Terwijl Francesco Bagnaia na de Britse Grand Prix weer van de prosecco mocht proeven, moesten WK-leiders Fabio Quartararo (achtste) en Aleix Espargaro (negende) hun wonden likken. Quartararo kwam zijn long lap-penalty niet meer te boven. Hij slaagde er niet in om andere coureurs in te halen en leverde zo opnieuw punten in. Espargaro ging op zijn beurt keihard onderuit in de vierde training op Silverstone en brak daarbij – zo bleek later – zijn hielbeen. De coureur verbeet de pijn en gaf slechts één punt prijs op Quartararo, maar Bagnaia nadert het tweetal met zijn tweede maximale score in twee races erg hard. Zijn achterstand is op dit moment minder dan 50 punten terwijl er nog zo’n 200 punten te verdelen zijn in de resterende acht races.

De Grand Prix van Oostenrijk is een kolfje naar de hand van Ducatist Bagnaia. De coureur stond er in zijn MotoGP-loopbaan nog maar één keer op het podium (tweede in 2021). Vorig jaar was de winst in de Grand Prix van Oostenrijk voor Brad Binder. Hij bleef op slicks rijden toen het enkele ronden voor het einde begon te regenen en de andere rijders naar binnen kwamen om van motor te wisselen. Op slicks hield de Zuid-Afrikaan het net lang genoeg vol om te winnen. Het was zijn tweede zege voor KTM. Een week eerder won Jorge Martin de Grand Prix van Stiermarken. Het was in de coronatijd dat er twee races op de Red Bull Ring verreden werden. Het circuit is na vorig seizoen aangepast en heeft nu een chicane tussen bocht 1 en de voormalige bocht 3. Die chicane is het directe gevolg van het incident tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli in 2020 en is bedoeld om de snelheid eruit te halen.

Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Enea Bastianini versloeg in een spectaculaire Q2-sessie zijn merkgenoten van het fabrieksteam. Francesco Bagnaia eindigde op de tweede plek voor Jack Miller. De drie coureurs reden een ronde 1.28 in de eindfase van de kwalificatie. Jorge Martin stond al eens op pole in Oostenrijk, maar kwam in Q2 niet verder dan de vierde tijd. Wereldkampioen Fabio Quartararo werd vijfde, hij was daarmee de beste non-Ducati van het veld.

1. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 2. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 3. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 4. Jorge Martín

Pramac Racing 5. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 6. Johann Zarco

Pramac Racing 7. Maverick Viñales

Aprilia Racing 8. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 9. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 10. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 11. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 12. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 13. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 14. Takaaki Nakagami

LCR Honda 15. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 16. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 17. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 18. Stefan Bradl

Repsol Honda Team 19. Remy Gardner

KTM Tech3 20. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 21. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 22. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 23. Raúl Fernández

KTM Tech3 24. Lorenzo Savadori

Aprilia Racing 25. Álex Márquez

LCR Honda

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: Zondag 7 augustus 2022

Starttijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Oostenrijk voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 21 augustus 2022. De start van de race staat gepland om 14.00 uur. In Oostenrijk is de MotoGP-race weer de derde race op het programma. Op zondag beginnen de races om 11.00 uur met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 12.20 uur. Om 14.00 uur begint vervolgens de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk over 28 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 19 augustus Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 20 augustus Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 21 augustus Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Veel van de actie wordt uitgezonden op kanaal 14, wat gratis te zien is voor klanten van de aanbieder. De uitzending van de MotoGP-kwalificatie op zaterdag begint om 13.10 uur Nederlandse tijd. Eerst wordt de vierde vrije training uitgezonden, vanaf 14.00 uur is de kwalificatie live te volgen.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Oostenrijk live uit. Vanaf 11.05 uur is de Moto3-race live te zien met aansluitend om 12.05 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 13.10 uur, met vanaf 14.00 uur het liveverslag. Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Nigel Walraven en Iwan van der Valk het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op de Red Bull Ring van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.