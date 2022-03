MotoGP Grand Prix van Indonesië: Tijden, welke tv-zender en meer

Bijna twee weken geleden was Enea Bastianini de snelste man op het Losail Circuit in Qatar. De Gresini Ducati-coureur zorgde voor een verrassing, maar bevestigde andermaal dat de Ducati GP21 een steengoede machine is. Brad Binder (KTM) en Pol Espargaro (Honda) maakten het podium compleet. Voor de favorieten voor de wereldtitel verliep de race iets minder. Fabio Quartararo kwam niet verder dan de negende plaats, Francesco Bagnaia moest het strijdtoneel verlaten na een crash.

Om alvast kennis te maken met het nieuwe Mandalika Circuit op het eiland Lombok, waren de MotoGP-teams daar vorige maand al neergestreken voor een driedaagse test. Pol Espargaro reed daar op de derde dag de snelste tijd. Er waren op het circuit nog wel wat opstartproblemen. Het asfalt brokkelde op sommige stukken af door het vele vermogen van de MotoGP-machines. Een aanzienlijk deel van het circuit is daarom nog opnieuw geasfalteerd. Ook was het asfalt door de werkzaamheden rondom de baan nogal vies waardoor coureurs de eerste dagen als ‘schoonmakers’ rond moesten rijden. Hopelijk zijn die problemen verleden tijd als de MotoGP dit weekend begint aan de Grand Prix van Indonesië.

Hoe laat is de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Indonesië?

Datum: Zaterdag 19 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 08.05 uur

Start lokale tijd: 15.05 uur

De kwalificatie op het Mandalika Circuit vindt plaats op zaterdag 19 maart 2022. De kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië start om 08.05 uur Nederlandse tijd, dat is 15.05 uur lokale tijd. In tegenstelling tot de openingswedstrijd van dit seizoen wordt de kwalificatie in Indonesië gewoon overdag verreden. De kwalificatie in de MotoGP is opgedeeld in twee segmenten. In Q1 starten de coureurs die zich in de eerste drie trainingen niet bij de eerste tien geplaatst hebben. De twee snelste coureurs uit Q1 gaan door naar Q2. In die sessie wordt gereden voor pole-position. Het is de eerste keer dat coureurs echt een aanval doen op de snelste tijd. Er is nog geen officieel ronderecord gereden op het Mandalika Circuit.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Indonesië?

Datum: Zondag 20 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 08.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De tweede ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap start op zondag 20 maart 2022 met de Grand Prix van Indonesië op het Mandalika Circuit. Het circuit ligt op het eiland Lombok. De race gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is in de Nederlandse ochtend om 8.00 uur. De wedstrijd gaat over 27 ronden en de race heeft een totale lengte van 116,1 kilometer. Mocht er een rode vlag vallen in of na de 23ste ronde van de race, wordt de uitslag op dat moment opgemaakt.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Indonesië

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 18 maart 1e vrije training 03.50u-04.35u 2e vrije training 08.05u-08.50u Zaterdag 19 maart 3e vrije training 03.50u-04.35u 4e vrije training 07.25u-07.55u Q1 08.05u-08.20u Q2 08.30u-08.45u Zondag 20 maart Warm-up 03.40u-04.00u Race Moto3 05.00u Race Moto2 06.20u Race MotoGP 08.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzendingen voor de kwalificatie: 07.15 uur

Start uitzending voor de race: 07.10 uur

De MotoGP-race in Indonesië is volledig live te zien bij Ziggo Sport. De sportzender heeft de rechten overgenomen van Eurosport. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live verslag uitbrengen van de race. De kwalificatie en race worden rechtstreeks uitgezonden op Ziggo Sport Select, het kanaal dat voor klanten van Ziggo gratis beschikbaar is. Ook de wedstrijd in de Moto2-klasse met Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder wordt live op dit kanaal uitgezonden. De voorbeschouwing op die wedstrijd begint om 5.50 uur Nederlandse tijd.

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Indonesië bij Ziggo Sport wordt gepresenteerd door Rob Kamphues. Hij wordt in de studio vergezeld door analist Barry Veneman. Ziggo Sport zal de hele ochtend live zijn rond de races. Het commentaar in Moto2 en Moto3 is van Iwan van der Valk en Nigel Walraven. De MotoGP-race wordt van commentaar voorzien door Frank Weeink en Peter Bom.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Indonesië kijken maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.