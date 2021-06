Chemnitz heeft een enorme historie als het gaat om auto- en motorsport, maar de Sachsenring werd in 1996 gebouwd en was in 1998 voor het eerst host van een ronde om het wereldkampioenschap. Het circuit is daarna nog eens onder handen genomen, maar heeft haar unieke karakter altijd behouden. Het is een van de circuits waar tegen de klok in gereden wordt en dat is anno 2021 een specialisme op zich.

Ook voor sommige coureurs is het een specialisme. Marc Marquez heeft in zijn MotoGP-carrière nog nooit verloren op de Sachsenring. De Spanjaard staat bekend als een specialist in bochten naar links, daarvan zijn er genoeg op het Duitse circuit. Van de dertien bochten gaan er maar liefst tien naar links. De meest beruchte bocht van het circuit gaat echter naar rechts en dan hebben we het over de ‘Ralf Waldmann Kurve’, oftewel: Der Wasserfall.

WK-leider Fabio Quartararo reed nog maar een keer op de MotoGP-machine op de Sachsenring. Hij haalde de finish in die wedstrijd niet na een valpartij in de openingsronde. Een andere opvallende statistiek is dat Ducati sinds 2016 niet meer op het podium heeft gestaan op de Sachsenring. Juist dit jaar wordt het interessant om te zien of die negatieve reeks zich voortzet. Dit seizoen heeft er tot nu toe elke race een of meerdere Ducati’s op het podium gestaan.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Duitsland?

Datum: Zondag 20 juni 2021

Starttijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Duitsland is de achtste ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap, de wedstrijd wordt op zondag 20 juni verreden. Ondanks een clash met de Formule 1 in Frankrijk begint de MotoGP-race gewoon op het normale tijdstip: om 14.00 uur doven de lichten op de Sachsenring.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Duitsland

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport 1

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.20 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.00 uur Nederlandse tijd

Eurosport beschikt in Nederland over de exclusieve uitzendrechten van de MotoGP. De Grand Prix van Duitsland is daarom ook alleen via die zender live te zien op televisie. De sportzender brengt alle races live in de huiskamer. Ook de meeste trainingen en kwalificaties worden live uitgezonden via Eurosport 1 of Eurosport 2. De MotoGP-race op de Sachsenring is zondag om 14.00 uur rechtstreeks te volgen op Eurosport 1. Ook alle andere sessies van de MotoGP-klasse zijn te zien op Eurosport 1.

De uitzending van de MotoGP-race begint zondagmiddag om 13.20 uur met een uitgebreide voorbeschouwing op de race. Daarin bespreken de presentatoren uitgebreid het laatste nieuws, worden technische snufjes uitgelegd en worden bekende rijders geïnterviewd. Het commentaar bij de MotoGP-races op Eurosport is in handen van Frank Weeink. Hij voorziet de wedstrijden samen met Peter Bom van commentaar. Tijdens de sessies van Moto2 en Moto3 nemen Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh de microfoon ter hand.

Naast Eurosport heeft ook de NOS in Nederland rechten om samenvattingen uit te zenden. Dit gebeurt meestal tijdens het sportjournaal op zondagavond. De MotoGP is in Nederland niet te zien via andere zenders die standaard in het pakket zitten.

MotoGP kijken zonder Eurosport

Eurosport is in Nederland de enige partij met uitzendrechten, deze sportzender brengt alle races van start tot finish in de huiskamers. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om races via streamingdiensten te bekijken. De Eurosport Player is beschikbaar via een website en app. Daar is elke sessie volledig en zonder onderbrekingen te zien. In de app kan er geswitcht worden tussen verschillende talen wat betreft het commentaar, ook zijn er verschillende camerastandpunten en onboards beschikbaar. Een abonnement op de Eurosport Player kost 6,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Ook op MotoGP.com is het mogelijk om een streamingabonnement af te sluiten. Het gaat dan om de zogenaamde VideoPass. Via deze dienst kan je niet alleen de MotoGP-races van dit seizoen zien, ook staan er tal van historische races online en is het mogelijk om (exclusieve) documentaires terug te kijken. Het verslag is altijd Engelstalig en in handen van Steve Day, Matthew Birt en pitreporter Simon Crafar. Een jaarabonnement op de VideoPass kost in 2021 139,99 euro.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Duitsland?

De Sachsenring telt dertien bochten en is met 3,7 kilometer een van de kortste circuits op de kalender. De wedstrijd over 110,1 kilometer duurt zondag daarom maar liefst dertig ronden. Mocht er een rode vlag gezwaaid worden kan de race na 22 verreden rondjes gestaakt worden.

Waar vind ik uitslagen van de Grand Prix van Duitsland?

Op de hoogte blijven van alle verreden sessies op de Sachsenring en op zoek naar de uitslagen? Op deze website krijg je aan het eind van elke sessie de gedetailleerde uitslag direct in beeld. De uitslag is te vinden via het sessieverslag, maar ook via het MotoGP-submenu of door hier te klikken.