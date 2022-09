WK-leider Fabio Quartararo kwam in Aragon al vroeg ten val na een touché met Marc Marquez, die voor het eerst sinds eind mei weer op de grid stond. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar Quartararo mocht van geluk spreken dat hij er zonder noemenswaardige verwondingen af kwam. Het speelde Francesco Bagnaia in de kaart. Van de achterstand die nog slechts dertig punten bedroeg, waren er na die race nog tien over in het voordeel van Quartararo. De MotoGP stevent daarmee op een zeer interessante eindfase van het seizoen af.

De terugkeer van de Grand Prix van Japan biedt echter hele andere uitdagingen. Sinds 2019 is er niet meer gereden op de Twin Ring van Motegi en dat betekent ook dat Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia er als MotoGP-coureur maar één keer geweest zijn. Het stop/start-karakter van het circuit past in theorie beter bij de Ducati, maar met de beperkte voorbereidingstijd wordt het een zeer interessant weekend. Omdat de tijd tussen Aragon en Motegi zeer minimaal is, heeft de MotoGP eerder dit seizoen het tijdschema al aangepast. Vrijdag rijden de coureurs maar één vrije training, op zaterdag krijgen ze ter compensatie een iets langere oefensessie.

Het is de baan waar Marc Marquez in 2018 én 2019 won. De Spanjaard besliste in 2018 ook de titelstrijd in zijn voordeel op dat circuit na een beklijvende strijd met Andrea Dovizioso. Voor Marquez wordt het zaak om een race uit te rijden. Door de eerdergenoemde clash met Quartararo lag hij er in Aragon al na een ronde uit. Joan Mir doet niet mee aan de laatste Japanse Grand Prix van Suzuki. Hij ervaart nog te veel pijn van zijn in Oostenrijk opgelopen enkelbreuk en trok zich halverwege het weekend in Aragon terug. Takuya Tsuda, die aanvankelijk met een wildcard zou meedoen aan de Japanse GP, is zijn vervanger in het fabrieksteam. Suzuki zet geen wildcard in.

Nederlandse liefhebbers moeten dit weekend vroeg uit de veren om niets te missen van de actie in Motegi. Het tijdsverschil met Japan bedraagt maar liefst zeven uur.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Japan?

Datum: Zaterdag 24 september 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 8.05 uur

Starttijd lokale tijd: 15.05 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Japan vindt plaats op zaterdag 24 september. De start van de sessie staat gepland voor 15.05 uur lokale tijd, dat is 8.05 uur Nederlandse tijd. De MotoGP-kwalificatie bestaat uit twee delen en dat heeft weer alles te maken met de gecombineerde uitslag van de eerste twee vrije trainingen. De coureurs die zich niet bij de eerste tien gereden hebben, moeten in de vijftien minuten durende Q1-sessie aan de bak. Daar zijn nog twee startplekken te verdienen om mee te dingen in Q2. In het tweede en afsluitende deel van de kwalificatie komen dan de twaalf snelste coureurs in actie. Zij strijden om pole-position en een Tissot-horloge.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Japan?

Datum: Zondag 25 september 2022

Starttijd Nederlandse tijd: 8.00 uur

Starttijd lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Japan voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 25 september. De start van de race staat gepland om 15.00 uur lokale tijd, dat is 8.00 uur Nederlandse tijd. In Motegi is de MotoGP-race weer de derde race op het programma. Op zondag beginnen de races om 5.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokale tijd) met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 6.20 uur Nederlandse tijd (13.20 uur lokale tijd). Om 8.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokale tijd) begint vervolgens de MotoGP Grand Prix van Japan over 24 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Japan

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 23 september Moto3 Vrije training 1 06.15u-06.55u Moto2 Vrije training 1 07.10u-07.50u MotoGP Vrije training 1 08.05u-09.20u Zaterdag 24 september Moto3 Vrije training 3 02.00u-02.40u Moto2 Vrije training 3 02.55u-03.35u MotoGP Vrije training 3 03.55u-04.35u Moto3 Kwalificatie 05.35u-06.15u Moto2 Kwalificatie 06.30u-07.10u MotoGP Vrije training 4 07.25u-07.55u MotoGP Q1 08.05u-08.20u MotoGP Q2 08.30u-08.45u Zondag 25 september Moto3 Warm-up 03.00u-03.10u Moto2 Warm-up 03.20u-03.30u MotoGP Warm-up 03.40u-04.00u Moto3 Race 05.00u Moto2 Race 06.20u MotoGP Race 08.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 07.15 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 06.50 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Alle actie van de Grand Prix van Japan wordt uitgezonden via Ziggo Sport Select en kanaal 14, dat gratis te zien is voor alle Ziggo-klanten. Op zaterdag begint de uitzending voor de kwalificatie om 7.15 uur. Dan wordt eerst de vierde vrije training uitgezonden met aansluitend Q1 en Q2.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Motegi live uit via kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Vanaf 4.45 uur is de Moto3-race live te zien op Ziggo Sport Select met aansluitend om 5.50 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 6.50 uur, met vanaf 8.00 uur het liveverslag. Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op de Red Bull Ring van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.

WK-stand MotoGP voor de Grand Prix van Japan

Met nog vijf races te gaan is het ongemeen spannend in het MotoGP-kampioenschap. Fabio Quartararo heeft de afgelopen races flink wat punten ingeleverd. Hij staat nog aan de leiding, maar zijn marge is geslonken tot 10 WK-punten op Francesco Bagnaia van Ducati. Aleix Espargaro staat op zeventien punten van de Fransman op de derde plek.