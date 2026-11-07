MotoGP GP van Qatar

MotoGP GP van Qatar: Marco Bezzecchi pakt pole voor Marc Marquez

Jorge Martin worstelde zich naar de 11e plaats met zijn gebroken pols

Richard Asher

Bewerkt: 7 nov 2026, 12:55

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi van Aprilia heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar een duidelijke waarschuwing afgegeven door het ronderecord te verpulveren en een duel om pole position met Marc Marquez van Ducati te winnen.

Bezzecchi's teamgenoot Jorge Martin, die ook Marcs naaste uitdager in het kampioenschap is, kende echter een teleurstellende sessie en start slechts als 11e.

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Doordat de vier Yamaha's na hun terugtrekking uit dit evenement ontbraken, was het in Q1 veel rustiger op het circuit dan normaal. Op de lange ronde van Losail zou een rijder echt pech moeten hebben om op een gele vlag te stuiten. Er waren hoe dan ook geen incidenten die de sessie verstoorden, waardoor het bij temperaturen van 34 graden een zo zuivere strijd werd als je je maar kon wensen.

Pedro Acosta, die na zijn rampzalige vrijdag zelden in Q1 te zien is, begon meteen sterk nadat hij in de voorafgaande vrije training 2 kennelijk iets had gevonden. Hij zette direct de snelste tijd neer en leidde na de eerste reeks snelle ronden met meer dan drie tienden van een seconde op Fermin Aldeguer.

In de slotfase van de sessie wisselden de twee Murcianen echter van positie, waarbij Aldeguer zijn tijd terugbracht tot 1.50,876. Hij stond al in de pitbox toen Acosta de zijne had aangescherpt tot 1.51,087. Uiteindelijk zou Acosta's eerdere tijd genoeg zijn geweest om hem voor Franco Morbidelli en de rest van de rijders te houden die hoopten Q2 te halen.

De drukkere baan in Q2 leverde meteen op wat Q1 niet had gebracht: een crash en een gele vlag. Het was de Zuid-Afrikaan Brad Binder die zijn motor onderuit liet gaan, zijn tweede valpartij van het weekend.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Marquez ontweek de gele vlag en noteerde een recordronde van 1.50,361, maar enkele van zijn concurrenten kwamen in de gevarenzone terecht en moesten een ronde wachten voordat ze konden proberen te reageren. Het was Bezzecchi die daarbij echt de aandacht trok, door de lat met 1.50,065 een paar tandjes hoger te leggen en bijna drie tienden van Marquez weg te rijden.

Toen de rijders terugkeerden naar de pits voor nog één laatste zachte achterband, was Raul Fernandez van Trackhouse Aprilia de enige andere man binnen een halve seconde van Bezzecchi.

Dat vormde de opmaat voor een fraaie strijd in de laatste minuten van de sessie, waarin Marquez en Bezzecchi alles gaven. Marquez verbeterde zijn tijd tot 1.50,294, op zichzelf een geweldige ronde maar nog altijd geen bedreiging voor Bezzecchi. De fabrieksrijder van Ducati was echter tevreden genoeg met zijn poging en staakte zijn aanval in het vertrouwen dat hij waarschijnlijk midden op de eerste rij zou blijven staan.

Precies zo pakte het uit. Bezzecchi schaafde er met zijn laatste poging nog een fractie van af, maar echt nodig was dat niet, want Marquez zou zijn naaste uitdager blijven. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) pakte op een van zijn favoriete circuits de derde startplek.

De twee Trackhouse-Aprilia's flankeren Francesco Bagnaia's fabrieks-Ducati op rij twee, met Fernandez als vierde en Ai Ogura als zesde.

Johann Zarco voert de derde rij aan, voor Acosta en Aldeguer, waardoor de twee rijders die uit Q1 kwamen opnieuw van plek wisselden!

Martin, die naar verluidt vandaag meer last had van zijn blessures dan op vrijdag, kwam niet verder dan de 11e plek. Hij leek woedend op Acosta na een incident richting het einde van Martins laatste vliegende ronde, waarbij Martin zich duidelijk afgeleid voelde door zijn landgenoot.

Enea Bastianini start als 10e en Binder als 12e. Daarmee hield Acosta ook zijn reeks in stand dat hij altijd beter scoort dan zijn teamgenoot Binder.

Q2

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 Volledige uitslag

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