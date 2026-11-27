MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP van Valencia 2026: tijden, tv-info en meer

MotoGP reist op 27-29 november naar Spanje voor de laatste ronde van het seizoen. Hier is het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Valencia 2026.

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:16

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Ducati-rijder Marc Márquez heeft de MotoGP-titel van 2026 mogelijk al binnen, maar de strijd om de tweede plaats is nog open. Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi staat in de WK-stand slechts twee punten uit elkaar.

Aprilia heeft in het constructeurskampioenschap een voorsprong van 10 punten op Ducati, nadat het in Portimao al de teamtitel veiligstelde.

Valencia wordt de laatste MotoGP-race voor meerdere rijders op de grid, onder wie Jack Miller, Álex Rins en Franco Morbidelli. Ook Maverick Viñales zou na dit weekend afscheid nemen van de MotoGP, maar hij is vanwege een blessure uitgesloten van deelname aan de Grand Prix.

Een andere opvallende afwezige dit weekend is Francesco Bagnaia. Iker Lecuona vervangt hem bij Ducati. Bagnaia zou dit weekend zijn laatste race met Ducati rijden voordat hij volgend jaar naar Aprilia overstapt, maar een crash in Qatar leverde hem een voetblessure en een lichte bloeding in zijn hoofd op.

Jouw tijd

Evenement Datum

GP van Valencia

29 nov

14:00

GP van Valencia - VT1

27 nov

10:45

GP van Valencia - Training

27 nov

15:00

GP van Valencia - VT2

28 nov

10:10

GP van Valencia - Q1

28 nov

10:50

GP van Valencia - Q2

28 nov

11:15

GP van Valencia - Sprint

28 nov

15:00

GP van Valencia - Race

29 nov

14:00

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in verschillende tijdzones

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in het Verenigd Koninkrijk en Portugal

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 09.45 - 10.30 uur GMT

Training: 14.00 - 15.00 uur GMT

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 09.10 - 09.40 uur GMT

Kwalificatie: 09.50 - 10.30 uur GMT

Sprint: 14.00 uur GMT

Zondag 29 november 2026

Race: 13.00 uur GMT

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Europa

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 10.45 - 11.30 uur CET

Training: 15.00 - 16.00 uur CET

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 10.10 - 10.40 uur CET

Kwalificatie: 10.50 - 11.30 uur CET

Sprint: 15.00 uur CET

Zondag 29 november 2026

Race: 14.00 uur CET

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in de VS (Eastern Time)

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 04.45 - 05.30 uur ET

Training: 09.00 - 10.00 uur ET

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 04.10 - 04.40 uur ET

Kwalificatie: 04.50 - 05.30 uur ET

Sprint: 09.00 uur ET

Zondag 29 november 2026

Race: 08.00 uur ET

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in de VS (Pacific Time)

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 01.45 - 02.30 uur PT

Training: 06.00 - 07.00 uur PT

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 01.10 - 01.40 uur PT

Kwalificatie: 01.50 - 02.30 uur PT

Sprint: 06.00 uur PT

Zondag 29 november 2026

Race: 05.00 uur PT

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Australië

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 20.45 - 21.30 uur AEDT

Zaterdag 28 november 2026

Training: 01.00 - 02.00 uur AEDT

VT2: 20.10 - 20.40 uur AEDT

Kwalificatie: 20.50 - 21.30 uur AEDT

Zondag 29 november 2026

Sprint: 01.00 uur AEDT

Maandag 30 november 2026

Race: 00.00 uur AEDT

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Japan

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 18.45 - 19.30 uur JST

Training: 23.00 - 00.00 uur JST

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 18.10 - 18.40 uur JST

Kwalificatie: 18.50 - 19.30 uur JST

Sprint: 23.00 uur JST

Zondag 29 november 2026

Race: 22.00 uur JST

Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in India

Vrijdag 27 november 2026

VT1: 15.15 - 16.00 uur IST

Training: 19.30 - 20.30 uur IST

Zaterdag 28 november 2026

VT2: 14.40 - 15.10 uur IST

Kwalificatie: 15.20 - 15.50 uur IST

Sprint: 19.30 uur IST

Zondag 29 november 2026

Race: 18.30 uur IST

Kan ik de Grand Prix van Valencia streamen?

MotoGP heeft een eigen on-demand streamingdienst, met live-uitzendingen van trainingen, kwalificatie en de Sprint, plus hoogtepunten. De MotoGP Video pass is beschikbaar voor een jaarbedrag van 139,99 euro. Verschillende lokale omroepen streamen MotoGP-races ook via hun officiële websites

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- Het Motorsport.com-team

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