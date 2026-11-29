Raceverslag

MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP van Valencia: Raúl Fernández wint finale, Marc Márquez tweede in afscheidsrace

Aprilia sluit het seizoen af met nog een overwinning, maar Ducati's Marquez steelt de show bij zijn laatste optreden in MotoGP

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 14:01

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Raúl Fernández sloot het MotoGP-seizoen 2026 af met de overwinning in de Grand Prix van Valencia, terwijl Marc Márquez zijn imposante loopbaan beëindigde met een emotionele rit naar de tweede plaats.

Hoewel hij dit weekend tot dusver vooral in de schaduw reed van fabrieks-Aprilia-rijder Marco Bezzecchi, was Trackhouse-coureur Fernández zondag op Circuit Ricardo Tormo de beste van het veld. De Spanjaard passeerde vroege leider Márquez in ronde 2 van 27 en reed daarna vooraan weg. Halverwege de race had hij een voorsprong van 2,5 opgebouwd.

Tienvoudig wereldkampioen Márquez kwam in de slotronden snel dichter bij Fernández. Met nog vier ronden te gaan halveerde hij de achterstand op zijn landgenoot. B

Pedro Acosta completeerde het podium voor KTM nadat hij Bezzecchi met nog vijf ronden te gaan had terugverwezen.

Met zijn zege bezorgde Fernández Aprilia de constructeurstitel in het laatste jaar van het 1000cc-tijdperk. Daarmee kwam een einde aan de reeks van zes jaar van Ducati, die terugging tot 2020.

Bij de start kwam Bezzecchi vanaf pole-position goed weg, terwijl teamgenoot Martin vanaf de vierde plek op de grid eveneens uitstekend vertrok en hem meteen onder druk zette. Márquez pakte echter de holeshot richting bocht 1. De Spanjaard dook binnendoor bij het Aprilia-duo en nam de leiding over.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi hield de tweede plaats vast voor Fernández en Pedro Acosta, terwijl Martin op de andere fabrieks-Aprilia terugviel naar de vijfde plek nadat hij in de openingscombinatie terrein had verloren.

Aan het einde van de openingsronde ontpopte Fernández zich als de snelste rijder van de kopgroep. Hij passeerde Bezzecchi in de laatste bocht en richtte daarna zijn pijlen op Márquez.

Aan het einde van ronde 2 herhaalde de Trackhouse-rijder die actie bij de wereldkampioen. Hij passeerde hem bij het insturen van bocht 14 en gebruikte daarna de topsnelheid van de Aprilia om zijn positie veilig te stellen.

Eenmaal aan kop sloeg Fernández snel een gat naar de achtervolgers. Hij liep 1,5 seconde weg bij Márquez, die onder druk kwam te staan van Bezzecchi.

Bezzecchi passeerde Márquez aan het einde van ronde 5, maar de Ducati-rijder sloeg in bocht 2 meteen terug en hield zo de verhoudingen intact.

Door hun duel kon Fernández zijn voorsprong vooraan vergroten. De marge van de Trackhouse-rijder liep op tot 2,5 seconden.

Met nog vijf ronden te gaan kwam Márquez snel dichter bij Fernández. In een late poging om met een overwinning afscheid te nemen van de MotoGP, verkleinde hij het gat naar zijn landgenoot tot 1,2 seconde.

Maar Fernández had in de laatste ronde een antwoord op Márquez en pakte de zwart-wit geblokte vlag met 2,2 seconden voorsprong. Het was de derde zege van het seizoen voor Trackhouse.

Márquez sloot zijn glansrijke carrière af met een podiumplaats. De 33-jarige stopte in de uitloopronde bij de tribune die naar hem is vernoemd.

Lange tijd leek Bezzecchi op weg naar de derde plaats, maar in de slotfase van de race kon hij zijn tempo niet vasthouden. Daardoor kon Acosta de laatste podiumplek afpakken.

De vierde plaats was voor de Italiaan wel genoeg om de tweede plek in de eindstand veilig te stellen. Teamgenoot Martin kende na zijn bijna-kopstart een vlakke race en werd vijfde.

