessie begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de MotoGP wordt de kwalificatie opgedeeld in twee verschillende segmenten. De tien snelste coureurs uit de drie vrije trainingen plaatsen zich automatisch voor Q2. De overige coureurs komen al in Q1 in actie. De twee snelste coureurs uit die sessie, voegen zich later bij het tiental om uit te maken wie met de pole-position voor de Grand Prix van Italië aan de haal gaat. Valentino Rossi is met zeven pole-positions recordhouder in Mugello. Fabio Quartararo heeft het ronderecord, gereden in 2021: 1.45.187.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Italië?

Datum: zondag 29 mei 2022

Starttijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Italië vindt plaats op zondag 29 mei 2022. De wedstrijd gaat over 23 ronden, in afstand zo’n 120 kilometer. Mocht er onverhoopt een rode vlag vallen, kan de uitslag na 17 ronden opgemaakt worden. Valt de rode vlag daarvoor, zal een herstart volgen. Volgens traditie is de MotoGP-race de derde wedstrijd op het programma. De wedstrijd is normaal gesproken ruim op tijd afgelopen voor de start van de Formule 1 Grand Prix van Monaco.

Tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Italië

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 27 mei Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 28 mei Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 29 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op Ziggo Sport

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft sinds dit seizoen de rechten voor de MotoGP in handen. De Nederlandse sportzender is dan ook de enige plek waar de MotoGP live te zien is. MotoGP-fans kunnen op vrijdag en zaterdag gewoon terecht op Ziggo Sport Select voor de sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Voor de races op zondag moet de kijker de switch maken naar Ziggo Sport Racing.

De kwalificatie op zaterdagmiddag wordt vanaf 13.20 uur voorbeschouwd op het open kanaal van Ziggo Sport, met van 13.30 tot en met 14.00 uur de vierde vrije training. Om 14.10 uur begint vervolgens de kwalificatie. De races zijn op zondag ook te zien bij Ziggo Sport Racing. Om 10.45 wordt afgetrapt met de voorbeschouwing op de Moto3-race. Om 12.20 uur komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in actie in de Moto2, ook die wedstrijd wordt dit weekend via Ziggo Sport Racing uitgezonden.

Om 13.10 uur begint de voorbeschouwing op de MotoGP Grand Prix van Italië. In de studio verzorgt Rob Kamphues de presentatie. Het commentaar op locatie wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Voor Moto2 en Moto3 heeft Ziggo Sport de beschikking over Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

De MotoE-races worden niet uitgezonden door Ziggo Sport.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Mugello kijken, maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass. Het is wel een prijzige optie. Voor een compleet seizoen betaal je een kleine 140 euro.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal, maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.