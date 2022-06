Regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo was tien jaar oud in het jaar dat Marc Marquez er voor het laatst niet in slaagde de Duitse Grand Prix te winnen. Marquez heeft de Duitse GP acht keer gewonnen in de MotoGP-klasse, maar won in 2011 ook als Moto2-rijder en een jaar eerder als 125cc-coureur. Dit jaar is Quartararo – bij afwezigheid van Marquez – misschien wel de grootste favoriet voor de overwinning. De Fransman acteert op bijzonder hoog niveau de laatste races en heeft na een twijfelachtige openingsfase van het seizoen de touwtjes in het kampioenschap stevig in handen.

Na zijn overwinning in de Grand Prix van Catalonië heeft Quartararo een voorsprong van 22 punten. Hij deed uitstekende zaken in Barcelona. Vorig jaar eindigde hij op de derde plaats in de Grand Prix van Duitsland. Die wedstrijd werd uiteraard gewonnen door Marc Marquez terwijl Miguel Oliveira tweede werd op de RC16. In de breedte was KTM vorig jaar een van de sterkere merken op de Sachsenring. Brad Binder werd namelijk vierde in die race.

Kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland

Datum: Zaterdag 18 juni 2022

Starttijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022. De sessie begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de MotoGP is de kwalificatie altijd opgedeeld in twee delen. De tien snelste coureurs uit de drie vrije trainingen plaatsen zich automatisch voor Q2. De overige coureurs komen al in Q1 in actie. De twee snelste coureurs uit die sessie, voegen zich later bij het tiental om uit te maken wie met de pole-position voor de Grand Prix van Duitsland aan de haal gaat. Het ronderecord op de Sachsenring staat op naam van de afwezige Marc Marquez, die in 2019 een 1.20.195 reed.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Duitsland?

Datum: Zondag 19 juni 2022

Starttijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Duitsland wordt verreden op zondag 19 juni 2022. De wedstrijd gaat over 30 ronden, een afstand van 110,1 kilometer. Mocht er een rode vlag vallen, kan de wedstrijdleiding de uitslag na zo’n 23 ronden opmaken. Valt daarvoor de rode vlag, zal er een herstart volgen. Zoals zo vaak in Europa is de MotoGP-race de derde wedstrijd op het programma.

Tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 17 juni Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 18 juni Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 19 juni Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op Ziggo Sport

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft in Nederland de exclusieve uitzendrechten voor de MotoGP. Het is derhalve de enige plek waar de MotoGP live te zien is. MotoGP-fans kunnen voor alle sessies van de Duitse Grand Prix gewoon terecht op kanaal 14, het kanaal dat gratis is bij een abonnement op Ziggo. De kwalificatie wordt zaterdagmiddag vanaf 13.20 uur voorbeschouwd op het open kanaal van Ziggo Sport, met van 13.30 tot en met 14.00 uur de vierde vrije training. Om 14.10 uur begint vervolgens de kwalificatie.

De races zijn op zondag ook te zien bij Ziggo Sport Racing. Om 10.45 wordt afgetrapt met de voorbeschouwing op de Moto3-race, die om 11.00 uur begint. Om 12.20 uur komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in actie in de Moto2, ook die wedstrijd wordt dit weekend via Ziggo Sport Select of Kanaal 14 uitgezonden.

Om 13.10 uur begint de voorbeschouwing op de MotoGP Grand Prix van Duitsland. In de studio verzorgt Rob Kamphues de presentatie. Het commentaar op locatie wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Voor Moto2 en Moto3 heeft Ziggo Sport de beschikking over Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race op de Sachsenring kijken, maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass. Het is overigens wel een prijzige optie. Voor een compleet seizoen betaal je een kleine 140 euro.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal, maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.