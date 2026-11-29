Raceverslag
MotoGP GP van Valencia
MotoGP GP van Valencia: Raúl Fernández wint finale, Marc Márquez tweede in afscheidsrace
Aprilia sluit het seizoen af met nog een overwinning, maar Ducati's Marquez steelt de show bij zijn laatste optreden in MotoGP
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 14:01
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Raúl Fernández sloot het MotoGP-seizoen 2026 af met de overwinning in de Grand Prix van Valencia, terwijl Marc Márquez zijn imposante loopbaan beëindigde met een emotionele rit naar de tweede plaats.
Hoewel hij dit weekend tot dusver vooral in de schaduw reed van fabrieks-Aprilia-rijder Marco Bezzecchi, was Trackhouse-coureur Fernández zondag op Circuit Ricardo Tormo de beste van het veld. De Spanjaard passeerde vroege leider Márquez in ronde 2 van 27 en reed daarna vooraan weg. Halverwege de race had hij een voorsprong van 2,5 opgebouwd.
Tienvoudig wereldkampioen Márquez kwam in de slotronden snel dichter bij Fernández. Met nog vier ronden te gaan halveerde hij de achterstand op zijn landgenoot. B
Pedro Acosta completeerde het podium voor KTM nadat hij Bezzecchi met nog vijf ronden te gaan had terugverwezen.
Met zijn zege bezorgde Fernández Aprilia de constructeurstitel in het laatste jaar van het 1000cc-tijdperk. Daarmee kwam een einde aan de reeks van zes jaar van Ducati, die terugging tot 2020.
Bij de start kwam Bezzecchi vanaf pole-position goed weg, terwijl teamgenoot Martin vanaf de vierde plek op de grid eveneens uitstekend vertrok en hem meteen onder druk zette. Márquez pakte echter de holeshot richting bocht 1. De Spanjaard dook binnendoor bij het Aprilia-duo en nam de leiding over.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi hield de tweede plaats vast voor Fernández en Pedro Acosta, terwijl Martin op de andere fabrieks-Aprilia terugviel naar de vijfde plek nadat hij in de openingscombinatie terrein had verloren.
Aan het einde van de openingsronde ontpopte Fernández zich als de snelste rijder van de kopgroep. Hij passeerde Bezzecchi in de laatste bocht en richtte daarna zijn pijlen op Márquez.
Aan het einde van ronde 2 herhaalde de Trackhouse-rijder die actie bij de wereldkampioen. Hij passeerde hem bij het insturen van bocht 14 en gebruikte daarna de topsnelheid van de Aprilia om zijn positie veilig te stellen.
Eenmaal aan kop sloeg Fernández snel een gat naar de achtervolgers. Hij liep 1,5 seconde weg bij Márquez, die onder druk kwam te staan van Bezzecchi.
Bezzecchi passeerde Márquez aan het einde van ronde 5, maar de Ducati-rijder sloeg in bocht 2 meteen terug en hield zo de verhoudingen intact.
Door hun duel kon Fernández zijn voorsprong vooraan vergroten. De marge van de Trackhouse-rijder liep op tot 2,5 seconden.
Met nog vijf ronden te gaan kwam Márquez snel dichter bij Fernández. In een late poging om met een overwinning afscheid te nemen van de MotoGP, verkleinde hij het gat naar zijn landgenoot tot 1,2 seconde.
Maar Fernández had in de laatste ronde een antwoord op Márquez en pakte de zwart-wit geblokte vlag met 2,2 seconden voorsprong. Het was de derde zege van het seizoen voor Trackhouse.
Márquez sloot zijn glansrijke carrière af met een podiumplaats. De 33-jarige stopte in de uitloopronde bij de tribune die naar hem is vernoemd.
Lange tijd leek Bezzecchi op weg naar de derde plaats, maar in de slotfase van de race kon hij zijn tempo niet vasthouden. Daardoor kon Acosta de laatste podiumplek afpakken.
De vierde plaats was voor de Italiaan wel genoeg om de tweede plek in de eindstand veilig te stellen. Teamgenoot Martin kende na zijn bijna-kopstart een vlakke race en werd vijfde.
Ai Ogura, de teamgenoot van Fernández, herstelde zich van een slechte kwalificatie en eindigde als zesde. Fermín Aldeguer werd zevende voor Gresini.
Enea Bastianini kon zijn sprintheldendaden niet herhalen en eindigde als zevende voor Tech3 KTM.
Fabio di Giannantonio van VR46 kende een slechte start en kwam niet verder dan de negende plaats, terwijl Joan Mir voor Honda de top-tien completeerde.
Yamaha kende een lastige race in Valencia, maar Fabio Quartararo wist met een strijdbare rit naar de veertiende plaats nog twee punten te scoren.
Naast Márquez reden ook Franco Morbidelli, Álex Rins en Jack Miller in Valencia hun laatste MotoGP-race. Zij finishten allemaal net buiten de punten.
Iker Lecuona, de vervanger van Francesco Bagnaia, was de enige rijder die de finish niet haalde. Hij crashte zijn fabrieks-Ducati in ronde 5.
Álex Márquez trok zich terug uit de GP van Valencia nadat bij hem “ernstige bronchospasmen” waren vastgesteld en hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis was gegaan. De Gresini-rijder keerde voor de start van de race wel terug naar het circuit om zijn oudere broer Marc te steunen bij diens laatste optreden in de MotoGP.
Martin kende een vlakke race nadat hij bij de start bijna de leiding had gepakt en eindigde op ruime afstand als vijfde.
RACE
Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 27
40'46.900
25 2
M. Márquez Ducati Team
93 Ducati 27
+2.200
40'49.100
2.200 20 3
P. Acosta KTM Factory Racing
37 KTM 27
+2.418
40'49.318
0.218 16 4
M. Bezzecchi Aprilia Racing
72 Aprilia 27
+3.660
40'50.560
1.242 13 5
J. Martín Aprilia Racing
89 Aprilia 27
+7.555
40'54.455
3.895 11 6
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 27
+10.309
40'57.209
2.754 10 7
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 27
+11.687
40'58.587
1.378 9 8
E. Bastianini KTM Tech3
23 KTM 27
+16.274
41'03.174
4.587 8 9
F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
49 Ducati 27
+18.593
41'05.493
2.319 7 10
J. Mir Honda HRC
36 Honda 27
+20.308
41'07.208
1.715 6 11
P. Espargaro KTM Tech3
44 KTM 27
+23.544
41'10.444
3.236 5 12
D. Moreira Honda LCR
11 Honda 27
+24.271
41'11.171
0.727 4 13
J. Zarco Honda LCR
5 Honda 27
+24.687
41'11.587
0.416 3 14
F. Quartararo Yamaha MotoGP Team
20 Yamaha 27
+24.776
41'11.676
0.089 2 15
L. Marini Honda HRC
10 Honda 27
+28.310
41'15.210
3.534 1 16
F. Morbidelli VR46 Racing Team
21 Ducati 27
+33.048
41'19.948
4.738 17
B. Binder KTM Factory Racing
33 KTM 27
+36.166
41'23.066
3.118 18
Á. Rins Yamaha MotoGP Team
42 Yamaha 27
+42.980
41'29.880
6.814 19
A. Fernández Pramac Racing
47 Yamaha 27
+43.320
41'30.220
0.340 20
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 27
+58.364
41'45.264
15.044 dnf
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 5
+22 Ronden
8'30.404
22 Ronden Uitgevallen Volledige uitslag
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