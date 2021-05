Voor de 35ste keer wordt de Italiaanse Grand Prix dit weekend op het Autodromo Internazionale del Mugello verreden. Het circuit is sinds 1991 de vaste locatie voor de Italiaanse GP, daarvoor deelde het circuit de race met Misano. In Mugello werd wel de zogenaamde Nations GP enkele keren gehouden, evenals de Grand Prix van San Marino.

Mugello is de afgelopen jaren dankbaar jachtterrein voor Ducati. Voor de Desmosedici is de race in de Toscaanse heuvels bovendien de thuiswedstrijd. Het merk won vier keer, waaronder de laatste drie edities: Danilo Petrucci in 2019, Jorge Lorenzo in 2018 en Andrea Dovizioso in 2017. Die laatste werd destijds de eerste Italiaan op een Italiaanse motor die de wedstrijd wist te winnen.

Valentino Rossi is met negen overwinningen (waarvan zeven in de MotoGP) de recordhouder in Mugello. Hij rijdt dit weekend mogelijk zijn laatste Italiaanse Grand Prix, het begint er steeds meer op te lijken dat de Italiaan na dit seizoen afzwaait en zich stort op het runnen van zijn eigen VR46 MotoGP-team.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Italië?

Datum: Zondag 30 mei 2021

Starttijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Italië is dit jaar de zesde ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap. De race wordt op zondag 30 mei verreden. De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd en wordt verreden op het Autodromo Internazionale del Mugello.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Italië

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.20 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.00 uur Nederlandse tijd

De MotoGP Grand Prix van Italië is in Nederland alleen te volgen bij Eurosport. Deze zender heeft de exclusieve uitzendrechten voor alle wedstrijden in handen. Alle races worden rechtstreeks uitgezonden op de sportzender. De meeste trainingen en kwalificaties worden eveneens live in de huiskamers gebracht via Eurosport 1 of Eurosport 2. De MotoGP-race is zondag 30 mei gewoon te zien via Eurosport 1. De training op vrijdagmiddag is echter alleen te zien via Eurosport.nl en de Eurosport Player. Ook de kwalificatie is vanwege een clash met de wielerwedstrijd Giro d’Italia niet te zien op Eurosport 1 of Eurosport 2. De vierde vrije training en de kwalificaties voor de MotoGP-klasse worden zaterdagmiddag om 17.45 uur in herhaling uitgezonden.

De MotoGP-wedstrijden op Eurosport worden doorgaans ingeleid door een uitgebreide voorbeschouwing. In de preview bespreken de presentatoren het laatste nieuws uit de paddock, zien we interviews met rijders en teambazen en worden technische snufjes uitgelegd. Het commentaar bij Eurosport Nederland wordt gedaan door Frank Weeink, hij doet dat samen met co-commentator Peter Bom. De sessies van Moto2 en Moto3 worden van commentaar voorzien door Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh.

Naast Eurosport heeft de NOS in Nederland als enige het recht om de samenvattingen uit te zenden. Dit gebeurt meestal in het sportjournaal op zondagavond. De MotoGP is in Nederland niet te zien bij buitenlandse zenders die verkrijgbaar zijn in het standaard tv-pakket.

MotoGP kijken zonder Eurosport

Eurosport is in Nederland de enige rechthebbende, deze sportzender brengt alle races van start tot finish in de huiskamers. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om races via streamingdiensten te bekijken. De Eurosport Player is beschikbaar via een website en app. Daar is elke sessie volledig en zonder onderbrekingen te zien. In het geval van de Italiaanse GP wordt de tweede vrije training van de MotoGP uitsluitend getoond via de Eurosport Player. Dit geldt ook voor de kwalificaties op zaterdagmiddag. In de app kan er geswitcht worden tussen verschillende talen wat betreft het commentaar. Een abonnement op de Eurosport Player kost 6,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar.

Ook op MotoGP.com is het mogelijk om een streamingabonnement af te sluiten. Het gaat dan om de zogenaamde VideoPass. Via deze dienst kan je niet alleen de MotoGP-races van dit seizoen zien, ook staan er tal van historische races online en is het mogelijk om (exclusieve) documentaires terug te kijken. Het verslag is altijd Engelstalig en in handen van Steve Day, Matthew Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de VideoPass kost in 2021 139,99 euro voor het hele seizoen.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Italië?

Het Autodromo Internazionale del Mugello is 5,2 kilometer lang en heeft in totaal vijftien bochten. De Grand Prix van Italië duurt zondagmiddag 23 ronden en heeft daarmee een totale lengte van 120,6 kilometer. Mocht de wedstrijd middels een rode vlag geneutraliseerd worden, maakt men de uitslag op als er zeventien ronden verreden zijn. Doorgaans duurt een MotoGP-race tussen de 40 en 45 minuten.

Waar vind ik uitslagen van de Grand Prix van Italië?

Op de hoogte blijven van alle verreden sessies in Italië en op zoek naar de uitslagen? Op deze website krijg je aan het eind van elke sessie de gedetailleerde uitslag direct in beeld. De uitslag is te vinden via het sessieverslag, maar ook via het MotoGP-submenu of door hier te klikken.