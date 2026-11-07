MotoGP GP van Qatar
MotoGP GP van Qatar: Marc Marquez wint spannende sprint, Jorge Martin knokt zich naar derde plaats
Marc Marquez pakte de MotoGP-sprintzege na een clash met Marco Bezzecchi, waarmee hij een kans creëerde om zondag in de Qatar GP de titel te winnen
Richard Asher
Gepubliceerd: 7 nov 2026, 16:54
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Marc Marquez kwam als winnaar uit de bus in de sprintrace van de MotoGP in Qatar na een controversiële botsing met Marco Bezzecchi, waardoor de Italiaan uit de titelstrijd verdween.
Jorge Martin leverde een spectaculaire prestatie door ondanks een gebroken pols naar de derde plaats te rijden, maar kon niet voorkomen dat Marquez zondag een kans krijgt om de kroon veilig te stellen.
De fabrieksrijder van Ducati moet zondag de Grand Prix van Qatar winnen, waarbij Martin geen punten mag scoren, om het kampioenschap binnen te halen.
Marco Bezzecchi werd mathematisch uitgeschakeld voor de titelstrijd nadat hij door een controversiële botsing met Marquez ten val kwam terwijl het duo om de leiding streed.
Daarmee is de titelstrijd nu officieel een tweestrijd tussen Marquez en Martin.
Meer volgt...
MotoGP Grand Prix van Qatar - uitslag sprintrace
SPRINT
Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10
18'46.450
12 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 10
+0.862
18'47.312
0.862 9 3 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 10
+1.519
18'47.969
0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10
+2.700
18'49.150
1.181 6 5 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 10
+3.720
18'50.170
1.020 5 6 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 10
+4.664
18'51.114
0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10
+4.858
18'51.308
0.194 3 8 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 10
+5.582
18'52.032
0.724 2 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10
+8.082
18'54.532
2.500 1 10 D. Moreira Honda LCR 11 Honda 10
+9.220
18'55.670
1.138 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10
+9.429
18'55.879
0.209 12 B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 10
+9.483
18'55.933
0.054 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10
+12.727
18'59.177
3.244 14 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 10
+12.874
18'59.324
0.147 15 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 10
+13.483
18'59.933
0.609 16 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10
+19.373
19'05.823
5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 3
+7 Ronden
5'42.730
7 Ronden Ongeluk dns F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0
Accident before restart Volledige uitslag
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