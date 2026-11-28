MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi stormt naar pole-position, Marc Márquez tweede

De eerste startrij zal moeten volstaan voor MotoGP's afscheid nemende held Marquez in zijn laatste race

Richard Asher

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 11:09

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Marco Bezzecchi heeft zich zaterdag met pole-position voor de Grand Prix van Valencia in een sterke positie gemanoeuvreerd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap af te pakken.

De Aprilia-rijder was bijna een halve seconde sneller dan de nieuwe kampioen Marc Márquez, die zondag aan zijn laatste MotoGP-race begint.

Bezzecchi's teamgenoot Jorge Martín, die in de stand slechts twee punten voorsprong heeft op de Italiaan op de tweede plaats, kwalificeerde zich als vijfde.

Met drie Aprilia's in de top-vijf staat de fabriek uit Noale er ook goed voor om zondag de constructeurstitel veilig te stellen. In die strijd heeft het negen punten voorsprong op Ducati.

Racen eind november brengt voorspelbare uitdagingen met zich mee, en die dienden zich meteen aan toen Qualifying 1 begon bij een buitentemperatuur van slechts 14 graden. Het asfalt was nog helemaal niet opgewarmd en had een temperatuur van slechts acht graden.

De deelnemers in Q1 kenden enkele hachelijke momenten, maar wisten crashes te vermijden. Enea Bastianini (Tech3 KTM) en Joan Mir (Honda) pakten de eerste twee plaatsen en verzekerden zich daarmee van een plek in de daaropvolgende Q2-sessie.

Zelfs in de korte tijd tussen de start van Q1 en de start van Q2 begon dat speciale Valenciaanse licht zijn werk te doen en liep de baantemperatuur op naar 13 graden.

Marc Márquez zette vroeg de toon met een ronde van 1.28.606, waarmee hij zijn record van vrijdagmiddag aanscherpte. Daarna kwam hij terecht achter zijn meest waarschijnlijke opvolger bij het fabrieksteam van Ducati, Fermín Aldeguer, en besloot hij op zijn eerste set banden niet meer aan te zetten voor een tweede ronde.

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Bezzecchi legde de lat vervolgens lager met een ronde van 1.28.478 en sloot daarmee zijn eerste run af.

Raúl Fernández ging vroeg naar buiten voor zijn tweede en laatste run en klom met een ronde van 1.28.433 op het Circuit Ricardo Tormo naar de eerste plaats op de tijdenlijst.

Daarna kwam Márquez naar buiten en reed hij een ronde waarin hij zichtbaar de limiet opzocht. Na een spectaculaire ronde had hij de grens met nog drie minuten te gaan verlegd naar 1.28.307. Hij koos ervoor niet nog een keer aan te zetten voor een rondetijd, waardoor zijn rivalen mochten proberen te reageren terwijl gele vlaggen de slotfase verstoorden.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Die reactie kwam er van Bezzecchi, met een indrukwekkende ronde van 1.27.844. Daarmee pakte hij pole-position met bijna een halve seconde voorsprong, vergelijkbaar met wat hij vorig weekend in Portugal liet zien. Het was bovendien zijn derde pole-position op rij in de MotoGP.

Het was onduidelijk waarom de ronde van Bezzecchi bleef staan, aangezien hij halverwege de ronde de gestrande Trackhouse Aprilia van Ai Ogura passeerde, overduidelijk in een gele-vlagzone.

Een crash van Pol Espargaro (Tech3 KTM) in bocht 1, met nog een minuut op de klok, maakte het ook lastig voor anderen om aan het einde nog hun beste ronde te rijden. Daardoor behield Fernández zijn tijd en bleef hij op de eerste startrij staan achter Bezzecchi en Márquez.

Álex Márquez (Gresini Ducati), Martín en Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) vormen de tweede startrij voor de races.

Bastiani maakte indruk op weg naar de zevende plaats, voor Espargaro en Gresini-rijder Aldeguer.

De afscheidsrace van Pedro Acosta met KTM kreeg een ongebruikelijk teleurstellende kwalificatie, want de Spanjaard kwam niet verder dan de tiende tijd, voor Ogura en Mir.

Brad Binder (KTM) start zijn laatste MotoGP-race als dertiende en deelt de vijfde startrij met Ducati-fabrieksinvaller Iker Lecuona en Johann Zarco van LCR Honda.

Fabio Quartararo vertrekt bij zijn laatste optreden voor Yamaha vanaf een tegenvallende zestiende plaats, met de vertrekkende MotoGP-rijder Franco Morbidelli naast zich en Diogo Moreira als afsluiter van de zesde rij voor LCR.

Jack Miller begint zijn MotoGP-zwanenzang vanaf de twintigste plaats, terwijl Álex Rins - die deze race vier jaar geleden nog won voor Suzuki - bij zijn laatste optreden helemaal achteraan staat.

Q2

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 333 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 335 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 333 4

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 9

+0.736

1'28.580

0.147 162.768 337 5

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 8

+0.795

1'28.639

0.059 162.659 337 6

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 9

+0.851

1'28.695

0.056 162.557 333 7

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 7

+0.936

1'28.780

0.085 162.401 338 8

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 5

+1.009

1'28.853

0.073 162.268 335 9

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 8

+1.026

1'28.870

0.017 162.236 333 10

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 8

+1.040

1'28.884

0.014 162.211 337 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 8

+1.306

1'29.150

0.266 161.727 335 12

J. Mir Honda HRC

36 Honda 4

+1.572

1'29.416

0.266 161.246 330 Volledige uitslag

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- Het Motorsport.com-team

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