Verslag vrije training

MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP van Valencia: Marco Bezzecchi snelste voor Marc Márquez in koude FP1

Bezzecchi snelste in een sessie overschaduwd door Marquez’ aankondiging van zijn afscheid

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:42

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Marco Bezzecchi heeft de snelste tijd gereden in de eerste training voor de Grand Prix van Valencia, voor de aanstaande MotoGP-pensionado Marc Márquez.

Vlak voordat de actie op het koude maar zonnige Circuit Ricardo Tormo begon, maakte Márquez zijn verrassende besluit bekend om na dit weekend te stoppen met MotoGP. Dat nieuws sloeg in de paddock in als een bom.

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Terwijl het publiek nog vol ongeloof was, zette Raúl Fernández op de Trackhouse Aprilia de eerste richttijd neer. Hij was de eerste rijder die in VT1 onder de grens van 1.31 dook.

Rond halverwege de sessie ging Márquez namens Ducati naar de bovenste plek op de tijdenlijst met een 1.30.691, waarna Bezzecchi hem met slechts 0.010 seconde van de eerste plaats verdrong en Aprilia weer bovenaan zette.

Omdat de omgevingstemperatuur op slechts 12 graden bleef steken, kwamen er in de slotfase geen verbeteringen meer. Daardoor hield Bezzecchi met zijn 1.30.681 de eerste plek vast.

De vroege richttijd van Fernández bleek ook goed genoeg voor de derde plaats, terwijl Fermín Aldeguer voor Gresini de vierde tijd pakte.

De vijfde plek ging naar Álex Márquez op de tweede Gresini Ducati, terwijl Pedro Acosta als zesde de beste KTM-rijder was.

Johann Zarco crashte in VT1 met nog maar een minuut op de klok, maar de LCR-rijder behield de zevende plek en sloot de sessie af als beste Honda-rijder.

Fabio di Giannantonio volgde als achtste, terwijl de top-tien werd gecompleteerd door de Aprilia's van fabrieksrijder Jorge Martín en de Trackhouse-machine van Ai Ogura.

Bij Yamaha voerde Fabio Quartararo de ranglijst aan met de elfde tijd, terwijl Pol Espargaro als vervanger van Maverick Viñales bij Tech3 een degelijke twaalfde plaats noteerde.

Naast Zarco ging ook Jack Miller laat in de sessie onderuit. Hij crashte met zijn Pramac Yamaha in bocht 2.

Joan Mir, bezig aan zijn eerste MotoGP-weekend sinds Maleisië, reed op de fabriekshonda de achttiende tijd. Daarmee eindigde hij vijf plaatsen achter teamgenoot Luca Marini.

VT1

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 19

1'30.681

158.996 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 20

+0.010

1'30.691

0.010 158.979 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 20

+0.112

1'30.793

0.102 158.800 4

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 19

+0.120

1'30.801

0.008 158.786 5

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 18

+0.139

1'30.820

0.019 158.753 6

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 20

+0.187

1'30.868

0.048 158.669 7

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 18

+0.329

1'31.010

0.142 158.422 8

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 18

+0.347

1'31.028

0.018 158.390 9

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 19

+0.504

1'31.185

0.157 158.118 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 18

+0.513

1'31.194

0.009 158.102 11

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 19

+0.604

1'31.285

0.091 157.944 12

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 19

+0.606

1'31.287

0.002 157.941 13

L. Marini Honda HRC

10 Honda 20

+0.626

1'31.307

0.020 157.906 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 16

+0.694

1'31.375

0.068 157.789 15

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 22

+0.790

1'31.471

0.096 157.623 16

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 18

+0.852

1'31.533

0.062 157.516 17

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 18

+0.918

1'31.599

0.066 157.403 18

J. Mir Honda HRC

36 Honda 19

+0.983

1'31.664

0.065 157.291 19

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 20

+1.073

1'31.754

0.090 157.137 20

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 20

+1.183

1'31.864

0.110 156.949 21

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 17

+1.440

1'32.121

0.257 156.511 22

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 14

+1.588

1'32.269

0.148 156.260 Volledige uitslag

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