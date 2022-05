MotoGP Grand Prix van Frankrijk: Tijden, welke tv-zender en meer

Le Mans is een van de plekken in Europa die doorspekt is van historie als het gaat om auto- en motorsport. De stad in centraal Frankrijk staat natuurlijk bekend om de 24 uur van Le Mans, die elk jaar in juni verreden wordt. Maar ook de MotoGP en haar voorgangers heeft een lange historie in Le Mans. In 1969 vond er voor het eerst een Grand Prix-evenement plaats op het circuit. Giacomo Agostini reed destijds iedereen om de oren en pakte de overwinning in de 500cc-race.

Sinds 2000 wordt er gereden op de huidige lay-out van het Bugatti Circuit, vernoemd naar de Italiaans-Franse auto-ontwerper Ettore Bugatti. Frankrijk heeft een lange geschiedenis in de motorsport, maar pas afgelopen jaar werd Fabio Quartararo ‘s lands eerste wereldkampioen op het hoogste niveau. Uiteraard heeft het land met Mike Di Meglio, Johann Zarco, Olivier Jacque en Christian Sarron heeft wat goede rijders voortgebracht.

Kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Datum: Zaterdag 14 mei 2022

Starttijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022. De sessie begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de MotoGP wordt de kwalificatie opgedeeld in twee verschillende segmenten. De tien snelste coureurs uit de drie vrije trainingen plaatsen zich automatisch voor Q2. De overige coureurs komen al in Q1 in actie. De twee snelste coureurs uit die sessie voegen zich later op de zaterdagmiddag bij het tiental om uit te maken wie met de pole-position voor de Grand Prix van Frankrijk aan de haal gaat. Marc Marquez is met vier pole-positions de recordhouder in Le Mans, Johann Zarco heeft het ronderecord in handen. Hij reed in 2018 – toen nog voor Yamaha – een 1.31.185.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Frankrijk?

Datum: Zondag 15 mei 2022

Starttijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk vindt plaats op zondag 15 mei 2022. De wedstrijd voor de MotoGP-klasse gaat over 27 ronden, in afstand zo’n 113 kilometer. Mocht er onverhoopt een rode vlag vallen, dan kan de wedstrijd vanaf de twintigste ronde definitief stilgelegd worden. De MotoGP-race is in Le Mans zoals gewoonlijk de derde race op het programma, na de koningsklasse staat nog wel de MotoE-race op het programma.

Tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 13 mei Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 14 mei Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 15 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op Ziggo Sport

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft sinds dit seizoen de rechten voor de MotoGP in handen. De Nederlandse sportzender is dan ook de enige plek waar de MotoGP live te zien is. MotoGP-fans hebben het dit weekend niet moeilijk om hun zender te vinden voor de sessies. Alle sessies van de MotoGP worden uitgezonden op Ziggo Sport Select of het open kanaal van Ziggo Sport, kanaal 14.

De kwalificatie op zaterdagmiddag wordt vanaf 13.20 uur voorbeschouwd, met van 13.30 tot en met 14.00 uur de vierde vrije training. Om 14.10 uur begint vervolgens de kwalificatie. De races zijn op zondag ook te zien bij Ziggo Sport Select. Om 10.45 wordt afgetrapt met de voorbeschouwing op de Moto3-race. Om 12.20 uur komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in actie in de Moto2, ook die wedstrijd wordt gewoon via het open kanaal van Ziggo Sport uitgezonden.

Om 13.10 uur begint de voorbeschouwing op de MotoGP Grand Prix van Frankrijk. In de studio ontvangt Rob Kamphues analist Barry Veneman. Het commentaar op locatie wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Voor Moto2 en Moto3 heeft Ziggo Sport de beschikking over Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

De MotoE-races worden niet uitgezonden door Ziggo Sport.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Wil je de MotoGP-race in Frankrijk kijken, maar liever niet via Ziggo? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal, maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.