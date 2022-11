De Grand Prix van Valencia is al jaren de traditionele afsluiter van het MotoGP-seizoen. Slechts vier keer eerder werd de MotoGP-titelstrijd beslist op de omloop vernoemd naar wijlen motorcoureur Ricardo Tormo. Denk aan Nicky Hayden in 2006, wat te denken van de strijd tussen Jorge Lorenzo en Valentino Rossi in 2015? De laatste keer dat de beslissing viel in Valencia was in 2017, toen Marc Marquez zijn voorsprong verdedigde ten opzichte van Andrea Dovizioso.

Nu wordt het wereldkampioenschap aankomend weekend beslist, misschien wel in het voordeel van Francesco Bagnaia. Hij kan de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds de eerdergenoemde Rossi worden. Ook wordt hij bij Ducati mogelijk de opvolger van Casey Stoner, tot op heden de enige coureur die het Italiaanse merk een wereldtitel wist te schenken.

Ducati is favoriet op het Circuit Ricardo Tormo. Vorig jaar werd het volledige podium bezet door rijders van het merk, aangevoerd door Bagnaia zelf. Hij liet destijds Jorge Martin en Jack Miller achter zich. Quartararo werd vijfde in die race. De Fransman won nog nooit in Valencia en juist dat moet hij dit weekend doen om nog kans te maken op de wereldtitel. Wanneer Quartararo niet wint en/of Bagnaia bij de eerste veertien eindigt, is de pupil van Valentino Rossi de nieuwe wereldkampioen.

Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Valencia

Pramac Ducati-rijder Jorge Martin veroverde zaterdag voor de vijfde keer dit seizoen pole-position. Hij start zondag met Marc Marquez en Jack Miller naast zich in de laatste race van het seizoen. Fabio Quartararo start vanaf de vierde plek met WK-leider Francesco Bagnaia op de achtste startplek.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Valencia?

Datum: Zondag 6 november 2022

Starttijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Valencia voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 6 november. De start van de race staat gepland om 14.00 uur. De MotoGP-race is zoals altijd de derde race op het programma. Op zondag beginnen de races om 11.00 uur met de Moto3-klasse als eerste op het programma. Om 12.20 volgt dan de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en de van een blessure teruggekeerde Zonta van den Goorbergh. De MotoGP Grand Prix van Valencia gaat vervolgens van start om 14.00 uur. De race op het vier kilometer lange circuit gaat over 27 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Valencia

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 4 november Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 5 november Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 6 november Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.15 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Nagenoeg alle actie van de Grand Prix van Valencia wordt uitgezonden via Ziggo Sport Select en kanaal 14, dat gratis te zien is voor alle Ziggo-klanten. Alleen op zaterdagmorgen worden de derde vrije trainingen voor de drie klassen op Ziggo Sport Racing uitgezonden. Dit heeft te maken met de uitzending van het WK rugby voor vrouwen. De kwalificatie is daarentegen wel weer te zien op Kanaal 14. De uitzending voor de MotoGP-kwalificatie begint om 13.20 uur. Dan wordt eerst de vierde training uitgezonden met aansluitend de kwalificatie.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Valencia live uit via kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Vanaf 10.45 uur is de Moto3-race live te zien op Ziggo Sport Select met aansluitend om 11.50 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 13.10 uur, met vanaf 14.00 uur het liveverslag. Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op de Red Bull Ring van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.