MotoGP Grand Prix van Argentinië definitief geschrapt

Het MotoGP-seizoen 2021 is opnieuw flink getroffen door de coronapandemie. De oorspronkelijke kalender ging diverse malen overhoop om alsnog tot een goed programma te kunnen komen. De races in Thailand, Maleisië, Australië, Japan en Finland werden allemaal in een eerder stadium al afgelast. De GP van Argentinië, oorspronkelijk gepland voor april, werd tot nader orde uitgesteld. De MotoGP en de FIM hebben nu bevestigd dat de race dit jaar niet meer zal plaatsvinden.

Eerder werd al bekend dat er op Misano een tweede Grand Prix verreden zou worden. De MotoGP heeft nu bekendgemaakt dat deze race de boeken in zal gaan als de Emilia Romagna and Made in Italy Grand Prix.

Het seizoen eindigt op 14 november in Valencia, op 18 en 19 november vindt op datzelfde circuit de eerste pre-season test voor 2022 plaats.