Ai Ogura, de teamgenoot van Fernández, herstelde zich van een slechte kwalificatie en eindigde als zesde. Fermín Aldeguer werd zevende voor Gresini.

Enea Bastianini kon zijn sprintheldendaden niet herhalen en eindigde als zevende voor Tech3 KTM.

Fabio di Giannantonio van VR46 kende een slechte start en kwam niet verder dan de negende plaats, terwijl Joan Mir voor Honda de top-tien completeerde.

Yamaha kende een lastige race in Valencia, maar Fabio Quartararo wist met een strijdbare rit naar de veertiende plaats nog twee punten te scoren.

Naast Márquez reden ook Franco Morbidelli, Álex Rins en Jack Miller in Valencia hun laatste MotoGP-race. Zij finishten allemaal net buiten de punten.

Iker Lecuona, de vervanger van Francesco Bagnaia, was de enige rijder die de finish niet haalde. Hij crashte zijn fabrieks-Ducati in ronde 5.

Álex Márquez trok zich terug uit de GP van Valencia nadat bij hem “ernstige bronchospasmen” waren vastgesteld en hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis was gegaan. De Gresini-rijder keerde voor de start van de race wel terug naar het circuit om zijn oudere broer Marc te steunen bij diens laatste optreden in de MotoGP.

Martin kende een vlakke race nadat hij bij de start bijna de leiding had gepakt en eindigde op ruime afstand als vijfde.

RACE

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 27

40'46.900

25 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 27

+2.200

40'49.100

2.200 20 3

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 27

+2.418

40'49.318

0.218 16 4

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 27

+3.660

40'50.560

1.242 13 5

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 27

+7.555

40'54.455

3.895 11 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 27

+10.309

40'57.209

2.754 10 7

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 27

+11.687

40'58.587

1.378 9 8

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 27

+16.274

41'03.174

4.587 8 9

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 27

+18.593

41'05.493

2.319 7 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 27

+20.308

41'07.208

1.715 6 11

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 27

+23.544

41'10.444

3.236 5 12

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 27

+24.271

41'11.171

0.727 4 13

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 27

+24.687

41'11.587

0.416 3 14

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 27

+24.776

41'11.676

0.089 2 15

L. Marini Honda HRC

10 Honda 27

+28.310

41'15.210

3.534 1 16

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 27

+33.048

41'19.948

4.738 17

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 27

+36.166

41'23.066

3.118 18

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 27

+42.980

41'29.880

6.814 19

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 27

+43.320

41'30.220

0.340 20

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 27

+58.364

41'45.264

15.044 dnf

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 5

+22 Ronden

8'30.404

22 Ronden Uitgevallen Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP GP van Valencia: Raúl Fernández wint finale, Marc Márquez tweede in afscheidsrace



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



2 min



MotoGP GP van Valencia: Raúl Fernández wint finale, Marc Márquez tweede in afscheidsrace





Max Verstappen verwacht "banden waar geen rubber meer op zit", ondanks Pirelli-simulaties



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



24 min



Max Verstappen verwacht "banden waar geen rubber meer op zit", ondanks Pirelli-simulaties





Oliver Bearman voelt zich 'stom' na vieren van P11 in F1-kwalificatie Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



42 min



Oliver Bearman voelt zich 'stom' na vieren van P11 in F1-kwalificatie Qatar





MotoGP Valencia live: Volg de allerlaatste race van Marc Marquez met live-timing



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



1 u



MotoGP Valencia live: Volg de allerlaatste race van Marc Marquez met live-timing

Vorig artikel MotoGP Valencia live: Volg de allerlaatste race van Marc Marquez met live-timing

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



5 u



Marc Márquez voor MotoGP-afscheid: 'Emoties maken presteren lastig'





Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



5 u



Álex Márquez mist GP van Valencia door zware bronchospasme





Pedro Acosta verklaart moeizame sprint in Valencia na teleurstellende finish



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



20 u



Pedro Acosta verklaart moeizame sprint in Valencia na teleurstellende finish

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer