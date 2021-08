Twee jaar duurde het voordat de MotoGP terugkeerde op Silverstone. De coronacrisis gooide vorig seizoen roet in het eten wat betreft een Britse Grand Prix. Waar de Formule 1 dankzij teams die grotendeels gevestigd zijn in Engeland wel mochten racen op het historische asfalt in Northamptonshire, bleven de MotoGP-teams op het Europese vaste land. De Grand Prix van Groot-Brittannië zorgt overigens vaak voor geweldige races, zoals twee jaar geleden ook het geval was. Een duel tussen Marc Marquez en Alex Rins werd toen pas op de meet beslist.

Voor Suzuki was het de tweede overwinning op Silverstone sinds de terugkeer in de MotoGP. Maverick Viñales wist enkele jaren eerder met de GSX-RR te winnen op het circuit. De kampioensformatie snakt inmiddels weer naar een overwinning want ook regerend MotoGP-kampioen Joan Mir heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Er zijn echter meer kapers op de kust. Het bochtige circuit van Silverstone zou ook de Yamaha M1 van Fabio Quartararo goed moeten liggen. De Fransman heeft dit weekend tijdelijk een andere teamgenoot, Cal Crutchlow is de tijdelijke vervanger van Maverick Viñales. De Spanjaard keert na de soap in Oostenrijk niet meer terug bij Yamaha.

Verder gaat de aandacht in de Britse Grand Prix uit naar Jake Dixon. De Petronas Moto2-rijder maakt zijn debuut in de MotoGP als een soort test voor het tweede Sepang Racing Team-zitje in 2022.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië ?

Datum: Zondag 29 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De MotoGP GP van Oostenrijk 2021 wordt verreden op zondag 29 augustus. De race start om de gebruikelijke tijd: 14.00 uur Nederlandse tijd. Dit is de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap 2021.

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 10.55u-11.40u 2e vrije training 15.10u-15.55u Zaterdag 3e vrije training 10.55u-11.40u 4e vrije training 14.30u-15.00u Q1 15.10u-15.25u Q2 15.35u-15.50u Zondag Warm-up 10.30u-10.50u Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Eurosport 1

Kanaal: 20 voor Ziggo-klanten, 35 voor KPN-klanten

Start uitzending: 13.30 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de MotoGP op televisie live te zien op Eurosport. De zender heeft de exclusieve uitzendrechten in handen. Ondanks het tijdverschil met Engeland worden alle sessies live uitgezonden op het open net van Eurosport. Alle sessies worden dit weekend live uitgezonden op Eurosport 1. Dit geldt ook voor de Moto2- en Moto3-races op de Silverstone.

De uitzending van de MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 13.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Hierin komt het laatste nieuws aan bod, worden de belangrijkste momenten van het weekend besproken en blikt men vooruit op de race. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door Frank Weeink. Hij wordt bijgestaan door technisch analist Peter Bom. De wedstrijden van de Moto2 en Moto3 worden becommentarieerd door Patrick van den Goorbergh en Diederick de Vries.

MotoGP kijken zonder Eurosport

Wie geen beschikking heeft over een televisie of ook onderweg niets van de MotoGP wil missen, moet op zoek naar een alternatief. In de vorm van streamingdiensten zijn er voldoende mogelijkheden. De Eurosport Player zendt alle sessies live uit, van zowel de MotoGP als de Moto2 en Moto3. De app biedt de mogelijkheid om zelf je taal te kiezen, dus je kunt luisteren naar commentatoren uit diverse landen. Ook zijn er onboard- en helikoptercamera’s beschikbaar. Een abonnement op de Eurosport Player kost 38,99 euro per jaar of 6,99 euro per maand.

Het alternatief voor Eurosport is de officiële streamingdienst van de MotoGP, de VideoPass. Hiermee kijk je live naar alle actie van het huidige seizoen, maar er zijn ook veel historische wedstrijden terug te vinden. Het commentaar wordt verzorgd door de Britse experts Steve Day, Matt Birt en pitreporter Simon Crafar. Een abonnement op de MotoGP VideoPass kost 139,99 euro per jaar.

Uitslagen MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Ben je op zoek naar de uitslagen van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in de Grand Prix van Groot-Brittannië? Op Motorsport.com Nederland wordt verslag gedaan van alle MotoGP-sessies evenals van de races van de Moto2 en Moto3. Ook reacties van de hoofdrolspelers lees je op deze website. De uitslag van de MotoGP volgt direct na de sessie op de speciale uitslagenpagina.

