MotoGP GP van Valencia
MotoGP GP van Valencia 2026: tijden, tv-info en meer
MotoGP reist op 27-29 november naar Spanje voor de laatste ronde van het seizoen. Hier is het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Valencia 2026.
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:16
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Ducati-rijder Marc Márquez heeft de MotoGP-titel van 2026 mogelijk al binnen, maar de strijd om de tweede plaats is nog open. Aprilia-duo Jorge Martín en Marco Bezzecchi staat in de WK-stand slechts twee punten uit elkaar.
Aprilia heeft in het constructeurskampioenschap een voorsprong van 10 punten op Ducati, nadat het in Portimao al de teamtitel veiligstelde.
Valencia wordt de laatste MotoGP-race voor meerdere rijders op de grid, onder wie Jack Miller, Álex Rins en Franco Morbidelli. Ook Maverick Viñales zou na dit weekend afscheid nemen van de MotoGP, maar hij is vanwege een blessure uitgesloten van deelname aan de Grand Prix.
Een andere opvallende afwezige dit weekend is Francesco Bagnaia. Iker Lecuona vervangt hem bij Ducati. Bagnaia zou dit weekend zijn laatste race met Ducati rijden voordat hij volgend jaar naar Aprilia overstapt, maar een crash in Qatar leverde hem een voetblessure en een lichte bloeding in zijn hoofd op.
Jouw tijd
Evenement Datum
GP van Valencia
29 nov
14:00
GP van Valencia - VT1
27 nov
10:45
GP van Valencia - Training
27 nov
15:00
GP van Valencia - VT2
28 nov
10:10
GP van Valencia - Q1
28 nov
10:50
GP van Valencia - Q2
28 nov
11:15
GP van Valencia - Sprint
28 nov
15:00
GP van Valencia - Race
29 nov
14:00
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in verschillende tijdzones
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in het Verenigd Koninkrijk en Portugal
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 09.45 - 10.30 uur GMT
- Training: 14.00 - 15.00 uur GMT
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 09.10 - 09.40 uur GMT
- Kwalificatie: 09.50 - 10.30 uur GMT
- Sprint: 14.00 uur GMT
Zondag 29 november 2026
- Race: 13.00 uur GMT
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Europa
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 10.45 - 11.30 uur CET
- Training: 15.00 - 16.00 uur CET
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 10.10 - 10.40 uur CET
- Kwalificatie: 10.50 - 11.30 uur CET
- Sprint: 15.00 uur CET
Zondag 29 november 2026
- Race: 14.00 uur CET
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in de VS (Eastern Time)
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 04.45 - 05.30 uur ET
- Training: 09.00 - 10.00 uur ET
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 04.10 - 04.40 uur ET
- Kwalificatie: 04.50 - 05.30 uur ET
- Sprint: 09.00 uur ET
Zondag 29 november 2026
- Race: 08.00 uur ET
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in de VS (Pacific Time)
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 01.45 - 02.30 uur PT
- Training: 06.00 - 07.00 uur PT
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 01.10 - 01.40 uur PT
- Kwalificatie: 01.50 - 02.30 uur PT
- Sprint: 06.00 uur PT
Zondag 29 november 2026
- Race: 05.00 uur PT
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Australië
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 20.45 - 21.30 uur AEDT
Zaterdag 28 november 2026
- Training: 01.00 - 02.00 uur AEDT
- VT2: 20.10 - 20.40 uur AEDT
- Kwalificatie: 20.50 - 21.30 uur AEDT
Zondag 29 november 2026
- Sprint: 01.00 uur AEDT
Maandag 30 november 2026
- Race: 00.00 uur AEDT
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in Japan
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 18.45 - 19.30 uur JST
- Training: 23.00 - 00.00 uur JST
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 18.10 - 18.40 uur JST
- Kwalificatie: 18.50 - 19.30 uur JST
- Sprint: 23.00 uur JST
Zondag 29 november 2026
- Race: 22.00 uur JST
Tijdschema Grand Prix van Valencia MotoGP 2026 in India
Vrijdag 27 november 2026
- VT1: 15.15 - 16.00 uur IST
- Training: 19.30 - 20.30 uur IST
Zaterdag 28 november 2026
- VT2: 14.40 - 15.10 uur IST
- Kwalificatie: 15.20 - 15.50 uur IST
- Sprint: 19.30 uur IST
Zondag 29 november 2026
- Race: 18.30 uur IST
Kan ik de Grand Prix van Valencia streamen?
MotoGP heeft een eigen on-demand streamingdienst, met live-uitzendingen van trainingen, kwalificatie en de Sprint, plus hoogtepunten. De MotoGP Video pass is beschikbaar voor een jaarbedrag van 139,99 euro. Verschillende lokale omroepen streamen MotoGP-races ook via hun officiële websites
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- Het Motorsport.com-team
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