Raceverslag

MotoGP GP van Portugal

MotoGP GP van Portugal: Marc Márquez wereldkampioen 2026, Marco Bezzecchi wint spannende race

Aprilia bezet het volledige podium, maar Ducati-rijder Marquez steelt de show in Portimao

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 13:57

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Marc Márquez heeft de MotoGP-titel van 2026 veiliggesteld met een behoudende rit naar de achtste plaats in de Grand Prix van Portugal, terwijl Marco Bezzecchi Aprilia naar een 1-2-3 leidde.

Nadat Márquez zowel in de Grand Prix van Qatar als in de sprint van Portimão de kans had laten liggen om de titel binnen te halen, hoefde hij zondag alleen maar in de top-negen te finishen om het kampioenschap veilig te stellen.

De Ducati-rijder nam in de openingsronde de leiding met een sterke start, maar zakte daarna snel terug. Na zijn verrassende crash in de race van zaterdag koos hij voor een veilige aanpak.

Bezzecchi herstelde zich van een slechte start en pakte in Portimão zijn tweede zege van het weekend, met Jorge Martín direct achter hem als tweede. Toch was dat niet genoeg om Márquez van een titel af te houden die sinds de crash van Martín vorige maand op Phillip Island onvermijdelijk leek.

Met de achtste plaats aan de finish pakte de Spanjaard zijn achtste MotoGP-titel. Daarmee ging hij voorbij aan voormalig rivaal Valentino Rossi en kwam hij op gelijke hoogte met Giacomo Agostini als succesvolste rijder in de geschiedenis van de koningsklasse.

Met zijn titels in de 125cc- en 250cc-klassen erbij staat Márquez nu op 10 wereldtitels. Daarmee staat hij derde op de ranglijst aller tijden, achter Agostini (15) en Angel Nieto (13).

Bij de start kwam Márquez vanaf de tweede plek op de grid uitstekend weg. Hij vocht zich langs polesitter Bezzecchi en pakte de leiding. Bezzecchi bleef in de openingsronde juist terugvallen en zakte zelfs naar de vijfde plaats, terwijl Raúl Fernández de tweede plek overnam.

Jorge Martín kwam ondertussen vanaf de zevende startplaats naar voren. Bij de start sprong hij naar de vierde plek, waarna hij aan het begin van ronde 2 een herstellende Bezzecchi bij het aanremmen passeerde.

Daardoor zaten er drie Aprilia’s achter raceleider Márquez, die in de openingsronde aanvankelijk een gaatje had geslagen terwijl zijn rivalen met elkaar in gevecht waren.

Maar bij het ingaan van de tweede ronde verloor de Ducati-rijder plotseling tempo. Fernández, Martín en Bezzecchi gingen hem kort na elkaar voorbij en zorgden zo voor een Aprilia 1-2-3.

Van de drie leek Fernández aanvankelijk de snelste Aprilia-rijder, maar daarna kwam Bezzecchi opzetten. Hij passeerde zowel Martín als Fernández en nam in ronde 15 de leiding over.

Márquez zakte intussen verder terug. In de volgende 15 ronden verloor hij nog posities aan Di Giannantonio, Ai Ogura en Brad Binder. Daarmee lag hij negende, precies de plek die hij minimaal nodig had om het kampioenschap uit handen van zijn rivalen te houden. Zolang Martín de race niet won, was zelfs een veertiende plaats genoeg geweest in hun titelstrijd.

Aprilia leek te overleggen over teamorders om de uitslag te sturen en Martín in de titelstrijd te houden, maar uiteindelijk kreeg Bezzecchi nooit de opdracht om van positie te wisselen. Hij had inmiddels een comfortabele voorsprong van drie seconden opgebouwd.

Bezzecchi won de race uiteindelijk met een ruime marge en boekte daarmee zijn derde zege in vier races. Martín pakte de zwart-wit geblokte vlag als tweede, nadat hij in de slotfase een aanval van Fernández had afgeslagen.

Di Giannantonio van VR46 werd vierde als beste Ducati-rijder. Hij bleef de Trackhouse-Aprilia van Ai Ogura voor, die de race pas vanaf de vijftiende plaats was begonnen.

Fermín Aldeguer werd zesde voor Gresini, terwijl Diogo Moreira van LCR op weg leek naar de zevende plaats tot hij in de voorlaatste ronde crashte. Daardoor schoof Binder op.

Márquez kwam uiteindelijk als achtste over de finish en verstevigde zijn status als een van de grootste rijders uit de geschiedenis van de motorsport. Hij voltooide daarmee een indrukwekkende comeback na de zomer, toen hij nog 102 punten achterstand had op toenmalig WK-leider Bezzecchi.

Luca Marini van Honda en Iker Lecuona, de vervanger van Francesco Bagnaia, maakten de top-tien compleet.

Moreira kreeg op de uitvallerslijst gezelschap van Acosta, Álex Márquez en Johann Zarco. De laatste twee waren betrokken bij een botsing in de openingsronde, die na de race wordt onderzocht.

RACE

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 25

41'30.802

25 2

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 25

+3.845

41'34.647

3.845 20 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 25

+5.711

41'36.513

1.866 16 4

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 25

+8.828

41'39.630

3.117 13 5

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 25

+10.305

41'41.107

1.477 11 6

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 25

+14.107

41'44.909

3.802 10 7

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 25

+17.465

41'48.267

3.358 9 8

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 25

+18.162

41'48.964

0.697 8 9

L. Marini Honda HRC

10 Honda 25

+18.599

41'49.401

0.437 7 10

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 25

+22.275

41'53.077

3.676 6 11

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 25

+24.028

41'54.830

1.753 5 12

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 25

+25.059

41'55.861

1.031 4 13

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 25

+25.746

41'56.548

0.687 3 14

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 25

+33.146

42'03.948

7.400 2 15

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 25

+34.495

42'05.297

1.349 1 16

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 25

+34.724

42'05.526

0.229 17

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 25

+34.951

42'05.753

0.227 18

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 25

+1'03.917

42'34.719

28.966 dnf

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 24

+1 Ronde

40'27.361

1 Ronde Ongeluk dnf

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 11

+14 Ronden

19'01.105

13 Ronden Uitgevallen dnf

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 5

+20 Ronden

9'05.450

6 Ronden Uitgevallen dnf

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 0

+25 Ronden

56.863

5 Ronden Ongeluk Volledige uitslag

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