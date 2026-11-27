Verslag vrije training

MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af

Een nieuw ronderecord in de training suggereerde dat Marquez zijn afscheid in stijl kan vieren

Richard Asher

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 16:35

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Márquez zette de emotie van zijn aankondiging in de ochtend dat hij stopt van zich af en reed vrijdagmiddag in de training met een ronderecord naar de snelste tijd.

De fabrieksrijder van Ducati verzekerde zich van een probleemloze plek in Q2 met een ronde van 1.28.483, gereden op minder dan twee minuten van het einde. Die tijd was bijna een halve seconde sneller dan het bestaande rondrecord, dat Marco Bezzecchi vorig seizoen op weg naar pole position had neergezet.

Lees ook:

Bezzecchi liet zien dat er opnieuw rekening met hem gehouden moet worden door in de tweede helft van de middag te rijden. De fabrieks-Aprilia dook ook onder zijn eigen record, maar kwam nog altijd 0.247 seconde tekort op de tijd van Marc.

Bezzecchi's rivaal in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap, teamgenoot Jorge Martín, kende zijn gebruikelijke trage start van het weekend en pakte de laatste beschikbare plek in de top-tien. Hij zat bijna een halve seconde van de rondetijd van Márquez af.

De twee Trackhouse-Aprilia's haalden allebei ruimschoots Q2, met Ai Ogura en Raúl Fernández - vorig jaar tweede in de Grand Prix - als derde en vierde op de tijdenlijst.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Daarachter volgden Pedro Acosta en Álex Márquez, die de hele sessie vastbesloten leken elkaar te volgen. Halverwege de sessie crashten ze binnen enkele minuten van elkaar - Acosta nam de tv-kijkers mee over de serviceweg terwijl hij zijn fabrieks-KTM terug naar de pits bracht - maar beiden konden later alsnog een geschikte tijd rijden.

Ook Fabio Di Giannantonio zag zijn plan verstoord worden, al ging het bij de VR46 Ducati-rijder om een laat technisch probleem. Ook hij kwam ermee weg en schoof naar de negende plaats.

De andere twee rijders die rechtstreeks Q2 haalden waren Pol Espargaro, die bij Tech3 KTM opnieuw invalt voor Maverick Viñales, en Fermín Aldeguer, die wordt genoemd als kandidaat om volgend seizoen vanuit Gresini Ducati door te schuiven en Marc Márquez te vervangen.

Lees ook:

FIP

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 26

1'28.483

162.946 337 2

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 26

+0.247

1'28.730

0.247 162.492 338 3

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 23

+0.291

1'28.774

0.044 162.412 338 4

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 24

+0.308

1'28.791

0.017 162.381 335 5

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 18

+0.334

1'28.817

0.026 162.333 340 6

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 18

+0.422

1'28.905

0.088 162.173 338 7

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 21

+0.425

1'28.908

0.003 162.167 342 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 24

+0.429

1'28.912

0.004 162.160 332 9

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 23

+0.461

1'28.944

0.032 162.101 333 10

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 26

+0.487

1'28.970

0.026 162.054 340 11

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 22

+0.536

1'29.019

0.049 161.965 338 12

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 27

+0.841

1'29.324

0.305 161.412 330 13

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 25

+0.842

1'29.325

0.001 161.410 340 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 24

+0.866

1'29.349

0.024 161.367 337 15

J. Mir Honda HRC

36 Honda 24

+0.996

1'29.479

0.130 161.132 340 16

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 22

+1.009

1'29.492

0.013 161.109 337 17

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 25

+1.099

1'29.582

0.090 160.947 342 18

L. Marini Honda HRC

10 Honda 22

+1.139

1'29.622

0.040 160.875 338 19

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 26

+1.267

1'29.750

0.128 160.646 333 20

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 20

+1.359

1'29.842

0.092 160.481 333 21

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 21

+1.500

1'29.983

0.141 160.230 328 22

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 26

+1.831

1'30.314

0.331 159.643 333 Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



6 min



MotoGP GP van Valencia: Marc Márquez sluit eerste dag van laatste MotoGP-weekend in stijl af





F1 LIVE: Volg de tweede vrije training voor de GP van Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



12 min



F1 LIVE: Volg de tweede vrije training voor de GP van Qatar





F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli leidt Mercedes 1-2 in lastige VT1



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli leidt Mercedes 1-2 in lastige VT1





Grasser-beroep bij FIA bevestigd: waarom het nu om de GT3-toekomst gaat



DTM



DTM DTM



Oschersleben



2 u



Grasser-beroep bij FIA bevestigd: waarom het nu om de GT3-toekomst gaat

Vorig artikel Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Richard Asher





Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'



MotoGP



MotoGP



GP van Valencia



6 u



Alberto Puig over verrassende pensionering Marc Márquez: 'Ik ben niet verrast, het is de juiste beslissing'





Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



1 d



Aprilia-duo neemt na duel in Valencia met warm gevoel afscheid: "We vonden iets wat we niet hadden verwacht"





Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'



MotoGP



MotoGP



GP van Portugal



3 d



Fabio Quartararo na inhaalrace in sprint Portimao: 'De eerste ronden waren leuk!'

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer