Francesco Bagnaia boekte tijdens de Grand Prix van San Marino zijn vierde overwinning op rij. Hij heeft zijn achterstand op WK-leider Fabio Quartararo daarmee in mum van tijd verkleind van 96 punten naar 30 punten. Een interessante wending in de titelstrijd, die tot nu toe behoorlijk eentonig was. Aprilia-rijder Aleix Espargaro staat nu derde op 33 punten van Quartararo en is ook zeker nog een factor om rekening mee te houden.

Bagnaia was vorig jaar ook al winnaar in Aragon. Hij versloeg destijds Marc Marquez na een schitterend gevecht. Diezelfde Marc Marquez maakt dit weekend in Aragon zijn rentree in de MotoGP. Na zijn operatie begin juni stapte hij vorige week tijdens de Misano-test weer op de motor. De bevindingen waren dusdanig positief dat de Spanjaard dit weekend alweer in competitie verschijnt. Marquez is ondanks de vele gemiste races nog altijd de beste Honda-rijder in het kampioenschap. Het Japanse merk heeft hem dan ook hard nodig.

Naast Marquez keert ook Joan Mir terug. De coureur werd donderdag fit verklaard voor de race van dit weekend. Hij brak vorige maand zijn enkel bij een zware crash in de openingsronde van de Oostenrijkse Grand Prix. De oud-wereldkampioen zal nog een positief eind aan zijn seizoen willen breien voor hij deze winter vertrekt naar Honda. Een andere oud-Honda-rijder is dit weekend terug op de grid. Yamaha-testrijder Cal Crutchlow neemt de resterende races van het seizoen de machine van de gestopte Andrea Dovizioso over. Crutchlow zat niet heel erg te wachten om weer te racen in de MotoGP, maar kan de komende weken gebruiken om Yamaha verder te helpen met de ontwikkeling. Crutchlow wordt bij RNF Yamaha herenigd met teammanager Wilco Zeelenberg, de twee die in het verleden een succesvolle samenwerking hadden in het WK Supersport.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Aragon?

Datum: Zaterdag 17 september 2022

Starttijd: 14.10 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Aragon vindt plaats op zaterdag 3 september. De start van de sessie staat gepland voor 14.10 uur. De MotoGP-kwalificatie bestaat uit twee delen en dat heeft weer alles te maken met de gecombineerde uitslag van de eerste drie vrije trainingen. De coureurs die zich niet bij de eerste tien gereden hebben, moeten in de vijftien minuten durende Q1-sessie aan de bak. Daar zijn nog twee startplekken te verdienen om mee te dingen in Q2. In het tweede en afsluitende deel van de kwalificatie komen dan de twaalf snelste coureurs in actie. Zij strijden om pole-position en een Tissot-horloge.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Aragon?

Datum: Zondag 18 september 2022

Starttijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Aragon voor de MotoGP-klasse vindt plaats op zondag 18 september. De start van de race staat gepland om 14.00 uur. In Aragon is de MotoGP-race weer de derde race op het programma. Op zondag beginnen de races om 11.00 uur met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 12.20 uur. Om 14.00 uur begint vervolgens de MotoGP Grand Prix van Aragon over 23 ronden.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Aragon

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 16 september Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 17 september Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 18 september Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op kanaal 14

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op kanaal 14

De MotoGP is vanaf het seizoen 2022 live te zien bij Ziggo Sport. Veel van de actie wordt uitgezonden op kanaal 14, wat gratis te zien is voor klanten van de aanbieder. De uitzending van de MotoGP-kwalificatie op zaterdag begint om 13.10 uur Nederlandse tijd. Eerst wordt de vierde vrije training uitgezonden, vanaf 14.00 uur is de kwalificatie live te volgen.

Op zondag zendt Ziggo alle races van het Grand Prix-weekend in Aragon live uit. Vanaf 11.05 uur is de Moto3-race live te zien op Ziggo Sport Select met aansluitend om 12.05 uur de voorbeschouwing op de Moto2-race. De voorbeschouwing op de MotoGP-wedstrijd begint om 13.10 uur, met vanaf 14.00 uur het liveverslag. Rob Kamphues verzorgt vanuit de studio de voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Bij de Moto2 en Moto3 geven Nigel Walraven en Iwan van der Valk het commentaar. De races zijn eveneens te zien via het gratis kanaal 14.

MotoGP kijken zonder Ziggo

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve MotoGP-uitzendrechten in handen. Wie liever via een ander platform kijkt, kan terecht bij de MotoGP Videopass. Dit is de officiële streamingdienst van de raceklasse. Je kijkt hier live naar alle trainingen, de kwalificaties en de races op MotorLand Aragon van zowel MotoGP, Moto2 als Moto3. Je krijgt bovendien toegang tot extra content, zoals documentaires over legendarische coureurs of wedstrijden, interviews en persconferenties. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen.

De hoogtepunten van de races zijn ook te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP.