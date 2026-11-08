Raceverslag

MotoGP GP van Qatar

MotoGP GP van Qatar: Bezzecchi wint, Marquez moet wachten op titel

Marco Bezzecchi wint de GP van Qatar en stelt daarmee uit dat Marc Marquez de MotoGP-titel veiligstelt, met de Ducati-rijder nu één sprintzege verwijderd van de kroon

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 17:16

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi herstelde zich van zijn crash in de sprint en won de Grand Prix van Qatar, voor Marc Marquez, die tot de Portugese ronde moet wachten om de MotoGP-wereldtitel veilig te stellen.

Bezzecchi gebruikte zijn hogere tempo en een sterke start om elke ronde aan de leiding te rijden en met 3,083 seconde voorsprong op Marquez te winnen. Die zakte op een bepaald moment terug naar de vierde plaats, maar vocht zich terug naar de tweede plek, voor Raul Fernandez, die het podium completeerde.

In tegenstelling tot de sprint van zaterdag kwam Bezzecchi goed weg en behield hij de leiding aan het einde van het rechte stuk. Fernandez, die als vierde was gestart, won twee plaatsen en nestelde zich achter de Italiaan, voor Marquez, die vanaf de tweede plek op de grid was vertrokken.

Na vier ronden wist Pedro Acosta Marquez te achterhalen en in te halen, maar problemen met de voorbandenspanning dwongen de KTM-coureur de positie terug te geven aan de Ducati-coureur. Nadat hij meerdere ronden tijd had verloren op de twee Aprilia's voor hem, wist Marquez zich te herstellen en zich terug te knokken naar de tweede plaats.

Ai Ogura en Enea Bastianini eindigden buiten de podiumplaatsen, nadat ze er allebei in waren geslaagd om Acosta in de slotfase voorbij te gaan. De KTM-coureur kampte nog altijd met problemen met de bandenspanning en eindigde uiteindelijk als zesde.

Doordat Bezzecchi de zege pakte en Marquez als tweede finishte, miste de Ducati-coureur zijn eerste kans om het kampioenschap veilig te stellen, waardoor zowel Bezzecchi als Jorge Martin nog een kleine kans behoudt om mee te strijden om de titel.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Martin startte als elfde en klom in een indrukwekkende race met zijn blessure op naar de zevende plaats.

Marquez heeft nu een voorsprong van 60 punten op Martin en 74 punten op Bezzecchi. Hij kan daarom op zaterdag in Portimão tot kampioen worden gekroond als hij de sprint wint, 12 punten scoort en ervoor zorgt dat zijn voorsprong op beide rijders meer dan 61 punten bedraagt.

Di Giannantonio, die zaterdag een sterke sprint reed en als tweede eindigde, raakte bij de start betrokken bij contact met Fernandez en kwam niet verder dan de achtste plaats, voor Johann Zarco en Iker Lecuona, die als vervanger van Alex Marquez bij Gresini in de top-tien eindigde.

Slechts 16 rijders begonnen aan de race op Lusail, waardoor het de kleinste grid van het seizoen was, en maar 14 haalden de finish, nadat Brad Binder en Diogo Moreira voor het einde uitvielen.

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Uitslag MotoGP Grand Prix van Qatar

RACE

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 22

41'29.173

171.1 25 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083 170.9 20 3 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531 170.9 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+4.885

41'34.058

1.271 170.8 13 5 E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 22

+6.948

41'36.121

2.063 170.7 11 6 P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 22

+7.413

41'36.586

0.465 170.6 10 7 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 22

+14.023

41'43.196

6.610 170.2 9 8 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 22

+15.517

41'44.690

1.494 170.1 8 9 J. Zarco Honda LCR 5 Honda 22

+16.257

41'45.430

0.740 170.0 7 10 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 22

+17.958

41'47.131

1.701 169.9 6 11 F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 22

+20.275

41'49.448

2.317 169.7 5 12 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+20.576

41'49.749

0.301 169.7 4 13 M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 22

+21.095

41'50.268

0.519 169.7 3 14 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 22

+28.734

41'57.907

7.639 169.2 2 dnf B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 16

+6 Ronden

31'01.657

6 Ronden 166.4 Uitgevallen dnf D. Moreira Honda LCR 11 Honda 15

+7 Ronden

28'56.916

1 Ronde 167.2 Uitgevallen Volledige uitslag

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