MotoGP Grand Prix van Argentinië: Tijden, welke tv-zender en meer

De eerste Argentijnse Grand Prix werd al in het jaar 1961 verreden. Het was destijds de eerste officiële Grand Prix die buiten Europa verreden werd. Op de omloop in Buenos Aires ging de overwinning naar de Argentijnse coureur Jorge Kissling op de Matchless. Daarachter eindigden een aantal Norton-coureurs. Kissling is een van de drie Argentijnse coureurs die een Grand Prix gewonnen heeft en we kunnen vrijwel zeker stellen dat het nog even zo blijft. Gabriel Rodrigo (Moto2) is dit weekend in Termas de enige Argentijnse coureur die aan de start verschijnt.

In 2020 en 2021 ontbrak de Argentijnse Grand Prix op de kalender. Dit had in 2020 te maken met de uitbraak van het coronavirus, waardoor in Europa een korter seizoen afgewerkt werd. Ook vorig jaar kon het circus nog niet naar Argentinië reizen terwijl de Amerikaanse GP wel gewoon doorging. De situatie in Argentinië was dusdanig dat de race opnieuw overgeslagen moest worden. In 2022 keert het land dan eindelijk terug op de kalender en krijgen we waarschijnlijk drie nieuwe coureurs op het podium. De race in 2019 werd gewonnen door Marc Marquez, maar hij is er niet bij. Ook Valentino Rossi is niet present, hij heeft de helm wat betreft de MotoGP aan de wilgen gehangen. Andrea Dovizioso staat wel aan de start, maar de RNF Yamaha-coureur heeft nog geen verpletterende indruk gemaakt bij zijn rentree.

Hoe laat is de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Argentinië?

Datum: Zaterdag 2 april 2022

Start Nederlandse tijd: 22.05 uur

Start lokale tijd: 17.05 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Argentinië vindt plaats op zaterdag 2 april 2022. De sessie begint om 22.05 uur Nederlandse tijd, dat is 17.05 uur lokale tijd. Dat is later dan aanvankelijk bedacht was, maar heeft alles te maken met de logistieke problemen die de MotoGP had om de vracht van Indonesië naar Argentinië te vervoeren. De trainingen van vrijdag zijn verplaatst naar zaterdag waardoor het hele schema aangepast is. De kwalificatie in de MotoGP begint nu twee uur later dan aanvankelijk bedoeld. De sessie is opgedeeld in twee segmenten. In Q1 starten de coureurs die zich in de eerste drie trainingen niet bij de eerste tien geplaatst hebben. De twee snelste coureurs uit Q1 gaan door naar Q2. In die sessie wordt gereden voor pole-position. Het ronderecord in Termas de Rio Hondo staat al sinds 2014 op naam van Marc Marquez. Hij klokte destijds 1.37.683.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Argentinië?

Datum: Zondag 3 april 2022

Start Nederlandse tijd: 20.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Argentinië wordt op zondag 3 april 2022 verreden op Termas de Rio Hondo. De race over 25 ronden begint om 20.00 Nederlandse tijd. Dat is 15.00 uur plaatselijke tijd. Mocht er onverhoopt een rode vlag vallen, kan de uitslag na driekwart wedstrijd opgemaakt worden. In of na de negentiende ronde kan de beslissing dus vallen als de wedstrijd stilgelegd moet worden. Marc Marquez is met drie overwinningen de zegekoning op Termas de Rio Hondo. Hij won de wedstrijd in 2014, 2016 en 2019. De enige andere coureur met meer dan een overwinning: Johann Zarco, die op Termas tweemaal zegevierde in Moto2.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Argentinië

Dag Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1 april Geen actie - - Zaterdag 2 april 1e vrije training 15.35u-16.35u 10.35u-11.20u 2e vrije training 18.25u-19.10u 13.25u-14.10u 3e vrije training 21.25u-21.55u 16.25u-16.55u Q1 22.05u-22.20u 17.05u-17.20u Q2 22.30u-22.45u 17.30u-17.45u Zondag 3 april Warm-up 15.30u-16.00u 10.30u-11.00u Race Moto3 17.00u 12.00u Race Moto2 18.20u 13.20u Race MotoGP 20.00u 15.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten op Ziggo Sport Select of Ziggo Sport Racing (kanaal 404)

Start uitzendingen voor de kwalificatie: 19.15 uur

Start uitzending voor de race: 19.10 uur

De MotoGP-race in Argentinië is volledig live te zien bij Ziggo Sport. De provider heeft de exclusieve uitzendrechten in handen en mag als enige live verslag uitbrengen van de race. De kwalificatie wordt enkel uitgezonden op Ziggo Sport Racing, het racekanaal van Ziggo Sport. De uitzending begint om 19.15 uur Nederlandse tijd met onder meer de vierde vrije training, de kwalificatie begint vervolgens om 20.00 uur.

De Grand Prix van Argentinië wordt op zondag wel rechtstreeks uitgezonden op Ziggo Sport Select, het kanaal dat voor alle klanten van Ziggo gratis beschikbaar is. De uitzending begint na de Moto2-race met Bo Bendsneyder om 19.10 uur. De start van de race is om 20.00 uur. Het commentaar bij de MotoGP-sessies is van Frank Weeink en Peter Bom.

De presentatie van de voor- en nabeschouwing is in handen van Rob Kamphues, hij wordt vergezeld door Barry Veneman. Ook de races van Moto2 en Moto3 worden uitgezonden op Ziggo Sport Select. Het commentaar in die klassen is van Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Argentinië kijken maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.