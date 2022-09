De Grand Prix van Thailand is pas twee keer verreden. In 2018 stond het Chang International Circuit voor het eerst op de kalender. Marc Marquez werd destijds de winnaar. Een jaar later werd hij dat opnieuw, maar toen duurde het tot de laatste bocht voor hij Fabio Quartararo verslagen had. De Yamaha-rijder was destijds bezig aan zijn debuutseizoen en maakte grote indruk. In 2020 en 2021 kon de Thaise Grand Prix niet verreden worden door het coronavirus, het MotoGP-circus bleef grotendeels in Europa omdat de reisrestricties richting Azië het niet toelieten om er te racen.

Het betekent dat veel coureurs met vraagtekens naar Thailand gekomen zijn en dat is potentieel opnieuw in het nadeel van Francesco Bagnaia. De kopman van Ducati heeft relatief veel tijd nodig om zijn motor perfect af te stellen voordat hij echt aanvallend kan rijden. Hij kreeg dat afgelopen weekend in Japan niet voor elkaar en dat resulteerde in een late crash, waarbij hij bijna Quartararo nog meenam. Het betekende dat Quartararo een achtste plek en acht punten uit het vuur sleepte terwijl Bagnaia zijn vijfde nulscore kreeg te verwerken. Ook Aleix Espargaro slaagde er niet in om te scoren in Motegi.

Het belooft wederom een interessant weekend te worden in Thailand, waar het weer zeer waarschijnlijk nog een rol gaat spelen. Vrijwel het gehele weekend wordt er regen voorspeld in de buurt van Buriram en dat is een extra variabele in een toch al lastig weekend voor teams en coureurs.

De MotoGP-sessies vinden voor Nederlandse kijkers in de ochtend plaats. Het tijdverschil met Thailand is vijf uur.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Thailand?

Datum: Zaterdag 1 oktober 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 10.05 uur

Starttijd lokale tijd: 15.05 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Thailand vindt plaats op zaterdag 1 oktober. De start van de sessie staat gepland voor 15.05 uur lokale tijd, dat is 10.05 uur Nederlandse tijd. De MotoGP-kwalificatie bestaat uit twee delen en dat heeft weer alles te maken met de gecombineerde uitslag van de eerste drie vrije trainingen. De coureurs die zich niet bij de eerste tien gereden hebben, moeten in de vijftien minuten durende Q1-sessie aan de bak. Daar zijn nog twee startplekken te verdienen om mee te dingen in Q2. In het tweede en afsluitende deel van de kwalificatie komen dan de twaalf snelste coureurs in actie. Zij strijden om pole-position en een Tissot-horloge.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Thailand?

Datum: Zondag 2 oktober 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 10.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Thailand voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 2 oktober. De start van de race staat gepland om 15.00 uur lokale tijd, dat is 10.00 uur Nederlandse tijd. In Buriram is de MotoGP-race weer de derde race op het programma. Op zondag begint de actie om 07.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokale tijd) met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 08.20 uur Nederlandse tijd (13.20 uur lokale tijd). Om 10.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokale tijd) begint vervolgens de MotoGP Grand Prix van Thailand over 26 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Thailand

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 30 september Moto3 Vrije training 1 04.00u-04.40u Moto2 Vrije training 1 04.55u-05.35u MotoGP Vrije training 1 05.50u-06.35u Moto3 Vrije training 2 08.15u-08.55u Moto2 Vrije training 2 09.10u-09.50u MotoGP Vrije training 4 10.05u-10.50u Zaterdag 1 oktober Moto3 Vrije training 3 04.00u-04.40u Moto2 Vrije training 3 04.55u-05.35u MotoGP Vrije training 3 05.50u-06.35u Moto3 Kwalificatie 07.35u-08.15u Moto2 Kwalificatie 08.30u-09.10u MotoGP Vrije training 4 09.25u-09.55u MotoGP Q1 10.05u-10.20u MotoGP Q2 10.30u-10.45u Zondag 2 oktober Moto3 Warm-up 05.00u-05.10u Moto2 Warm-up 05.20u-05.30u MotoGP Warm-up 05.40u-06.00u Moto3 Race 07.00u Moto2 Race 08.20u MotoGP Race 10.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 09.15 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 09.10 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Alle actie van de Grand Prix van Thailand wordt uitgezonden via Ziggo Sport Select en kanaal 14, dat gratis te zien is voor alle Ziggo-klanten. Op zaterdag begint de uitzending voor de kwalificatie om 09.15 uur. Dan wordt eerst de vierde vrije training uitgezonden met aansluitend Q1 en Q2.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Buriram live uit via kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Vanaf 06.45 uur is de Moto3-race live te zien op Ziggo Sport Select met aansluitend om 07.50 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 09.10 uur, met vanaf 10.00 uur het liveverslag. Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op de Red Bull Ring van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.