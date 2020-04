MotoGP stelt de Grand Prix van Frankrijk uit

Het sneuvelen van de Franse Grand Prix is geen onverwachte klap voor de MotoGP-kalender. Net als Italië en Spanje is er vanwege de coronacrisis een zogenaamde lockdown van kracht. Eerder werd al bekendgemaakt dat de 24 uur van Le Mans, die een maand later op hetzelfde circuit gehouden zou worden, niet door kan gaan. Dat ook de MotoGP-race van de kalender zou verdwijnen lag derhalve in de lijn der verwachting.

In tegenstelling tot eerdere races hebben Dorna en FIM niet direct een aangepaste kalender gepresenteerd. Vanuit verschillende kampen kreeg de organisatie hier kritiek op, nu wordt op een later moment – als er meer duidelijkheid is over de situatie en het perspectief van het kampioenschap – een nieuwe kalender vrijgegeven.

De voorlopige start van het MotoGP-seizoen staat nu gepland in het laatste weekend van mei, als de Italiaanse Grand Prix plaats moet vinden op het circuit van Mugello. Gezien de omstandigheden in dat land lijkt het echter aannemelijk dat ook die race uitgesteld moet worden. De Grand Prix van Barcelona staat een week later op de planning, maar het is nog maar de vraag of de overheden in Spanje een dergelijk evenement tegen die tijd weer toestaan.