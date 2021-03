MotoGP Grand Prix van Qatar - Tijden, welke tv-zender en meer

De coureurs in de koningsklasse van de motorsport kwamen eerder deze maand al vijf dagen in actie op het Losail Circuit, dat nabij de hoofdstad Doha ligt. Het circuit is sinds jaar en dag een van de locaties voor de officiële wintertest, maar dit jaar werd het volledige programma er afgewerkt. Dit had alles te maken met de noodtoestand in Maleisië, waardoor de test op Sepang niet door kon gaan. De coureurs hebben dus inmiddels voldoende ervaring opgedaan met deze baan, maar de Grand Prix van Qatar is de eerste serieuze krachtmeting van dit seizoen. Wie profiteert van de afwezigheid van Marc Marquez? Kan wereldkampioen Joan Mir zijn nieuwe favorietenstatus waarmaken? Hoe staat Yamaha er na een opmerkelijke winter voor en wat kunnen de jongelingen bij Ducati klaarspelen? Zondag weten we meer na de Grand Prix van Qatar, dus alle reden om in te schakelen.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Qatar?

Datum: Zondag 28 maart 2021

Start Nederlandse tijd: 19.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De Grand Prix van Qatar, de eerste wedstrijd van het MotoGP-seizoen 2021, vindt plaats op zondag 28 maart. De race begint om 19.00 uur Nederlandse tijd, dat is 20.00 uur lokale tijd. De race wordt verreden onder kunstlicht, het circuit is de afgelopen winter voorzien van een nieuwe lichtinstallatie.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Qatar

Sessie Dag Nederlandse tijd Lokale tijd 1e vrije training Vrijdag 26 maart 13.40u-14.25u 15.40u-16.25u 2e vrije training Vrijdag 26 maart 18.00u-18.45u 20.00u-20.45u 3e vrije training Zaterdag 27 maart 13.15u-14.00u 15.15u-16.00u 4e vrije training Zaterdag 27 maart 17.20u-17.50u 19.20u-19.50u Q1 Zaterdag 27 maart 18.00u-18.15u 20.00u-20.15u Q2 Zaterdag 27 maart 18.25u-18.40u 20.25u-20.40u Warm-up* Zondag 28 maart 14.40u-15.00u 15.40u-16.00u Race* Zondag 28 maart 19.00u 20.00u * Tijdverschil nog maar één uur in verband met ingaan Europese zomertijd

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 17.30 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 19.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de MotoGP op televisie in 2021 alleen live te zien via Eurosport. De sportzender heeft weer de exclusieve uitzendrechten van het MotoGP-kampioenschap bemachtigd en zendt de meeste sessies live uit op Eurosport 1 of Eurosport 2. Eurosport 1 zit standaard bij elke tv-aanbieder in het basispakket, maar dit is voor Eurosport 2 niet het geval. Vaak moet je een extra pakket aanschaffen om Eurosport 2 te kunnen zien. Verder is in Nederland de NOS de enige partij die de rechten heeft om samenvattingen uit te zenden. Dit gebeurt vaak in het sportjournaal op zondagavond. Buitenlandse zenders die toegang hebben tot de MotoGP-races zitten over het algemeen niet in de Nederlandse tv-pakketten.

De MotoGP-races op Eurosport worden doorgaans ingeleid met een uitgebreide voorbeschouwing waarin het laatste nieuws uit de paddock besproken wordt, interviews met rijders plaatsvinden en ook technische nieuwigheden besproken worden. Het commentaar bij de MotoGP-races op Eurosport Nederland is in handen van Frank Weeink met co-commentator Peter Bom. De races in Moto2 en Moto3 worden van commentaar voorzien door Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh.

MotoGP kijken zonder Eurosport

In Nederland is Eurosport de enige partij die alle races van start tot finish uitzendt. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om de races via verschillende streamingdiensten te bekijken, bijvoorbeeld als je geen televisie-abonnement hebt. Zo is er de Eurosport Player. Via de website en de app van de Eurosport Player is elke sessie volledig en zonder onderbrekingen te zien. Ook kan er geswitcht worden tussen de verschillende commentatoren. Een abonnement op de Eurosport Player kost 6,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Ook op MotoGP.com is het mogelijk om een streamingabonnement af te sluiten en zodoende niets van de actie te missen. Het gaat dan om de zogenaamde Videopass. Via deze dienst kun je niet alleen de MotoGP-races van dit seizoen zien, ook staan er tal van historische races online en is het mogelijk om (exclusieve) documentaires terug te kijken. Verslag is altijd Engelstalig en is in handen van Steve Day, Matthew Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de VideoPass kost in 2021 139,99 euro voor het hele seizoen.

Doet Marc Marquez mee aan de MotoGP Grand Prix van Qatar?

In aanloop naar de Grand Prix van Qatar was het de grote vraag of zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez tijdig fit zou zijn voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De Spanjaard heeft bijna acht maanden niet kunnen rijden vanwege een zware armblessure, die hij vorig jaar opliep tijdens de Grand Prix van Spanje.

Inmiddels is Marquez grotendeels hersteld, maar de artsen hebben beoordeeld dat het nog te vroeg is om hem nu al bloot te stellen aan de zware MotoGP-competitie. Marquez zal de beide races in Qatar laten schieten en zal op de maandag voor de Grand Prix van Portugal opnieuw onderzocht worden. De artsen nemen dan een besluit of hij weer mag racen.

