Bagnaia troeft Quartararo af in intense GP van San Marino

Hoewel het een half uur voor aanvang van de race nog een paar druppels regende, bleef het verder droog op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Wat betreft de bandenkeuze waren coureurs verdeeld. Allemaal begonnen ze op de harde voorband aan de wedstrijd, maar wat betreft de achterband ging Fabio Quartararo voor de medium en begonnen beide Ducati's van Francesco Bagnaia en Jack Miller met de soft. Bagnaia ging van pole-position op jacht naar een tweede overwinning in zeven dagen.

Bliksemstart en grote voorsprong voor Bagnaia

Bagnaia kwam het beste weg, hij bereikte de eerste bocht als eerste. Miller liet zich de kaas een beetje van het brood eten door Quartararo, maar sloeg snel terug bij het uitkomen van de derde bocht. De Australiër stoomde op naar de tweede plaats, maar zijn teamgenoot Bagnaia had op dat moment al een voorsprong van meer dan een seconde aan het eind van de eerste ronde. Verder naar achteren kende Jorge Martin een goede start. Hij kwam van de zesde plek naar voren terwijl teamgenoot Johann Zarco juist terugviel naar de dertiende plaats.

Martin had in de tweede ronde al eens aan de binnenkant bij Quartararo gekeken en een ronde later zette hij de aanval weer in. De WK-leider wist te counteren, maar op het rechte stuk zette Martin zijn GP21 weer langs de binnenkant. Opnieuw kon Quartararo de plek terugveroveren en ging Martin onderuit in de langzame veertiende bocht toen de voorkant weggleed. Martin kon zijn weg vervolgen, maar lag op grote achterstand. De derde plek van Quartararo was daarmee ook even veilig, Aleix Espargaro lag namelijk vierde op anderhalve seconde van de Fransman.

Indrukwekkende opmars van Bastianini

Na de openingsfase had Bagnaia een voorsprong van iets meer dan een seconde op Miller, die in de vijfde ronde de snelste man op de baan was. Opvallend was echter dat Enea Bastianini bezig was aan een bijzonder sterker wedstrijd. De Italiaanse Moto2-wereldkampioen van vorig seizoen stoomde ten koste van Aleix Espargaro op naar de vijfde plaats en een ronde later moest ook Marc Marquez eraan geloven. Op de 2019-versie van de Duc lag Bastianini op de vierde plaats. Vanaf dat moment zou hij echter getest worden, het gat naar P3 van Quartararo was ruim drie seconden.

Voor Zarco werd de dag nog erger, hij had de eerste bochten afgesneden en daarbij tijdswinst gehaald. Hij kreeg daarom een long lap-penalty. Zijn teamgenoot Jorge Martin kreeg diezelfde straf voor hetzelfde vergrijp. Jack Miller werd verder naar voren intussen ook getest. De Australiër ging even wijd in de dertiende bocht en moest zich herstellen. Quartararo overkwam hetzelfde waardoor de voorsprong van Bagnaia ineens verdubbeld was. Bastianini won op zijn beurt een seconde op de derde plaats van Quartararo.

Quartararo zet achtervolging in op Bagnaia

Terwijl Bagnaia de voorsprong onder controle hield op twee tot drie seconden, vond Quartararo de aansluiting bij Miller op de tweede stek. In de veertiende ronde gebruikte Quartararo de wendbaarheid van de Yamaha M1 om zijn machine in bocht 6 aan de binnenkant te zetten bij Miller. Hij probeerde direct weg te rijden bij Miller, die tot dan toe 'blocker' had gespeeld voor zijn teamgenoot Bagnaia. Op de medium achterband had Quartararo in theorie iets meer snelheid in het tweede deel van de race, maar de Fransman moest dat zelf nog in de praktijk brengen.

De snelste man op de baan was Bastianini. Met een 1.32.314 poetste hij langzaam maar zeker zijn achterstand weg op Miller. Tot overmaat van ramp kreeg Miller ook nog een waarschuwing voor het overschrijden van de track limits. Niet veel later zag Bastianini zijn kans schoon om merkgenoot Miller aan te vallen. Aan het eind van de snelle bochtencombinatie zette de rookie de actie in bij Miller. Met een cleane inhaalpoging ging Bastianini naar de derde plaats.

Vooraan gebruikte Quartararo het voordeel van de medium-achterband door langzaam maar zeker richting de achterkant van Bagnaia te rijden. Quartararo had het gaatje met nog zeven ronden te gaan verkleind tot anderhalve seconde. In de eerste sectoren was de Yamaha-man veel sneller, maar Bagnaia kon controleren op het tweede deel van de baan.

Bastianini was met vijf ronden te gaan nog altijd de snelste man op de baan, maar zijn achterstand op Quartararo bleef eigenlijk iets te groot om echt aansluiting te krijgen in het duel om de overwinning. Quartararo was op zijn beurt wel echt rapper dan Bagnaia, wiens achterband aan het eind van zijn Latijn was. Het werd een duel tussen de twee want Bastianini en Miller hadden geen antwoord op het tempo van de koplopers. Miller viel zelfs terug in de schoot van Marquez, die even daarvoor een waarschuwing had gekregen voor track limits.

Zinderend slot: Quartararo vs. Bagnaia

Bij het ingaan van de laatste twee ronden was het verschil vooraan nog vijf tienden van een seconde. In de strijd om het kampioenschap kon Quartararo nog een gouden zaak doen, maar enkel de overwinning telde bij het ingaan van de laatste ronde. Op het lange rechte stuk richting bocht 8 had Bagnaia iets meer voordeel. Het ging om de langzame zones waar Quartararo zijn voordeel moest halen. Op het juiste moment wist Bagnaia de marge weer iets te vergroten en dat was genoeg voor de overwinning. De man uit Turijn bezweek niet en pakte zijn tweede overwinning in zeven dagen tijd.

Quartararo eindigde op drie tienden en verloor een paar punten op Bagnaia. Hij staat op 48 punten voorsprong met nog vier races te gaan. De derde plaats was voor Enea Bastianini die een dijk van een wedstrijd reed. De rookie scoorde zodoende zijn eerste MotoGP-podium. Hij hield Marc Marquez achter zich, de Spanjaard eindigde op vijf seconden van Bastianini. Jack Miller werd vijfde nadat hij een positie terugkreeg van Mir. De Suzuki-rijder moest een positie inleveren na het overschrijden van de track limits in de laatste ronde.

Pol Espargaro vocht met broer Aleix om de zevende plaats, de Honda-man was de sterkste in dat duel. Aleix Espargaro moest genoegen nemen met de achtste plaats voor Brad Binder en Takaaki Nakagami.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino