MotoGP GP van Qatar

MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats

Marc Marquez pakte de MotoGP-sprintzege na een clash met Marco Bezzecchi, waarmee hij een kans creëerde om zondag in de Qatar GP de titel te winnen

Richard Asher

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 16:54

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Marc Marquez kwam als winnaar uit de bus in de sprintrace van de MotoGP in Qatar na een controversiële botsing met Marco Bezzecchi, waardoor de Italiaan uit de titelstrijd verdween.

Jorge Martin leverde een spectaculaire prestatie door ondanks een gebroken pols naar de derde plaats te rijden, maar kon niet voorkomen dat Marquez zondag een kans krijgt om de kroon veilig te stellen.

De fabrieksrijder van Ducati moet zondag de Grand Prix van Qatar winnen, waarbij Martin geen punten mag scoren, om het kampioenschap binnen te halen.

Marco Bezzecchi werd mathematisch uitgeschakeld voor de titelstrijd nadat hij door een controversiële botsing met Marquez ten val kwam terwijl het duo om de leiding streed.

Daarmee is de titelstrijd nu officieel een tweestrijd tussen Marquez en Martin.

Meer volgt...

MotoGP Grand Prix van Qatar - uitslag sprintrace

SPRINT

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

18'46.450

12 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 10

+0.862

18'47.312

0.862 9 3 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

1.181 6 5 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 10

+3.720

18'50.170

1.020 5 6 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 10

+4.664

18'51.114

0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

0.194 3 8 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 10

+5.582

18'52.032

0.724 2 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+8.082

18'54.532

2.500 1 10 D. Moreira Honda LCR 11 Honda 10

+9.220

18'55.670

1.138 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+9.429

18'55.879

0.209 12 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 10

+9.483

18'55.933

0.054 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+12.727

18'59.177

3.244 14 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 10

+12.874

18'59.324

0.147 15 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 10

+13.483

18'59.933

0.609 16 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10

+19.373

19'05.823

5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 3

+7 Ronden

5'42.730

7 Ronden Ongeluk dns F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0

Accident before restart Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



22 min



MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats





Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



26 min



Fred Vasseur legde persoonlijk $1 miljoen bij voor Ocons eerste F1-zitje





F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3





WEC Monza: Antonio Fuoco pakt pole voor Ferrari



WEC



WEC WEC



Monza



1 u



WEC Monza: Antonio Fuoco pakt pole voor Ferrari

Vorig artikel Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Richard Asher





Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



3 u



Jorge Martin staat voor 'zeer moeilijke' GP van Qatar na pijnlijke kwalificatie





MotoGP GP van Qatar: Marco Bezzecchi pakt pole voor Marc Marquez



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



4 u



MotoGP GP van Qatar: Marco Bezzecchi pakt pole voor Marc Marquez





Pecco Bagnaia vindt vorm in Qatar: 'Ik voel me weer een fabrieksrijder'



MotoGP



MotoGP



GP van Qatar



21 u



Pecco Bagnaia vindt vorm in Qatar: 'Ik voel me weer een fabrieksrijder'

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer