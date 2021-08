Het MotoGP-circus heeft een ruime maand kunnen uitrusten en opladen voor de tweede helft van het seizoen. Veel rijders hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om even op vakantie te gaan, vrienden en geliefden te bezoeken en verder te werken aan de fitheid. In de komende maanden worden de hoofdprijzen verdeeld en er is nog heel wat om voor te strijden. In het kampioenschap verdedigt Fabio Quartararo een gezonde voorsprong van 44 punten op landgenoot Johann Zarco. Francesco Bagnaia volgt als derde op 47 punten. Joan Mir, Jack Miller en Maverick Viñales zullen uit een ander vaatje moeten tappen willen zij nog aanspraak maken op de felbegeerde titel.

De jacht gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Stiermarken. Deze race vervangt de GP van Finland op de nieuwe KymiRing. Vanwege de coronaperikelen werd de Scandinavische ronde enkele maanden geleden al geschrapt. Net als in 2020 komt het tweewielercircus nu twee opeenvolgende weekenden in actie op de Red Bull Ring, te beginnen met de GP van Stiermarken. Deze race is vernoemd naar de regio waarin het circuit gelegen is. Vorig jaar was dit de vijfde ronde van het seizoen. De winst ging destijds naar Miguel Oliveira, die KTM op het thuiscircuit een knappe overwinning bezorgde. Jack Miller en Pol Espargaro maakten het podium compleet.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Stiermarken?

Datum: Zondag 8 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De MotoGP GP van Stiermarken 2021 wordt verreden op zondag 8 augustus. De race start om de gebruikelijke tijd: 14.00 uur. Dit is de eerste race van de tweede seizoenshelft en de tiende ronde van het wereldkampioenschap 2021.

Tijdschema Grand Prix van Stiermarken

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport 1

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.30 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de MotoGP op televisie live te zien op Eurosport. De zender heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Vanwege de Olympische Spelen in Tokio is de programmering wel aangepast. Normaliter zendt Eurosport ook live de trainingen en kwalificaties uit op Eurosport 1. Dat is nu niet het geval. De race wordt wel live uitgezonden: deze uitzending begint zondagmiddag om 13.30 uur Nederlandse tijd. De Moto2- en Moto3-races op de Red Bull Ring worden ditmaal niet live uitgezonden. Beide wedstrijden worden integraal uitgezonden na afloop van de MotoGP-race. Om 15.00 uur zendt Eurosport 1 de Moto3-race uit, om 16.00 uur volgt de Moto2-wedstrijd.

De uitzending van de MotoGP Grand Prix van Stiermarken begint om 13.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Hierin komt het laatste nieuws aan bod, worden de belangrijkste momenten van het weekend besproken en blikt men vooruit op de race. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Frank Weeink. Hij wordt bijgestaan door Peter Bom. De wedstrijden van de Moto2 en Moto3 worden becommentarieerd door Patrick van den Goorbergh en Diederick de Vries.

MotoGP kijken zonder Eurosport

Wie ook de trainingen en kwalificaties van het GP-weekend in Stiermarken wil volgen, zal op zoek moeten naar een alternatief. De Eurosport Player zendt alle sessies live uit, van zowel de MotoGP als de Moto2 en Moto3. De app biedt de mogelijkheid om zelf je taal te kiezen, dus je kunt luisteren naar commentatoren uit diverse landen. Ook zijn er onboardcamera’s beschikbaar. Een abonnement op de Eurosport Player kost 38,99 euro per jaar of 6,99 euro per maand.

Het alternatief voor Eurosport is de officiële streamingdienst van de MotoGP, de VideoPass. Hiermee kijk je live naar alle actie van het huidige seizoen, maar er zijn ook veel historische wedstrijden terug te vinden. Het commentaar wordt verzorgd door de Britse experts Steve Day, Matthew Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de MotoGP VideoPass kost 139,99 euro per jaar.

Uitslagen MotoGP GP van Stiermarken

Ben je op zoek naar de uitslagen van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in de Grand Prix van Stiermarken? Op Motorsport.com Nederland wordt verslag gedaan van alle MotoGP-sessies evenals van de races van de Moto2 en Moto3. Ook reacties van de hoofdrolspelers lees je op deze website. De uitslag van de MotoGP volgt direct na de sessie op de speciale uitslagenpagina.

Huidige WK-stand in de MotoGP